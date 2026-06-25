Estados Unidos confirma 20 casos del “gusano come carne” y refuerza las medidas de vigilancia sanitaria

La reaparición del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos dejó 20 casos confirmados en animales durante junio de 2026, con foco en Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reaparición del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos ha provocado 20 casos confirmados en animales durante junio de 2026, movilizando los sistemas de vigilancia y control zoosanitario, con especial énfasis en Texas. Este brote afecta a ganaderos, organismos sanitarios y autoridades estatales, quienes coordinan esfuerzos para evitar la propagación de este parásito, erradicado del país desde hace más de medio siglo. El aumento de casos mantiene la atención sobre la producción pecuaria y la economía regional, ante el potencial impacto sobre el sector.

Según datos de la Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los contagios se concentran en bovinos, aunque se han registrado infecciones en cabras, ovejas y un perro doméstico. La mayoría de los casos se localizan en condados texanos como Terrell, Edwards, Zavala, La Salle y Medina, con un caso adicional en Nuevo México, de acuerdo con la actualización publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la propia APHIS. Las autoridades federales han insistido en que el riesgo para la salud humana y la cadena alimentaria es bajo, aunque han reforzado las restricciones sobre el movimiento animal y el monitoreo en las zonas afectadas.

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El gusano barrenador del Nuevo Mundo, conocido como screwworm, fue erradicado en Estados Unidos en los años sesenta tras campañas de liberación de moscas estériles. Desde entonces, el país ha sostenido sistemas de alerta y respuesta rápida ante cualquier sospecha de reintroducción, dada su capacidad de causar pérdidas económicas y sanitarias importantes. El brote actual se produce luego de la detección del parásito en el sur de México en 2024, lo que motivó una vigilancia reforzada en los estados fronterizos, según reportes de Newsweek y el portal oficial del USDA.

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo y cómo afecta al ganado?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones graves, infecciones secundarias y, en casos severos, la muerte del animal. Según la CDC, este parásito representa una amenaza significativa para la ganadería, ya que puede afectar a bovinos, ovinos, caprinos, mascotas y fauna silvestre.

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Antes de su erradicación, el gusano barrenador causaba la muerte de miles de cabezas de ganado al año en los estados del sur de Estados Unidos, con pérdidas económicas superiores a los 20 millones de dólares anuales, de acuerdo con la USDA. La infestación también puede disminuir la productividad de la industria cárnica y lechera, por lo que la detección temprana es clave para limitar el impacto.

La USDA APHIS reportó que el brote de gusano barrenador afecta sobre todo a bovinos, aunque también alcanzó a cabras, ovejas y un perro doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se han reportado los nuevos casos de gusano barrenador en 2026?

La USDA APHIS detalló que los 20 casos confirmados durante junio de 2026 se han registrado principalmente en Texas, repartidos en los condados de Terrell, Edwards, Zavala, La Salle y Medina, con un caso adicional en Nuevo México. Las detecciones incluyen ganado bovino, cabras, ovejas y un perro doméstico, según los informes oficiales. El brote actual representa el mayor número de infecciones desde la erradicación del parásito en el país en los años sesenta.

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Según la Texas Animal Health Commission (TAHC), la identificación temprana de los casos ha permitido contener los focos de infección, pero la movilidad de animales y la presencia de heridas abiertas facilitan la expansión del parásito. “El riesgo para la población y los animales sigue siendo muy bajo”, indicó la CDC, que confirmó que no hay infecciones humanas autóctonas en este brote.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Estados Unidos ante el brote?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha puesto en marcha un plan de acción que incluye restricción de movimientos, vigilancia intensiva y liberación masiva de moscas estériles. El gobierno federal destinó 105 millones de dólares a proyectos enfocados en el desarrollo de herramientas de detección, control y erradicación del gusano barrenador, según informó Newsweek y confirmó el USDA.

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Entre las acciones principales, la liberación de decenas de miles de moscas estériles busca interrumpir el ciclo reproductivo del parásito, estrategia que ha sido exitosa en campañas previas. “Hemos derrotado esta plaga antes y, mediante soluciones innovadoras y la tecnología, la derrotaremos nuevamente en tiempo récord”, declaró Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, durante una conferencia en La Pryor, Texas, el 11 de junio.

La TAHC implementó zonas de cuarentena en los condados afectados, como Bandera, Edwards, Kerr, Zavala y otros, donde se prohíbe el traslado de animales de sangre caliente sin autorización. Cada animal que sale de estas áreas debe ser inspeccionado y contar con un certificado que garantice tratamiento o medidas preventivas. La coordinación entre organismos federales, estatales y productores es fundamental para frenar la propagación, según la Texas Wildlife Association.

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El gusano barrenador del Nuevo Mundo es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax y provoca lesiones graves al alimentarse del tejido vivo en heridas abiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas y cómo se detecta el gusano barrenador en los animales?

Los síntomas en los animales incluyen heridas que no cicatrizan, secreción fétida, pérdida de peso, fiebre y, en casos avanzados, muerte. Las larvas pueden observarse a simple vista en las lesiones. El diagnóstico se confirma mediante la identificación de las larvas en laboratorio, de acuerdo con la CDC y el USDA.

Los productores deben revisar diariamente a sus animales en busca de heridas sospechosas y notificar cualquier caso a la TAHC o al veterinario local. La detección oportuna permite activar protocolos de tratamiento y evitar la dispersión del parásito.

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¿El gusano barrenador puede infectar a humanos o a mascotas?

El gusano barrenador afecta principalmente a animales de producción, pero también puede infestar a mascotas y, en raras ocasiones, a humanos. Las infecciones humanas son poco frecuentes y suelen tratarse mediante la extracción manual de las larvas y el uso de medicamentos antiparasitarios. La CDC y la USDA han señalado que no existe un riesgo significativo para la salud pública en el brote actual.

En el caso de las mascotas, especialmente perros y gatos, la vigilancia es clave, sobre todo en áreas rurales. Los veterinarios recomiendan inspeccionar regularmente a los animales y evitar el contacto con fauna silvestre o ganado infestado.

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¿Qué impacto económico tiene el brote de gusano barrenador en Texas?

El brote representa un desafío para la economía agropecuaria de Texas y estados vecinos. Antes de su erradicación, el gusano barrenador causaba pérdidas por millones de dólares anuales y afectaba la exportación de carne, cuero y otros productos pecuarios. Actualmente, la detección temprana y la respuesta institucional han logrado limitar el alcance económico del brote, según la Texas & Southwestern Cattle Raisers Association.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró la emergencia estatal y activó el Centro de Operaciones de Emergencia para asegurar recursos y agilizar la coordinación entre organismos. Las restricciones de movimiento y la vigilancia en los puntos críticos buscan evitar una propagación mayor, que podría comprometer la producción y exportación ganadera, según Fox 7 Austin.

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Texas concentra los casos de gusano barrenador en condados como Terrell, Edwards, Zavala, La Salle y Medina, y Nuevo México sumó un caso adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los productores y la población de zonas afectadas?

Las autoridades recomiendan a los ganaderos y propietarios de mascotas inspeccionar diariamente a sus animales, mantenerlos en áreas seguras y reportar cualquier herida sospechosa o síntomas compatibles con infestación. El sitio screwworm.texas.gov y los canales oficiales del USDA y la Texas Wildlife Association ofrecen información actualizada sobre la situación, medidas preventivas y protocolos de denuncia.

El cumplimiento de las cuarentenas, la colaboración con los servicios veterinarios y la comunicación rápida de posibles casos son esenciales para contener el brote. Los organismos estatales y federales mantienen líneas de atención abiertas para productores, veterinarios y público general.

¿Cómo evoluciona la situación y qué se espera a futuro?

El despliegue de recursos federales y estatales, junto con la colaboración del sector privado, apunta a contener el brote en un estadio temprano. Las acciones de monitoreo, cuarentena y liberación de moscas estériles continuarán en las próximas semanas, mientras las autoridades evalúan la evolución de los casos y la efectividad de las medidas vigentes. La cooperación entre organismos y productores será clave para evitar la expansión del parásito a otras regiones y reducir el impacto sobre la economía agropecuaria de Estados Unidos.