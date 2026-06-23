Steam ya puso fecha a su mayor evento de descuentos y promete miles de videojuegos

Steam anuncia sus ofertas de verano. (Steam)

Valve ya tiene todo preparado para uno de los eventos más esperados por los jugadores de PC. La compañía confirmó que las Rebajas de Verano de Steam 2026 comenzarán el próximo 25 de junio y se extenderán hasta el 9 de julio, un periodo de dos semanas durante el cual miles de videojuegos estarán disponibles con importantes descuentos.

Consideradas tradicionalmente como las ofertas más importantes del año en la plataforma, las Rebajas de Verano reunirán desde grandes lanzamientos AAA hasta títulos independientes, con rebajas que en algunos casos podrían alcanzar el 90 %. Además, el evento incluirá recompensas especiales y artículos exclusivos para los perfiles de los usuarios.

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La campaña marca el inicio de una nueva etapa del calendario de promociones de Steam, que continuará durante el resto del año con festivales temáticos y otras grandes temporadas de descuentos.

Steam da a conocer las fechas de su campaña de rebaja en miles de juegos. (Steam)

Cuándo comienzan las Rebajas de Verano de Steam 2026

Valve confirmó que las Rebajas de Verano arrancarán oficialmente el 25 de junio y finalizarán el 9 de julio.

Durante esos quince días, los usuarios podrán acceder a descuentos en prácticamente todas las categorías de la tienda digital. La compañía también adelantó que volverán algunos elementos característicos del evento, como los cromos estacionales y las recompensas por explorar la lista de descubrimientos diaria.

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Este periodo es considerado por muchos jugadores como el mejor momento del año para ampliar sus bibliotecas de juegos, debido a la cantidad y variedad de ofertas disponibles.

Steam revela su próxima temporada de rebajas. (Valve)

Qué tipo de descuentos se esperan

Las Rebajas de Verano suelen incluir promociones en juegos de todos los géneros y categorías.

Desde producciones de gran presupuesto lanzadas recientemente hasta títulos independientes y clásicos del catálogo de Steam, miles de productos reducen temporalmente su precio. En años anteriores, algunos descuentos han alcanzado hasta el 90 %.

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Valve también acostumbra acompañar el evento con actividades especiales y elementos de personalización para los perfiles de los usuarios, convirtiendo las ofertas en una experiencia que va más allá de la simple compra de videojuegos.

El calendario de ofertas de Steam para 2026

Además de las Rebajas de Verano, Valve ya ha confirmado otras promociones que tendrán lugar durante el año.

Las Rebajas de Otoño se celebrarán entre el 1 y el 8 de octubre. Más adelante, del 19 al 26 de octubre, tendrá lugar una nueva edición del Steam Next Fest, un evento dedicado principalmente a las demos de videojuegos independientes y a la presentación de proyectos futuros.

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Steam cuenta con un calendario de rebajas para todo el 2026.

Posteriormente llegará el Festival del Miedo, previsto entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre. Este evento se centra en juegos de terror, supervivencia y títulos relacionados con Halloween.

Steam también tendrá ofertas por Black Friday

Valve mantendrá su estrategia de separar las promociones de otoño del Black Friday, una decisión que comenzó a implementar en años recientes.

Aunque todavía no se han anunciado las fechas definitivas, la compañía confirmó que volverá a dar protagonismo al viernes negro mediante un espacio especial dedicado a destacar los videojuegos con descuentos.

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Por calendario, se espera que las ofertas relacionadas con Black Friday estén disponibles entre el 27 y el 30 de noviembre.

Steam pronto lanzará nuevas rebajas para videojuegos.

Uno de los eventos más importantes para los jugadores de PC

Las Rebajas de Verano de Steam se han consolidado como una de las campañas comerciales más relevantes de la industria del videojuego.

Cada año, millones de usuarios aprovechan este periodo para adquirir juegos pendientes en sus listas de deseos y descubrir nuevas propuestas a precios reducidos.

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Con miles de títulos en oferta y promociones que abarcan prácticamente todo el catálogo, Valve vuelve a apostar por una de las tradiciones más seguidas por la comunidad gamer y por uno de los acontecimientos más importantes para quienes juegan en PC.