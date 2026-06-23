Tarjeta Roja, Roja Directa y Pirlo TV para ver fútbol gratis: por qué estas páginas son peligrosas

(Imagen ilustrativa Infobae)

La popularidad de páginas como Tarjeta Roja, Roja Directa y Pirlo TV aumenta cada vez que se disputa un gran torneo de fútbol, como el Mundial 2026. Sin embargo, detrás de la promesa de ver partidos gratis se esconden riesgos de ciberseguridad que pueden poner en peligro los datos personales de millones de usuarios y, además, generar problemas legales relacionados con los derechos de transmisión.

Especialistas en seguridad informática, como ESET, advierten que estas plataformas suelen estar plagadas de anuncios engañosos, ventanas emergentes y enlaces maliciosos capaces de instalar software dañino en computadoras y teléfonos móviles.

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El problema se agrava con la proliferación de aplicaciones no oficiales que prometen acceso gratuito a los encuentros, pero que solicitan permisos excesivos y exponen la información de los usuarios.

Roja Directa es una página web que promete fútbol gratis para atraer usuarios e inyectar virus.

Cómo funcionan Tarjeta Roja, Roja Directa y Pirlo TV

La mayoría de estos portales no alojan directamente las transmisiones deportivas, sino que recopilan enlaces de terceros y los acompañan con una gran cantidad de publicidad.

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En muchos casos, los anuncios imitan los controles de reproducción de video o muestran mensajes falsos para convencer a las personas de hacer clic. Al hacerlo, pueden abrirse múltiples ventanas emergentes o iniciarse descargas automáticas de archivos potencialmente peligrosos.

Según expertos en ciberseguridad de ESET, algunos de estos archivos pueden contener malware diseñado para robar contraseñas, recopilar datos personales o incluso tomar el control del dispositivo de forma remota.

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Sitios web prometen partidos de fútbol gratis y a cambio inyectan publicidad agresiva. (EFE)

El problema de las aplicaciones no oficiales

El riesgo no se limita a las páginas web. Aplicaciones como Magis TV y Xuper TV también han despertado preocupación entre los especialistas debido a que se instalan fuera de las tiendas oficiales y suelen requerir permisos que exceden lo necesario para una plataforma de streaming.

Entre esos permisos se encuentran el acceso a archivos almacenados en el dispositivo, contactos y otros datos del sistema.

Este nivel de acceso puede facilitar la recopilación de información sensible sin que el usuario sea consciente de ello.

Debes evitar las aplicaciones no oficiales para ver fútbol. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las copias falsas son cada vez más comunes

El caso de Roja Directa demuestra cómo funcionan estas redes de sitios no oficiales. Después del cierre judicial de la página original, aparecieron numerosas versiones con nombres similares y diferentes dominios.

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Variantes como “Rojadirecta TV” o páginas con pequeños cambios en la dirección web buscan atraer a los usuarios para mostrar publicidad agresiva o iniciar descargas no autorizadas.

Algo parecido ocurre con Pirlo TV y Tarjeta Roja, cuyos dominios cambian constantemente, lo que dificulta saber si se trata de una página auténtica o de una réplica creada para distribuir programas maliciosos.

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Magis TV, Roja Directa, entre otras aplicaciones, inician descargar no autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar una página sospechosa

Los especialistas recomiendan prestar atención a varios aspectos antes de acceder a una plataforma no oficial.

Uno de ellos es revisar cuidadosamente la dirección web. Los sitios fraudulentos suelen utilizar pequeñas variaciones en el nombre o extensiones poco habituales, como .xyz, .online o .net.

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También conviene desconfiar de las promesas demasiado atractivas, como transmisiones en alta definición totalmente gratuitas o acceso a partidos incluso antes del inicio oficial.

Además, ninguna plataforma legítima solicita contraseñas, datos bancarios o información personal para permitir la reproducción de un contenido gratuito.

Las aplicaciones que prometen gratis partidos de fútbol presentan interrupciones y no tiene imágenes en alta calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos legales y técnicos

En distintos países, los proveedores de internet han recibido órdenes para bloquear el acceso a estas plataformas debido a la vulneración de los derechos de transmisión.

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Dependiendo de la legislación local, el consumo de contenido protegido puede derivar en restricciones o sanciones.

Desde el punto de vista técnico, descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales o interactuar con enlaces desconocidos incrementa considerablemente el riesgo de sufrir ciberataques, robo de información y pérdidas económicas.

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Consumir transmisiones piratas y protegidas con derecho de autor, te pueden traer problemas legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones oficiales para ver el Mundial 2026 en Latinoamérica y España

Frente a estos riesgos, las plataformas oficiales siguen siendo la opción más segura para seguir el Mundial 2026.

Argentina

Disney+ Premium

Paramount+

DSports

Perú

América TV GO

DGO (DirecTV Go)

DSports

Colombia

DGO

DSports

Ecuador

DGO

DSports

Uruguay

DSports

Venezuela

DGO

DSports

México

ViX

Estados Unidos

Peacock

FOX One

España

DAZN

RTVE Play

Utilizar servicios autorizados no solo garantiza una mejor calidad de imagen y estabilidad en las transmisiones, sino que también reduce el riesgo de infecciones por malware, robo de datos y problemas relacionados con la piratería digital.