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OpenAI quiere que la IA te conteste más rápido: así es primer chip con el que planea lograrlo

Jalapeño es el nuevo procesador que fue desarrollado para cargas de trabajo de inferencia y ajustar la memoria

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OpenAI anunció Jalapeño, su primer chip desarrollado con Broadcom y Celestica para impulsar modelos avanzados de inteligencia artificial.
OpenAI anunció Jalapeño, su primer chip desarrollado con Broadcom y Celestica para impulsar modelos avanzados de inteligencia artificial.

OpenAI anunció su primer chip desarrollado en colaboración con Broadcom y Celestica, llamado Jalapeño, y que tiene como objetivo crear modelos avanzados de IA.

Con este procesador, la empresa busca que la inteligencia artificial sea más eficiente, rápida y accesible para millones de personas y empresas. Por lo que es un chip pensado desde el primer día para ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño, conocidos como LLM por sus siglas en inglés.

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Qué es Jalapeño y para qué sirve el chip de OpenAI

Jalapeño es un procesador especializado, denominado “acelerador de inferencia”, que se encarga de la fase en que la IA recibe una consulta del usuario y responde en base a lo que aprendió durante su entrenamiento.

Esta etapa, llamada inferencia, es la que permite que ChatGPT, Codex u otros productos de OpenAI generen respuestas, completen tareas o resuelvan problemas en tiempo real.

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Jalapeño está optimizado para cargas de trabajo de inferencia y ajusta memoria, red interna y núcleos de cálculo para reducir el consumo energético. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Jalapeño está optimizado para cargas de trabajo de inferencia y ajusta memoria, red interna y núcleos de cálculo para reducir el consumo energético. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A diferencia de los chips tradicionales, Jalapeño está optimizado solo para este tipo de cargas de trabajo. Eso significa que cada parte del procesador, desde la gestión de memoria hasta la red interna y los núcleos de cálculo, se ha ajustado para reducir el consumo energético y acelerar el procesamiento de datos.

Según las pruebas preliminares, el chip ofrece una eficiencia por vatio superior a la de los mejores chips actuales, aunque los datos técnicos completos se publicarán más adelante.

Este procesador es capaz de ejecutar modelos como GPT-5.3-Codex-Spark a la frecuencia y potencia objetivo para producción, lo que permite trabajar con los LLM más avanzados tanto del presente como del futuro.

Cómo se desarrolló Jalapeño en OpenAI

Uno de los datos más llamativos de Jalapeño es la rapidez con la que se ha desarrollado. Desde el diseño inicial hasta el llamado “tape-out” (la fase previa a la fabricación en serie) pasaron solo nueve meses. OpenAI afirma que es uno de los ciclos de desarrollo más cortos logrados en un chip de este nivel.

OpenAI aseguró que Jalapeño ofrece una eficiencia por vatio superior a la de los mejores chips actuales y puede ejecutar modelos como GPT-5.3-Codex-Spark.
OpenAI aseguró que Jalapeño ofrece una eficiencia por vatio superior a la de los mejores chips actuales y puede ejecutar modelos como GPT-5.3-Codex-Spark.

Para lograrlo, la empresa utilizó incluso sus propios modelos de IA en fases del diseño y optimización, acelerando el proceso y demostrando cómo la inteligencia artificial puede ayudar a crear mejores infraestructuras para sí misma.

El proyecto ha contado con la colaboración de Broadcom, responsable de la implementación del silicio y de la conectividad, y de Celestica, encargada de las placas, racks e integración de sistemas.

Por qué OpenAI creó su propio chip

OpenAI no quiere depender de terceros para la infraestructura que da vida a sus modelos de IA. Su idea es controlar cada capa del llamado “stack” tecnológico: desde el diseño de chips hasta los sistemas de red y los productos finales que usan los clientes.

OpenAI utilizó sus propios modelos de inteligencia artificial en el diseño y la optimización de Jalapeño para acelerar la creación del chip. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
OpenAI utilizó sus propios modelos de inteligencia artificial en el diseño y la optimización de Jalapeño para acelerar la creación del chip. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Jalapeño es solo el primer eslabón de una familia de aceleradores propios que se desplegarán a escala de gigavatios en centros de datos, en alianza con socios como Microsoft y otras empresas tecnológicas, a partir de 2026.

Este enfoque de integración permitirá a OpenAI mejorar la eficiencia, reducir costes y ofrecer un acceso más estable y rápido a sus servicios. La empresa sostiene que cada avance en el hardware tiene un impacto directo en la experiencia del usuario: respuestas más ágiles en ChatGPT, tareas más complejas en Codex y precios más bajos para desarrolladores y empresas.

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