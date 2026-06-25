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Por primera vez en años, los suicidios superaron a los homicidios y las muertes por accidentes de tránsito en Argentina

El suicidio ya es la principal causa de muerte violenta en Argentina. Especialistas advierten sobre la necesidad de reforzar la prevención

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El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta en Argentina en 2025, con más de 5.200 casos

Durante el año 2025, Argentina enfrentó un aumento significativo en las muertes por suicidio, que superaron a los homicidios y accidentes de tránsito en todo el país. Los registros oficiales contabilizaron más de 5.200 suicidios, frente a 3.500 muertes por accidentes de tránsito y 1.600 homicidios dolosos. El fenómeno afecta a todas las regiones, pero muestra variaciones según la provincia.

La problemática del suicidio se consolidó como el principal motivo de muerte violenta a nivel nacional. Las cifras crecieron de manera sostenida en la última década. La tasa nacional de suicidios pasó de 7,8 casos cada 100 mil habitantes en 2020 a 11,8 en 2025. Los datos surgen de informes del Ministerio de Seguridad y se reflejan en distintas jurisdicciones.

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El aumento de los suicidios se presenta como un desafío de salud pública. La tendencia ascendente preocupa tanto por el número de muertes como por la falta de debate y recursos disponibles para la prevención. Autoridades y especialistas reclaman visibilizar el tema y avanzar en estrategias integrales.

Infografía sobre suicidios en Argentina. Muestra gráficos de barras y líneas con víctimas y tasas de 2016 a 2025, silueta de persona, logo Infobae.
Los suicidios en Argentina entre 2016 y 2025, señalando un incremento interanual del 22,6% en el número de víctimas y sus tasas por cada 100.000 habitantes, según datos del SNIC - SAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución geográfica y factores asociados

Según el informe oficial, la provincia de Entre Ríos registró la mayor tasa de suicidios en 2025, superando ampliamente la media nacional. San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca también mostraron tasas elevadas. La problemática no se distribuye de manera uniforme, lo que evidencia diferencias sociales y estructurales en el abordaje y prevención.

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El suicidio responde a múltiples causas. Según explicó en Infobae A las Nueve la analista María Migliore, la problemática suele vincularse a situaciones de violencia doméstica, depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. No existe un único factor que explique el aumento, pero los especialistas identifican patrones comunes en los casos.

Prevención, políticas públicas y líneas de asistencia

La prevención constituye uno de los principales desafíos. Migliore destacó la importancia de hablar del tema y de brindar herramientas en distintos ámbitos: “No es algo que pueden hacer solamente los profesionales de la salud. Es necesario traer esta conversación a las escuelas y a la comunidad”.

Un joven sentado en penumbra, con una mano cubriendo su rostro. Una lámpara de escritorio ilumina parcialmente su cabeza y hombros. El fondo está oscuro con una ventana.
La tasa nacional de suicidios en Argentina subió de 7,8 cada 100 mil habitantes en 2020 a 11,8 en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud dispone de una línea nacional de asistencia gratuita, la línea 105, que funciona las 24 horas. Migliore consideró fundamental difundir estos canales de ayuda y fortalecer las capacidades de detección temprana en los equipos escolares y comunitarios.

Las guías oficiales promueven identificar factores protectores, como la capacidad de pedir ayuda y la integración en redes familiares, educativas o deportivas. La desconexión social agrava el riesgo de conductas extremas.

Desigualdad en la atención y demandas del sistema

El acceso a servicios de salud mental presenta limitaciones. Migliore afirmó que faltan profesionales capacitados en distintas provincias y que el sistema enfrenta un colapso en la atención. La ley de salud mental, vigente en Argentina, también enfrenta cuestionamientos por parte de familiares y médicos que reclaman mayor disponibilidad de instituciones y recursos.

Migliore sostuvo: “Falta profesional especializado, no solo capacidad de atención hospitalaria. Es fundamental la prevención en los equipos de las escuelas y capacitaciones para padres”. El pedido de más campañas y formación resulta recurrente entre quienes trabajan en el tema.

Las consultas por salud mental aumentaron desde la pandemia de COVID-19, lo que exige reforzar la respuesta estatal y comunitaria. El fenómeno no distingue entre estratos económicos, pero muestra una tendencia creciente en todo el país y en otras naciones de América Latina.

Impacto en adolescentes y señales de alerta

El suicidio entre adolescentes también creció en los últimos años. Migliore advirtió que la impulsividad explica en parte la mayor incidencia en varones jóvenes. “Afecta más en adolescentes a hombres que a mujeres, tanto en adolescentes como en adultos”, detalló.

Detectar señales de alerta resulta central para la prevención. Migliore recomendó prestar atención a cambios de conducta, aislamiento social, bajo rendimiento escolar y abandono de actividades de interés. La presencia de situaciones de bullying o problemas familiares puede elevar el riesgo.

La pandemia generó un aumento en las consultas por ansiedad y depresión, según Migliore. Si bien la relación no es exclusivamente causal, el impacto social y emocional se mantiene. Migliore afirmó: “La pandemia puso más manifestaciones de problemas de salud mental. Como sociedad no le estamos dando el lugar que tiene”.

Dónde pedir ayuda

Línea 135, de asistencia al suicida, en CABA y Gran Buenos Aires

0800-333-1665, “Salud Mental Responde”, en CABA

Centro de Asistencia al Suicida: (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde cualquier lugar del país)

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