El divertido ping-pong entre Dolores Fonzi y las otras dos protagonistas de “Clara” en La casa de los espíritus

Las actrices Dolores Fonzi, Nicole Wallace y Francesca Turco participan en un juego de preguntas sobre el personaje de Clara de La casa de los espíritus

En el universo de La casa de los espíritus, la figura de Clara del Valle se multiplica en pantalla gracias a la interpretación conjunta de Dolores Fonzi, Nicole Wallace y Francesca Turco. Esta miniserie, que adapta la célebre novela de Isabel Allende, reúne a las tres actrices en un juego de identidades y memorias, donde cada una encarna una etapa fundamental del personaje. La dinámica entre ellas no solo es parte del proceso creativo, sino que se convierte en una extensión natural de la historia de Clara, marcada por la transmisión generacional y la mirada femenina.

La producción apuesta por retratar el paso del tiempo y la evolución de Clara desde la infancia hasta la adultez. Francesca Turco es la Clara niña, una figura espontánea y desinhibida frente a los mandatos familiares y religiosos. Nicole Wallace toma el relevo en la juventud del personaje, mostrando su crecimiento, su matrimonio y la llegada de los hijos. Finalmente, Dolores Fonzi compone a la Clara adulta, aquella que se convierte en el centro espiritual de la familia y el hilo conductor de la memoria.

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El proceso de construcción colectiva del personaje se refleja en el modo en que las tres actrices abordan la figura de Clara tanto dentro como fuera de cámara. En una charla distendida, comparten risas y complicidades mientras se someten a un “ping pong” de preguntas sobre la vida y cualidades de su personaje, en un video compartido por la agencia Dogs Dock. Desde el inicio, se presentan: “Hola, soy Dolores Fonzi”, “Yo soy Nicole Wallace”, “Y yo soy Francesca Turco”, para luego afirmar con tono lúdico: “Todas somos Clara”.

En el intercambio, Francesca Turco lanza preguntas sobre detalles de la vida del personaje, como la edad en la que conoce a Esteban, a lo que Nicole Wallace responde “A tu edad”, y tras una breve deliberación, acuerdan en cinco años. Se abordan los poderes de Clara —la clarividencia y la telequinesis—, así como su manera de comunicarse cuando deja de hablar: “Como con una pizarrita”. Este juego de preguntas y respuestas evidencia no solo el conocimiento que tienen del personaje, sino también la química y el entendimiento mutuo que se generó durante el rodaje.

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Una familia, cuatro generaciones, una historia increíble. La Casa de los Espíritus se estrenará el 29 de abril. (Prime Video)

Cuando se les pregunta por la frase “Haz lo tuyo, Clara Clarividente”, surge una pequeña confusión y risas entre ellas, hasta que Francesca Turco aclara que fue el tío Mario quien la pronunció.

La competencia amistosa entre las tres se prolonga hasta el final del juego, cuando discuten quién respondió mejor las preguntas, cerrando con frases como “Yo creo que yo gané” y “No, yo creo que yo gané”. Este diálogo muestra el espíritu colaborativo y lúdico con el que encararon el desafío de interpretar a un mismo personaje en distintas etapas de la vida.

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La miniserie se presenta como una adaptación ambiciosa de la primera novela de Isabel Allende, una obra emblemática de la literatura latinoamericana. El guion busca mantener la esencia de la historia original, que recorre cuatro generaciones de una familia marcada por los vaivenes políticos y sociales de su país, hasta desembocar en un golpe de Estado que evoca el ocurrido en Chile.

La producción logra transmitir la belleza y la magia del relato sin perder calidad literaria. El universo visual y narrativo de la serie recrea la atmósfera de realismo mágico presente en la novela, reflejando tanto el entorno doméstico como los acontecimientos históricos que atraviesan a la familia Del Valle.

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La Casa De Los Espíritus (Captura de tráiler oficial)

En la adaptación, la voz de las mujeres adquiere centralidad: los diarios de Clara, hallados por su nieta Alba, funcionan como puente entre las generaciones y como fuente de memoria colectiva. La fidelidad al texto se manifiesta en la atención al detalle y en la construcción de los personajes, especialmente en el caso de Clara, cuya vida y dones sobrenaturales son retratados con cuidado y precisión.

Clara del Valle es un personaje complejo, dotado de habilidades sobrenaturales como la clarividencia y la telequinesis. Desde niña, es capaz de prever el futuro y mover objetos sin tocarlos, lo que la convierte en el eje espiritual de la familia. Su modo de comunicarse cuando decide dejar de hablar consiste en escribir en una pizarra, un rasgo que la distingue y la aísla, pero también la conecta con sus seres queridos de manera singular.

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Las actrices exploraron detalles íntimos del personaje en su juego: recuerdan que Clara conoció a Esteban entre los cuatro y cinco años, y que su mascota se llamaba Barrabás. También rememoran la casa de la esquina como el primer hogar de la protagonista, y el piano como el instrumento musical que tocaba desde joven. Cada una de estas características contribuye a delinear el universo personal y familiar de Clara, y refuerzan la continuidad del personaje a lo largo de las distintas etapas de su vida.

La transición entre las tres intérpretes permite mostrar la evolución de Clara: desde su infancia rebelde, pasando por la joven que se casa y forma una familia, hasta la adulta que se convierte en guardiana de la memoria y la espiritualidad doméstica. El traspaso generacional del personaje se da de manera fluida, apoyado por el trabajo conjunto de las actrices y la coherencia narrativa de la adaptación.

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Los diarios de Clara no solo permiten reconstruir el pasado familiar, sino que también funcionan como espejo de los dilemas y desafíos que atraviesan las mujeres de distintas épocas. La serie pone en primer plano la herencia afectiva y simbólica que se transmite entre generaciones, y destaca el papel de la narración oral y escrita en la preservación de la identidad y la historia.