La Secretaría de Planificación presenta el atlas de proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno de Guatemala

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala lanzó el Atlas de Proyectos de Inversión, una plataforma digital que detalla 16.470 obras públicas concluidas en el país con una inversión de Q21.544,42 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia presentó el Atlas de Proyectos de Inversión, una plataforma digital que permite consultar en forma pública y georreferenciada las obras de inversión pública concluidas durante el gobierno de Bernardo Arévalo para facilitar el seguimiento estatal y el acceso a la información en todo Guatemala.

La herramienta reúne 16.470 proyectos finalizados y una inversión registrada de Q21.544,42 millones en el territorio nacional. Ese volumen de datos busca ofrecer una visión territorial de los resultados de la inversión pública en departamentos y municipios.

Según la información difundida por SEGEPLAN, el Atlas fue desarrollado por medio de la Subsecretaría de Inversión para el Desarrollo. Su diseño apunta a que la ciudadanía, las autoridades locales, los medios de comunicación, la academia y las organizaciones sociales puedan verificar qué obras se terminaron, dónde están ubicadas, qué instituciones estuvieron a cargo de ejecutarlas y cuál fue el monto invertido.

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La plataforma organiza la inversión pública terminada por territorio, sector e institución

El sistema funciona con mapas interactivos de alcance territorial, sectorial e institucional. A través de esa interfaz, las personas usuarias pueden consultar la información específica de cada proyecto inscrito en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Guatemala.

El Atlas incorpora proyectos de distintas áreas: infraestructura vial, agua y saneamiento, educación, salud y desarrollo comunitario. Esa clasificación permite observar la inversión pública finalizada desde una perspectiva integral y ubicar su distribución en el país.

El subsecretario de Inversión para el Desarrollo Enrique Maldonado indicó que la nueva herramienta incluye información de más de 16 mil proyectos terminados. El funcionario precisó que el registro abarca las obras concluidas en el actual gobierno.

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La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia presentó el Atlas de Proyectos de Inversión para consultar obras públicas concluidas en Guatemala. (Segeplan Guatemala)

SEGEPLAN busca fortalecer el control público sobre las obras concluidas

La plataforma forma parte de la estrategia de modernización y transparencia impulsada por SEGEPLAN para ampliar el acceso a la información pública. También busca facilitar el seguimiento de la inversión estatal con datos de consulta abierta en internet.

De acuerdo con la entidad, el propósito del Atlas es poner a disposición información estratégica para evaluar los resultados de la inversión pública en los departamentos y municipios. La herramienta también fue planteada como un insumo para la planificación, el monitoreo de proyectos y la toma de decisiones.

La secretaría sostuvo que, con esta iniciativa, refuerza su política de transparencia, rendición de cuentas y producción de información basada en datos. El acceso al Atlas fue habilitado en segeplan.gob.gt/atlasdeinversion.

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La Dirección de Planificación Territorial realiza su primer taller de prospectiva territorial

En paralelo, la Dirección de Planificación Territorial realizó su primer taller de prospectiva territorial para intercambiar perspectivas y definir una estructura colaborativa orientada a impulsar la planificación, la gestión y el ordenamiento del territorio, según informó la propia dependencia.

El subsecretario de Planificación Fidel Us sostuvo que conocer la situación del país a nivel territorial permitirá a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) ampliar su panorama durante la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun. “Queremos dibujar escenarios futuros sobre cómo queremos esos territorios y el desempeño de los diferentes indicadores en los mismos territorios”, afirmó.

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La jornada contó con el apoyo de la organización no gubernamental franco-latinoamericana Apoyo Urbano, especializada en urbanismo y ordenamiento territorial interactivo. La directora de Planificación Territorial Diana Osorio indicó que la ONG colaboró en la elaboración de atlas e información geográfica en cuatro ejes: medio ambiente, información sociodemográfica, información socioeconómica y gobernanza territorial.

Osorio señaló que los temas se discutieron con representantes de la Universidad Rafael Landívar, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Mancomunidad Gran del Sur, el Observatorio de Pueblos Indígenas, Fundaeco, la Universidad del Istmo y los ministerios de Ambiente y de Agricultura. “Cada uno, desde su competencia, nos retroalimentó sobre cuál es la forma de ver el territorio y de cuáles son esas perspectivas que desde el escritorio no podemos tener”, dijo.

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