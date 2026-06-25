El oficialismo hizo caer la sesión del Senado para evitar la interpelación a Manuel Adorni

Las bancas vacías, una imagen contundente que resume lo que fue la jornada en el Senado

El oficialismo decidió no correr el riesgo frente a una posible votación que impulse la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e hizo caer la sesión de hoy en el Senado.

El bloque de La Libertad Avanza ingresó al recinto pero nunca ocupó sus bancas. Algo similar hizo el peronismo, por lo que nunca se alcanzó el número de 37 senadores necesarios para poder abrir la sesión.

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En una primera instancia, La Libertad Avanza propuso abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 1 de julio para tratar dos proyectos de interpelación al jefe de Gabinete. Esa fue la propuesta que le hicieron a los bloques dialoguistas y en la previa a que se cayera la sesión se envió el llamado a la misma.

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La intención fue imitar la estrategia que consumaron 24 horas con el apoyo de los bloques de Diputados del PRO y la UCR, más algunos legisladores provinciales.

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Sin embargo, el radicalismo se mostraba dividido en un sector que iba a intentar ir por la interpelación al igual que la totalidad del PRO, bloque que presentó un proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Frente al riesgo, el bloque libertario que comanda la senadora Patricia Bullrich ingresó al recinto pero esperó que se cumplieran los 30 minutos reglamentarios y, parados al lado de sus bancas, decidieron no dar quórum y dejaron caer la sesión.

Los senadores de la Libertad Avanza no se sentaron en sus bancas y la sesión se cayó por falta de quórum (Fotografías: RSFotos)

El debate estaba en cómo había que tratar el pedido de interpelación. El peronismo insistía con lo que se había acordado en la primera labor parlamentaria en donde con mayoría simple se habilitaba el tratamiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece el proceso de interpelación. Patricia Bullrich llamó a una segunda reunión de labor parlamentaria y propuso que hacía falta los dos tercios para habilitar el tema.

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Se especulaba con una larga e intensa discusión sobre el proceso, pero en el mundo libertario no había seguridad respecto de la totalidad del bloque de la UCR y de algunos provinciales. En ese contexto, decidieron no correr riesgos e hicieron caer la sesión que ellos mismos había pedido para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y a continuación seis convenios internacionales.

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