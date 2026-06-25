República Dominicana

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que República Dominicana atraviesa una transformación demográfica, con menor fecundidad y mayor esperanza de vida

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Una mujer y dos niños, de espaldas, caminan abrazados por una calle urbana con edificios de fachadas antiguas, un auto estacionado y postes de luz.
La República Dominicana entró en una nueva fase de transición demográfica con una tasa de fecundidad de 1,97 hijos por mujer en 2026, según la ONE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1950, cada dominicana tenía, en promedio, 7.57 hijos. Hoy, esa cifra ha descendido a 1.97 hijos por mujer, según las proyecciones oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que marcan el inicio de una nueva etapa de transición demográfica para la República Dominicana. El país experimenta una transformación profunda, caracterizada por el descenso sostenido de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, con impactos directos en su estructura social y económica.

De acuerdo con la ONE, dependencia del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población incorporan los resultados del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, estadísticas vitales y registros administrativos, en colaboración técnica con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este esfuerzo ofrece una actualización completa del panorama demográfico dominicano hasta 2100, informó la institución en la presentación pública de los datos.

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En palabras de Mildred Martínez, directora general de la ONE, las nuevas proyecciones representan “uno de los insumos estadísticos más estratégicos para el país” y serán fundamentales para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas adaptadas a la nueva realidad demográfica.

Mildred Martínez, directora general de la ONE, afirmó que las nuevas proyecciones son “uno de los insumos estadísticos más estratégicos para el país”. Destacó que serán clave para orientar decisiones y políticas públicas según la realidad demográfica. (Cortesía: Oficina Nacional de Estadística)
Mildred Martínez, directora general de la ONE, afirmó que las nuevas proyecciones son “uno de los insumos estadísticos más estratégicos para el país”. Destacó que serán clave para orientar decisiones y políticas públicas según la realidad demográfica. (Cortesía: Oficina Nacional de Estadística)

Por su parte, Gabriel Mendes Borges, oficial de Asuntos de Población del CELADE-CEPAL, destacó la importancia de un proceso metodológico robusto y comparable internacionalmente, posibilitado por el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los registros administrativos.

Un cambio histórico en la fecundidad

El descenso en el número de hijos por mujer es uno de los hallazgos más destacados. La tasa de fecundidad, que en 1950 superaba los siete hijos por mujer, se encuentra actualmente por debajo del nivel de reemplazo generacional. Las proyecciones de la ONE estiman que este indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100, reflejando el impacto de los cambios sociales, económicos y culturales de las últimas décadas.

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La fecundidad adolescente también muestra una tendencia descendente: representa el 14 % en 2026, con previsión de alcanzar el 12 % en 2050 y el 7 % en 2100. Además, la edad media de la maternidad pasó de 28.53 años en 1950 a 26.45 años en 2026, con una proyección de 26.97 años para el cierre del siglo.

Esperanza de vida y envejecimiento

La transformación demográfica queda reflejada en la esperanza de vida al nacer, que ha pasado de 44 años en 1950 a 75.7 años en 2026. Para el año 2100, las proyecciones prevén que este indicador alcance 91.5 años. Según la ONE, en la actualidad las mujeres viven en promedio 79.1 años, mientras los hombres alcanzan los 72.4 años, aunque la sobremortalidad masculina persiste en todas las edades, con un pico a los 20 años donde la mortalidad masculina triplica la femenina.

Un adulto con sombrero de paja lee un libro, junto a un niño que mira una tableta. Se ve la bandera de República Dominicana por la ventana.
La esperanza de vida al nacer en República Dominicana subió a 75.7 años en 2026 y alcanzará 91.5 años en 2100. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento poblacional se intensifica: la edad media ha subido de 21.6 años en 1950 a 32.9 años en 2026, y se proyecta que llegará a 51.6 años en 2100. El índice de envejecimiento, relación entre la población de 60 años y más y la de menores de 15 años, superará el umbral de 60 en 2031, consolidando el ingreso del país a una etapa de envejecimiento alto.

La composición etaria también cambia: la proporción de niños y niñas (0-14 años) bajará del 25 % en 2025 al 18 % en 2050, mientras que el grupo de 65 años y más aumentará del 9 % al 17 % en el mismo periodo, hasta alcanzar el 36 % en 2100. Por primera vez, hacia mediados de siglo, habrá más adultos mayores que menores.

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