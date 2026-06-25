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Oracle elimina 21.000 empleos y acelera su apuesta por la inteligencia artificial

El ajuste equivale a cerca de 13% de la plantilla, según su informe anual, y la compañía admite que el despliegue interno de IA ya provocó reducciones

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Oracle recorta 21.000 empleos en un año y acelera su giro a inteligencia artificial y nube - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Oracle recorta 21.000 empleos en un año y acelera su giro a inteligencia artificial y nube - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Oracle ha eliminado 21.000 puestos de trabajo en el último año y acelera su reestructuración global para enfocarse en inteligencia artificial y servicios en la nube. El ajuste masivo, que representa cerca del 13% de su plantilla, forma parte de una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde la automatización y la IA están transformando las prioridades y la estructura del empleo.

El informe anual presentado por la compañía confirma que el despliegue de tecnologías de IA dentro de Oracle “ha resultado, y puede seguir resultando, en reducciones de nuestra plantilla”. El recorte de personal, el mayor en la historia reciente de la empresa, refleja el giro estratégico hacia inversiones multimillonarias en centros de datos y capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

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Un giro hacia la IA y la nube

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
La empresa reconoce riesgos de productividad y una posible escasez temporal de talento calificado, aunque sostiene que el rediseño es clave para asegurar su oferta tecnológica, mientras canaliza capital hacia cómputo y almacenamiento - (Imagen ilustrativa Infobae)

Oracle, fundada y dirigida por Larry Ellison, ha comunicado que contaba con 141.000 empleados a tiempo completo al cierre de mayo de 2026, frente a los 162.000 del año anterior. La reorganización ha supuesto un desembolso de 1.800 millones de dólares en indemnizaciones y gastos de reestructuración, cifra muy superior a los 374 millones invertidos en el ejercicio previo.

La empresa reconoce que la transición “puede resultar disruptiva” y advierte que la reorganización podría derivar en una escasez temporal de trabajadores cualificados, afectando la productividad y las ganancias a corto plazo. Sin embargo, sostiene que la estrategia es clave para “asegurar los mejores productos de nube e IA” y mantener la competitividad global.

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El recorte de empleos en Oracle se encuadra en una ola de despidos que afecta a todo el sector tecnológico. Empresas como Amazon, Meta y Google también han reducido sus plantillas mientras canalizan inversiones récord hacia el desarrollo de infraestructura para IA. Amazon, por ejemplo, planea invertir 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial el próximo año, mientras que el sector en conjunto destinará unos 650.000 millones a esta tecnología.

De acuerdo a la BBC, Oracle invertirá al menos 50.000 millones de dólares en nuevos centros de datos este año, en una carrera para abastecer a gigantes de la IA como OpenAI y Meta. El objetivo es posicionarse como proveedor clave de capacidades de cómputo y almacenamiento para los desarrollos más avanzados del sector.

El impacto laboral de la automatización

Oracle planea invertir al menos 50.000 millones en centros de datos para la carrera global de la IA - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Oracle planea invertir al menos 50.000 millones en centros de datos para la carrera global de la IA - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El avance acelerado de la inteligencia artificial está redefiniendo el mercado laboral a escala global. El informe de Oracle confirma lo que ya reflejan estudios de consultoras como Morgan Stanley y Microsoft: la sustitución de tareas rutinarias y administrativas por sistemas automatizados es una tendencia imparable, sobre todo en las economías más avanzadas.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha señalado recientemente que solo unos pocos sectores (como el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética) mantienen una resiliencia notable frente al avance de la IA. La supervisión humana, la creatividad y la gestión de situaciones críticas siguen siendo competencias insustituibles en estos entornos, aunque incluso las profesiones técnicas deben adaptarse a las nuevas herramientas y modelos de trabajo que impone la automatización.

Empleos más expuestos a la automatización con IA

En contraste, estudios recientes identifican a intérpretes, traductores, matemáticos, editores y escritores como los profesionales más vulnerables a la automatización, con tasas de desplazamiento superiores al 90%. Esto no implica la desaparición de estas profesiones, sino una transformación profunda de sus funciones, que obliga a los trabajadores a integrar la IA y actualizar sus competencias para seguir siendo relevantes.

La respuesta de Oracle y otras grandes tecnológicas es invertir en equipos especializados, reorganizar recursos y reorientar sus negocios hacia áreas de mayor valor añadido. La capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo se perfilan como claves para sostener la empleabilidad y la competitividad en el nuevo entorno digital.

La integración de la inteligencia artificial en las operaciones de Oracle y el resto de la industria tecnológica no solo redefine las competencias necesarias, sino que cambia el mapa global del empleo. La pregunta sobre qué profesiones resisten la automatización se vuelve central para quienes buscan prepararse ante los desafíos de la próxima década.

El futuro laboral dependerá de la capacidad de combinar habilidades técnicas, creatividad y gestión del cambio, en un contexto donde la IA no solo automatiza tareas, sino que impulsa la demanda de perfiles capaces de colaborar y supervisar sistemas inteligentes. La revolución de la IA, lejos de detenerse, exige una respuesta ágil y flexible por parte de empresas, profesionales y reguladores.

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