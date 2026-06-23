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Por qué Tarjeta Roja, Roja Directa y Pirlo TV son URL peligrosas para ver fútbol y a grandes como Ronaldo y Messi

Los sitios no oficiales priorizan anuncios encadenados y enlaces que simulan reproductores, donde un clic activa descargas silenciosas capaces de registrar contraseñas y extraer datos personales

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Fotografía dividida con Lionel Messi en camiseta de Argentina pateando un balón y Cristiano Ronaldo en camiseta de Portugal mirando hacia arriba
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son 2 de los jugadores que han movido miles de fanáticos durante la fase de grupos de la Copa Mundo 2026 - (REUTERS)

La expectativa global por el Mundial 2026 se intensifica con cada jornada, mientras millones de aficionados se conectan para presenciar lo que podría ser el último torneo de leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La posibilidad de ver a estos íconos en sus partidos finales motiva a seguidores de toda América Latina a buscar cualquier vía para no perderse ni un solo encuentro, incluso recurriendo a plataformas de streaming ilegales que prometen acceso gratuito a todos los partidos de la Copa del Mundo.

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El auge de sitios como Roja Directa, Tarjeta Roja y Pirlo TV durante el Mundial expone a millones de usuarios en la región a riesgos de seguridad digital y posibles consecuencias legales. Estas páginas ofrecen la posibilidad de ver encuentros protagonizados por figuras de talla mundial, pero su uso puede derivar en la instalación de malware, el robo de datos personales y sanciones relacionadas con la infracción de derechos de transmisión.

Tarjeta Roja TV Roja Directa Online en Colombia
Ventanas emergentes y falsos controles de video, así se propaga el malware en páginas de fútbol gratis

Cómo funcionan estos portales y por qué representan un riesgo

El modelo de estas páginas se basa en la proliferación de anuncios y enlaces que simulan controles de video, además de ventanas emergentes encadenadas. Hacer clic en estos elementos puede activar la descarga automática de malware, un software capaz de registrar contraseñas, robar información personal o tomar el control remoto del equipo afectado.

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De acuerdo a expertos en ciberseguridad de Eset, el riesgo aumenta con aplicaciones como Magis TV y Xuper TV, que se instalan fuera de tiendas oficiales y solicitan permisos excesivos, como acceso a archivos, contactos y datos del sistema. Ese nivel de acceso permite recopilar información sensible sin que el usuario lo note.

La historia de Roja Directa ilustra el problema de los clones digitales. Tras el cierre judicial del portal original, surgieron decenas de sitios con nombres similares (como RojaDirecta, Rojadirecta TV o variantes con guiones y dominios alternativos) cuyo único objetivo es atraer tráfico para desplegar anuncios agresivos o iniciar descargas no autorizadas.

Lo mismo sucede con Pirlo TV y Tarjeta Roja, donde la continua creación de nuevas versiones dificulta distinguir entre una URL legítima y una réplica diseñada para infectar dispositivos.

Cómo identificar un sitio o app peligrosa

Primer plano de dos manos con piel clara escribiendo sobre un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul oscuro. El fondo está iluminado con luz suave.
Especialistas aconsejan verificar dominios sospechosos, desconfiar de promesas de alta definición gratuita y evitar cualquier formulario que pida tarjeta o contraseñas, porque esos patrones suelen preceder infecciones y robos de identidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recomiendan tres pasos clave antes de intentar acceder a plataformas no oficiales:

  • Revisar la URL: Los dominios fraudulentos suelen tener ligeras variaciones en letras, guiones o extensiones como .net, .xyz o .online en vez de .com.
  • Desconfiar de las ofertas imposibles: El acceso gratuito a contenido premium, transmisiones en alta definición sin registro y partidos disponibles antes de su inicio suelen ser señales de alerta.
  • No ingresar datos personales ni bancarios: Ninguna plataforma legítima de streaming gratuito pide información de tarjeta, contraseña o datos de identidad para reproducir video.

Riesgos legales y técnicos para los usuarios

En varios países, los proveedores de internet ya tienen instrucciones de bloquear el acceso a estas plataformas; en algunos casos, los usuarios pueden recibir alertas o enfrentar restricciones de servicio.

El acceso a contenido protegido por derechos de transmisión puede derivar en sanciones legales, según la legislación de cada país. Además, la instalación de aplicaciones fuera de las tiendas oficiales deja los dispositivos expuestos a permisos abusivos, lo que facilita el robo de información sensible y multiplica el riesgo de ciberataques.

El crecimiento de estas plataformas responde a la demanda de acceso gratuito a transmisiones deportivas, impulsada por la popularidad de estrellas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La combinación de urgencia, desconocimiento y falta de precaución crea un entorno propicio para el fraude y la propagación de malware.

El uso de fuentes legítimas y la adopción de prácticas seguras resultan esenciales para evitar daños personales y financieros. La falta de alternativas legales y accesibles contribuye a la expansión de este fenómeno en América Latina.

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