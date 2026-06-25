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A qué hora juega Paraguay vs. Australia, qué equipos quedaron eliminados del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Otro de los partidos que destaca la jornada mundialista de hoy es Ecuador vs. Alemania y crecen las búsquedas sobre cruces en la siguiente ronda

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Paraguay enfrenta a Australia en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Las dos selecciones tienen chances para pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026. (Fotocomposición Infobae)

Este jueves 25 de junio, el calendario del Mundial 2026 define el destino de varias selecciones, lo que ha impulsado una ola de búsquedas en Google vinculadas a los horarios de partidos, los equipos eliminados y otras dudas asociadas al desarrollo del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante esta jornada, la plataforma de Google ha registrado un incremento en consultas sobre la agenda de partidos como el Paraguay vs. Australia, loas selecciones que ya no tienen posibilidades de avanzar y las tablas de posiciones en tiempo real.

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A qué hora juega Paraguay vs. Australia en la Copa Mundial 2026

Según la programación oficial, el encuentro entre Paraguay y Australia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo D, se disputa este jueves 25 de junio en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California. Este partido es determinante para definir las posiciones finales del grupo y el pase a la siguiente ronda.

Paraguay viene de ganar el último partido contra Turquía. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
Paraguay viene de ganar el último partido contra Turquía. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

El partido inicia a las 20:00 horas en México y 21:00 en Colombia. En el territorio paraguayo, el compromiso arranca a las 23:00, mientras que en Australia se sigue desde la mañana del viernes por la diferencia horaria.

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Qué selecciones están eliminadas del Mundial 2026

Con la definición de los primeros grupos, varios combinados ya han quedado fuera del certamen. En el Grupo A, República Checa no logró superar el puntaje necesario para continuar, despidiéndose tempranamente. En el Grupo B, la selección de Catar vio terminada su participación tras los resultados de la última fecha.

Qatar quedó eliminada luego de perder dos partidos en el Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
Qatar quedó eliminada luego de perder dos partidos en el Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Por su parte, en el Grupo C, Haití quedó relegado en la tabla de posiciones frente a selecciones como Brasil y Marruecos. La salida de estos combinados nacionales modifica el rumbo de los dieciseisavos de final y alimenta nuevas búsquedas sobre los posibles cruces y estadísticas.

Cuáles partidos del Mundial 2026 se juegan hoy 25 de junio

La última fecha de la fase de grupos se caracteriza por la simultaneidad de partidos, una práctica orientada a garantizar el juego limpio.

En el Grupo E, el duelo entre Ecuador y Alemania, a disputarse en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey, concentra la atención por el nivel de exigencia y la relevancia de los puntos en juego. En paralelo, Curazao enfrenta a Costa de Marfil en el Estadio de Filadelfia.

Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao.
Ecuador viene de empatar con Curazao. (Foto: REUTERS)

Más tarde, el Grupo F define a sus clasificados con dos encuentros clave: Túnez contra Países Bajos en Kansas City, y Japón frente a Suecia en Dallas.

A la misma hora que el Paraguay vs. Australia, Estados Unidos se mide ante Turquía por el Grupo D. El interés de la afición global ha llevado a un aumento de búsquedas sobre los horarios y sedes de cada encuentro, así como sobre las combinaciones posibles para los dieciseisavos de final.

Qué otras tendencias del Mundial 2026 están presentes el día de hoy

Las herramientas de análisis de Google muestran que las búsquedas más frecuentes se centran en los horarios y en variables como la tabla de posiciones en tiempo real y los criterios de desempate por diferencia de goles.

Las búsquedas en Google relacionadas con el Mundial han aumentado durante junio. (Foto: REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)
Las búsquedas en Google relacionadas con el Mundial han aumentado durante junio. (Foto: REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)

Estos términos encabezan las consultas en regiones como América Latina y Europa, donde la clasificación depende de mínimas diferencias de puntos y goles.

Entre las tendencias emergentes figura: la consulta sobre las alineaciones probables de las selecciones que compiten este jueves y el estado físico de futbolistas decisivos.

Asimismo, los usuarios buscan activamente resúmenes en video de los partidos del día anterior y proyecciones sobre los posibles cruces de la siguiente fase. El uso de dispositivos y aplicaciones especializadas permite que millones de usuarios consulten datos oficiales, resultados y noticias desde cualquier lugar.

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