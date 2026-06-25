El FMI destacó la mejora de las condiciones para que la Argentina vuelva a emitir deuda en el mercado internacional

Julie Kozack, portavoz del FMI, valoró la reducción del riesgo país y la credibilidad de las políticas argentinas (Imagen de cortesía)

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) valoraron los avances del programa acordado con la Argentina y celebraron la mejora de los indicadores que señalan una mayor cercanía a un eventual acceso a los mercados internacionales de capital. En una conferencia de prensa celebrada este jueves, la portavoz del organismo, Julie Kozack, sostuvo que las condiciones de financiamiento para el país mejoraron considerablemente, con una reducción del riesgo país y una percepción de mercado más favorable. Sin embargo, remarcó que la decisión de cuando volver a emitir deuda en el mercado voluntario es potestad del Gobierno argentino.

El directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron recientemente un paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento privado. Al mismo también se sumaron el Banco Interamericano de Desarrollo (CID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La operación garantiza el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, lo que permite bajar los costos financieros y fortalecer la gestión de la deuda pública. En ese contexto, el organismo remarcó que la ayuda apunta a facilitar el regreso de Argentina a los mercados internacionales de capital, en un escenario donde disminuyó el riesgo país y existen presiones para que el Gobierno vuelva a emitir deuda en el exterior.

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En su declaración, Kozack afirmó: “El riesgo país de Argentina se redujo significativamente, ahora está por debajo de los 450 puntos básicos. El sentimiento del mercado hacia Argentina es más favorable, esto refleja mejoras en la calificación crediticia de dos agencias”. La portavoz destacó la importancia de este cambio en el contexto financiero global y lo vinculó directamente con las reformas impulsadas en la política económica local.

Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicación del FMI, participa en una conferencia de prensa este 25 de junio de 2026. (FMI)

La funcionaria del FMI también resaltó el papel de los organismos multilaterales en la estrategia de financiamiento externo del Gobierno. “Reconocemos el papel catalítico que pueden jugar las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo en las estrategias de financiamiento y las agendas de reformas”, sostuvo. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coordinan acciones para movilizar capital privado, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios.

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El paquete de garantías combina instrumentos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de MIGA, con el objetivo de movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales. Según el comunicado oficial, la estructura financiera busca impulsar la inversión en infraestructura y promover la inclusión financiera de pequeñas empresas. El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años, en línea con la estrategia para atender los vencimientos en moneda extranjera que enfrenta el Gobierno este año y en 2027.

Durante la conferencia de hoy, Kozack destacó: “Acogemos favorablemente los esfuerzos continuos de las autoridades para fortalecer sus reservas externas y preservar la credibilidad de las políticas, lo que ayudará a sostener el acceso a los mercados de capital nacionales e internacionales para Argentina”. El FMI subrayó que la decisión sobre el momento y los términos de acceso al mercado depende de las autoridades argentinas, pero remarcó que la tendencia de las variables financieras acompaña la posibilidad de recuperar el financiamiento externo.

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“Pero las decisiones sobre el momento y los términos de acceso al mercado dependen de las autoridades. Acogemos favorablemente los esfuerzos continuos de las autoridades para fortalecer sus reservas externas y preservar la credibilidad de las políticas, lo que ayudará a sostener el acceso a los mercados de capital nacionales e internacionales para Argentina”, dijo Ozack.

Delegados y periodistas asisten a una conferencia de prensa del Fondo Monetario Internacional (FMI)

En cuanto al apoyo multilateral, la portavoz enfatizó: “El apoyo multilateral puede ayudar a reforzar la confianza, mejorar las condiciones de financiamiento, fortalecer la resiliencia externa y facilitar un retorno gradual y sostenible al financiamiento de mercado”. La Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, lanzada en 2024, busca simplificar procesos, eliminar redundancias y reducir riesgos de inversión, con una meta de aumentar la emisión anual de garantías a USD 20.000 millones para 2030.

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El escenario de financiamiento internacional para Argentina se presenta en un contexto de disminución del riesgo país. En abril, el indicador rondaba los 520 puntos básicos, pero tras mejoras en la calificación de la deuda y la resolución de conflictos internacionales, cayó a 425 puntos básicos, el nivel más bajo en ocho años. Analistas del mercado sugieren que el Gobierno debería aprovechar la oportunidad para regresar al mercado internacional antes de un eventual cambio en las condiciones, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, prefiere esperar costos financieros aún menores.

En su intervención, Kozack vinculó la mejora de las condiciones financieras con los avances de la política económica local. “Argentina sigue logrando avances importantes en la restauración de la estabilidad macroeconómica, en el fortalecimiento de la resiliencia económica del país y en la creación de una economía más abierta y eficiente”, afirmó. Subrayó que el crecimiento continúa, la inflación baja y las reservas internacionales se reconstruyen.

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El organismo también hizo foco en el mercado laboral. “Uno de los objetivos clave del programa es avanzar hacia un mercado laboral más formal. La formalización depende de varios factores, no solo de los resultados macroeconómicos, también de la estructura impositiva y regulatoria, y de las rigideces del mercado laboral. Ningún indicador único puede captar totalmente el nivel de formalización”, explicó Kozack. La reforma laboral implementada es reciente y sus efectos tardarán en observarse, pero el objetivo sigue siendo apoyar la creación de empleo formal y mejorar el funcionamiento del mercado laboral.

Respecto a los compromisos financieros con el FMI, la portavoz indicó: “Argentina ha hecho todos sus pagos al Fondo y confiamos en que continuará haciéndolo, no tenemos preocupaciones al respecto”. El equipo económico argentino incorporó las garantías en su programa financiero, que incluyó metas relacionadas con la compra de reservas y el cierre del programa financiero para 2026. Daza detalló que la última parte cerrada fueron las garantías: “Vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”.

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