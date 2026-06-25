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Luis Suárez y un reto a 1.000 metros de altura: marca global presenta su estrategia para el Mundial 2026

La compañía 1win anunció la incorporación del futbolista uruguayo como embajador y lanzó “Up In The Air”, un desafío aéreo filmado en Brasil como parte de sus activaciones por la Copa Mundial de la FIFA 2026

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Foto: Difusión
Foto: Difusión

La marca internacional de entretenimiento 1win presentó una serie de iniciativas vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluyen la incorporación del futbolista Luis Suárez como embajador y el lanzamiento de “Up In The Air”, un desafío de fútbol aéreo desarrollado en Brasil.

Como parte de esta estrategia, Suárez —uno de los delanteros más destacados de su generación— participará durante el torneo como experto, ofreciendo pronósticos de partidos, análisis tácticos y comentarios especializados dirigidos a la audiencia global de la compañía.

De acuerdo con la empresa, estos contenidos serán difundidos a través de sus plataformas digitales, incluidas BetWave y 1win Markets, con el objetivo de acercar a los aficionados una perspectiva profesional sobre la competencia.

“Luis Suárez representa la pasión por el fútbol, el máximo rendimiento y un profundo conocimiento del juego. Estamos encantados de darle la bienvenida a 1win durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ofrecer a nuestra audiencia contenido exclusivo de uno de los referentes más respetados del fútbol”, señaló un portavoz de la compañía.

Foto: Difusión
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Un desafío aéreo como apuesta de entretenimiento

En paralelo, la marca lanzó el proyecto “Up In The Air”, una propuesta de entretenimiento inspirada en el fútbol que plantea un reto inusual: dos futbolistas se elevaron en globos aerostáticos independientes hasta alcanzar los 1.000 metros de altura, con el objetivo de pasarse un balón en el aire.

La producción fue realizada en Brasil y contó con la participación de la creadora de contenido Alexandra Chistova (@sashachistova), quien siguió el desarrollo del desafío desde un helicóptero, desempeñando funciones de árbitra y comentarista.

Según lo informado, el proyecto requirió más de dos meses de preparación e involucró a un equipo de más de 20 especialistas. Las condiciones climáticas obligaron a postergar la filmación durante ocho días antes de su ejecución.

Foto: Difusión
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Estrategia de contenido para el Mundial

La compañía indicó que la combinación entre la participación de una figura del fútbol de alto nivel y la producción de contenidos de gran escala forma parte de su estrategia para ofrecer experiencias vinculadas al torneo.

En ese sentido, las iniciativas buscan integrar análisis deportivo, entretenimiento y contenido digital, en línea con el interés global que genera la Copa Mundial.

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