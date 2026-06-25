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Ecuador ofrece ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto pese a la ruptura de relaciones diplomáticas

Quito también habilitó canales de asistencia para los ecuatorianos que permanecen en territorio venezolano

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Un hombre observa un edificio dañado por los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba
Un hombre observa un edificio dañado por los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela abrió un inusual espacio de cooperación entre Quito y Caracas. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el envío de ayuda humanitaria al país vecino pese a que ambas naciones mantienen suspendidas sus relaciones diplomáticas, una decisión que fue presentada como una respuesta basada en criterios humanitarios frente a la magnitud del desastre.

El pronunciamiento del mandatario ecuatoriano se produjo pocas horas después de los dos fuertes sismos registrados el 24 de junio, que afectaron principalmente la región central y norte de Venezuela y desencadenaron operaciones de rescate en varias ciudades. Mientras las autoridades venezolanas evaluaban la dimensión de los daños y buscaban sobrevivientes entre los escombros, Noboa confirmó que había ordenado movilizar asistencia desde Ecuador.

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“Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”, escribió el presidente en su cuenta de X.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa. REUTERS/Ken Cedeno
El presidente de Ecuador Daniel Noboa. REUTERS/Ken Cedeno

El anuncio representó uno de los escasos gestos oficiales entre ambos gobiernos desde que las relaciones diplomáticas quedaron interrumpidas. Aunque Quito no mantiene representación diplomática en Caracas, el Ejecutivo ecuatoriano decidió sumarse a los países que comenzaron a ofrecer apoyo internacional para atender las consecuencias del desastre natural.

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Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno ecuatoriano no había informado qué tipo de ayuda será enviada ni el volumen de la asistencia prevista. Tampoco se habían dado a conocer detalles sobre la logística que permitirá hacer llegar los suministros a territorio venezolano, un aspecto que adquiere especial relevancia debido a la ausencia de canales diplomáticos directos entre ambos países.

La respuesta del Gobierno venezolano no tardó en llegar. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente el mensaje de Noboa y señaló que Venezuela valoraba las expresiones de solidaridad recibidas desde distintos países. El intercambio marcó uno de los pocos contactos públicos entre autoridades de ambos Estados en medio de un prolongado distanciamiento político.

Vista de los restos de un edificio dañado por los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba
Vista de los restos de un edificio dañado por los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

La decisión ecuatoriana coincidió con la movilización de ayuda anunciada por otros gobiernos de la región y por organismos internacionales especializados en atención de desastres. Diversos países comenzaron a coordinar el envío de equipos de búsqueda y rescate, personal médico, hospitales de campaña, alimentos, agua potable, medicamentos e insumos para las poblaciones afectadas.

Los terremotos ocurrieron con pocos segundos de diferencia y fueron percibidos en buena parte del territorio venezolano, además de algunas zonas de países vecinos. Los movimientos telúricos ocasionaron el colapso de edificios, daños en carreteras, puentes, hospitales y redes de servicios básicos, mientras miles de personas abandonaron sus viviendas por temor a nuevas réplicas.

Las autoridades venezolanas decretaron la emergencia nacional y desplegaron efectivos de protección civil, fuerzas armadas y cuerpos de rescate para atender a la población. Paralelamente, continuaban las evaluaciones estructurales de inmuebles públicos y privados, así como la habilitación de albergues temporales para quienes perdieron sus viviendas.

Vista de un edificio dañado tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba
Vista de un edificio dañado tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

Frente a ese escenario, la Cancillería ecuatoriana también activó un protocolo de asistencia para los ciudadanos ecuatorianos que permanecen en Venezuela.

La Cancillería de Ecuador informó que activó un número de WhatsApp de emergencia (+593 984241667) para atender a los ecuatorianos afectados por la emergencia en Venezuela. Además, señaló que los ciudadanos residentes en ese país pueden solicitar asistencia consular a través del Consulado de Ecuador en Bogotá, mediante las líneas +57 313 841 4045 y +57 323 319 5354. Paralelamente, la Cruz Roja habilitó mecanismos para la búsqueda de familiares en Venezuela; en el caso de Ecuador, los interesados pueden comunicarse al correo busquedadefamiliares@cruzroja.org.ec o al teléfono 098 595 6683.

Además, las autoridades recomendaron a los ecuatorianos mantenerse en contacto con organismos internacionales presentes en Venezuela, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el fin de facilitar el acceso a mecanismos de asistencia en caso de requerir apoyo.

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