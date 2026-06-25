Anthropic acusó a la china Alibaba de extraer capacidades de Claude

ARCHIVO: El director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, observa durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 (Reuters)

Anthropic acusó a Alibaba de extraer de forma ilícita capacidades de su modelo Claude en una operación de casi 29 millones de intercambios, y pidió al Congreso de Estados Unidos que castigue a las empresas detrás de este tipo de maniobras porque, según la compañía, permiten transferir a competidores chinos tecnología desarrollada con inversión estadounidense.

La empresa con sede en San Francisco sostuvo que operadores vinculados a Alibaba utilizaron miles de cuentas fraudulentas para interactuar con Claude en lo que describió como la mayor campaña de extracción de este tipo. La carta está fechada el 10 de junio y fue enviada a los senadores estadounidenses Tim Scott y Elizabeth Warren.

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Anthropic afirmó que la maniobra se ejecutó mediante los llamados ataques de destilación, una técnica que consiste en obtener respuestas de un modelo de inteligencia artificial más potente para entrenar otro más débil. De acuerdo con la compañía, los operadores buscaron copiar las funciones más valiosas de Claude, entre ellas su capacidad para resolver tareas más largas y complejas y su forma de tomar decisiones.

Miles de cuentas falsas

En la carta, la empresa sostuvo que los ataques se realizan a “escala industrial” para que compañías chinas recojan y reempaqueten capacidades de inteligencia artificial desarrolladas en Estados Unidos como si fueran propias. También pidió reforzar las medidas para impedir el robo de tecnología estadounidense.

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La compañía agregó que este tipo de prácticas convierte “cientos de miles de millones de dólares” de inversión y de investigación y desarrollo de Estados Unidos en “un subsidio masivo” para sus competidores geopolíticos. Esa es la razón central con la que buscó respaldar su reclamo ante el Congreso.

Anthropic citó además afirmaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos según las cuales Alibaba y otras grandes compañías, como la automotriz BYD y la tecnológica Baidu, mantienen vínculos con el ejército chino. Esas empresas negaron las acusaciones.

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Alibaba demandó esta semana al gobierno de Estados Unidos para intentar que su nombre sea retirado de la lista negra del Pentágono. La publicación señaló ese paso judicial en medio de la disputa abierta por las acusaciones sobre seguridad y transferencia de capacidades de inteligencia artificial.

La denuncia se suma a reclamos previos

Desarrolladores de Estados Unidos ya habían acusado antes a competidores chinos de usar ataques de destilación para entrenar modelos capaces de rivalizar con la tecnología estadounidense a una fracción del costo. OpenAI también había denunciado previamente que grupos chinos recurrieron a la misma práctica.

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Anthropic es uno de los principales desarrolladores de inteligencia artificial y, junto con OpenAI, se prepara para un futuro debut bursátil de gran escala que podría convertirla en una de las empresas más valiosas del mundo. En paralelo, algunos de sus modelos más avanzados, como Mythos, despertaron inquietud en ciberseguridad por su capacidad para detectar debilidades en sistemas informáticos.