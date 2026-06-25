Tecno

Anthropic acusó a la china Alibaba de extraer capacidades de Claude

La firma con sede en San Francisco afirmó ante legisladores estadounidenses que operadores ligados al grupo chino usaron ataques de destilación y miles de cuentas fraudulentas para entrenar otro sistema con respuestas obtenidas del chatbot

Guardar
Google icon
ARCHIVO: El director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, observa durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 (Reuters)
ARCHIVO: El director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, observa durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 (Reuters)

Anthropic acusó a Alibaba de extraer de forma ilícita capacidades de su modelo Claude en una operación de casi 29 millones de intercambios, y pidió al Congreso de Estados Unidos que castigue a las empresas detrás de este tipo de maniobras porque, según la compañía, permiten transferir a competidores chinos tecnología desarrollada con inversión estadounidense.

La empresa con sede en San Francisco sostuvo que operadores vinculados a Alibaba utilizaron miles de cuentas fraudulentas para interactuar con Claude en lo que describió como la mayor campaña de extracción de este tipo. La carta está fechada el 10 de junio y fue enviada a los senadores estadounidenses Tim Scott y Elizabeth Warren.

PUBLICIDAD

Anthropic afirmó que la maniobra se ejecutó mediante los llamados ataques de destilación, una técnica que consiste en obtener respuestas de un modelo de inteligencia artificial más potente para entrenar otro más débil. De acuerdo con la compañía, los operadores buscaron copiar las funciones más valiosas de Claude, entre ellas su capacidad para resolver tareas más largas y complejas y su forma de tomar decisiones.

Miles de cuentas falsas

En la carta, la empresa sostuvo que los ataques se realizan a “escala industrial” para que compañías chinas recojan y reempaqueten capacidades de inteligencia artificial desarrolladas en Estados Unidos como si fueran propias. También pidió reforzar las medidas para impedir el robo de tecnología estadounidense.

PUBLICIDAD

La compañía agregó que este tipo de prácticas convierte “cientos de miles de millones de dólares” de inversión y de investigación y desarrollo de Estados Unidos en “un subsidio masivo” para sus competidores geopolíticos. Esa es la razón central con la que buscó respaldar su reclamo ante el Congreso.

Anthropic citó además afirmaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos según las cuales Alibaba y otras grandes compañías, como la automotriz BYD y la tecnológica Baidu, mantienen vínculos con el ejército chino. Esas empresas negaron las acusaciones.

Alibaba demandó esta semana al gobierno de Estados Unidos para intentar que su nombre sea retirado de la lista negra del Pentágono. La publicación señaló ese paso judicial en medio de la disputa abierta por las acusaciones sobre seguridad y transferencia de capacidades de inteligencia artificial.

La denuncia se suma a reclamos previos

Desarrolladores de Estados Unidos ya habían acusado antes a competidores chinos de usar ataques de destilación para entrenar modelos capaces de rivalizar con la tecnología estadounidense a una fracción del costo. OpenAI también había denunciado previamente que grupos chinos recurrieron a la misma práctica.

Anthropic es uno de los principales desarrolladores de inteligencia artificial y, junto con OpenAI, se prepara para un futuro debut bursátil de gran escala que podría convertirla en una de las empresas más valiosas del mundo. En paralelo, algunos de sus modelos más avanzados, como Mythos, despertaron inquietud en ciberseguridad por su capacidad para detectar debilidades en sistemas informáticos.

Temas Relacionados

AnthropicAlibabaInteligencia artificialFiltración de datosChina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oracle elimina 21.000 empleos y acelera su apuesta por la inteligencia artificial

El ajuste equivale a cerca de 13% de la plantilla, según su informe anual, y la compañía admite que el despliegue interno de IA ya provocó reducciones

Oracle elimina 21.000 empleos y acelera su apuesta por la inteligencia artificial

A qué hora juega Paraguay vs. Australia, qué equipos quedaron eliminados del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Otro de los partidos que destaca la jornada mundialista de hoy es Ecuador vs. Alemania y crecen las búsquedas sobre cruces en la siguiente ronda

A qué hora juega Paraguay vs. Australia, qué equipos quedaron eliminados del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Cómo usar un convertidor de TV antiguo a Smart TV para ver fútbol

Gracias a Roku, Amazon Fire TV Stick y Google Chromecast es posible darle una segunda vida al dispositivo en casa

Cómo usar un convertidor de TV antiguo a Smart TV para ver fútbol

Qué es una “acción meme” y por qué la relacionan con la salida a la Bolsa de SpaceX

Tras el estreno, el papel sube más de 10% en menos de una semana y luego cae cerca de 20% en dos días, un vaivén que reaviva comparaciones con la era puntocom

Qué es una “acción meme” y por qué la relacionan con la salida a la Bolsa de SpaceX

Tras su éxito en la bolsa, SpaceX eleva su deuda a 25.000 millones de dólares: el plan de Musk para liderar la IA

La capitalización bursátil de la empresa superó parcialmente a Microsoft y Amazon y se acercó a los tres billones de dólares

Tras su éxito en la bolsa, SpaceX eleva su deuda a 25.000 millones de dólares: el plan de Musk para liderar la IA

DEPORTES

“Muy accesible” y “despejado”: los curiosos análisis de los medios de Francia sobre el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial

“Muy accesible” y “despejado”: los curiosos análisis de los medios de Francia sobre el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La figura europea que pasó sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú tras ser campeón de la Premier League

TELESHOW

El divertido ping-pong entre Dolores Fonzi y las otras dos protagonistas de “Clara” en La casa de los espíritus

El divertido ping-pong entre Dolores Fonzi y las otras dos protagonistas de “Clara” en La casa de los espíritus

Fue a Es mi sueño y cautivó a Ángela Leiva con un clásico de María Martha Serra Lima: “Nos dejaste embobados”

Los angustiantes mensajes de la sexóloga Cecilia Ce sobre su relación de pareja: “Por suerte, pude salir”

Manu Urcera contó cómo empezó su historia de amor con Nicole Neumann: el detalle que lo enamoró

Conmoción de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner por el sismo en Venezuela: solidaridad y cadena de oración

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

La Secretaría de Planificación presenta el atlas de proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno de Guatemala

Luis Suárez y un reto a 1.000 metros de altura: marca global presenta su estrategia para el Mundial 2026

Honduras llama a fortalecer la cooperación regional para enfrentar migración y desafíos democráticos

Costa Rica sobresale en reputación internacional, supera a las principales economías de América Latina