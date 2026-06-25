Los angustiantes mensajes de la sexóloga Cecilia Ce sobre su relación de pareja: “Por suerte, pude salir”

Cecilia Ce contó su experiencia de acoso emocional tras el final de su relación con Nacho Levy (Instagram)

En las últimas horas, Cecilia Ce recurrió a sus redes sociales para compartir una situación personal que rápidamente captó la atención de sus seguidores y del mundo mediático. La psicóloga y autora, conocida por su trabajo sobre sexualidad y vínculos, hizo referencia a su relación con Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa. Sin nombrarlo, reveló episodios de control y manipulación emocional que vivió en la etapa final de la pareja. A través de mensajes publicados en sus canales oficiales, Ce describió patrones de hostigamiento y conductas que afectaron su bienestar, y decidió dar visibilidad a su experiencia para alertar sobre estas dinámicas.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cecilia relató las conductas de control estricto en redes sociales y la dificultad para descansar que vivió durante la relación. En su comunicado, sobre un fondo negro, la licenciada escribió: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

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En su análisis, la psicóloga aclaró que estas conductas no se trataban de exabruptos aislados, sino de un patrón de conducta que se repetía. “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, sentenció, describiendo el carácter sistemático de la manipulación y el desgaste sufrido.

Cecilia Ce compartió un mensaje en el que describe una situación de control que afecta el descanso y el equilibrio nervioso, indicando que logró salir de su vínculo con Nacho Levy

Tras la viralización de su testimonio, la propia Cecilia compartió el apoyo recibido a través de mensajes de sus seguidores. “Así, miles de mensajes. Miles”, escribió en una nueva historia junto al tema “Ella” de Bebe, que habla sobre el empoderamiento, liberación y amor propio femenino, junto a la captura de un mensaje de una usuaria que le agradecía por hablar públicamente del tema: “Gracias por hablar”.

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Antes de publicar su descargo personal, la profesional ya había compartido en sus redes un artículo técnico titulado “Por qué los psicópatas casi no duermen” y una segunda placa denominada: “La verdad oscura detrás de la madrugada”.

Cecilia compartió los mensajes de apoyo recibidos en redes sociales tras su denuncia pública contra el periodista

La confirmación de la ruptura y la denuncia simultánea sorprendió a muchos de los seguidores de la pareja, en parte por el tono de las interacciones públicas recientes de ambos. El vínculo entre la licenciada Ce y Levy se había hecho público a mediados de noviembre de 2025, con imágenes juntos y postales de una familia ensamblada. Durante varios meses, ambos compartieron en redes sociales momentos cotidianos y muestras de apoyo mutuo.

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La repercusión del caso también se vio impulsada por el historial afectivo de Levy. Antes de su vínculo con Cecilia, el periodista había mantenido un romance de alta exposición mediática con la actriz y cantante Gloria Carrá. Aquella relación, iniciada de manera virtual, se extendió entre 2020 y fines de 2023, sumando capítulos públicos y privados que fueron seguidos por distintos medios.

Previamente, la especialista compartió un texto que pregunta sobre los patrones de sueño de psicópatas y narcisistas (Instagram)

Cecilia Ce, cuyo nombre real es Cecilia Canzonetta, es actualmente una de las principales divulgadoras sobre educación sexual y emocional en Argentina, con una presencia consolidada en medios de comunicación, conferencias, espectáculos teatrales y publicaciones especializadas. Por su parte, Levy es uno de los referentes más visibles de la organización social La Poderosa y de la revista La Garganta Poderosa, con participación activa en debates sociales y políticos.

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Hasta las primeras horas de la mañana de este jueves, ni Nacho Levy ni los voceros institucionales de sus plataformas sociales han emitido un descargo ni comunicado oficial respecto a las afirmaciones de la psicóloga. Tampoco volvió a hacerlo Cecilia Ce. El caso permanece en el ámbito de la exposición pública, mientras equipos de asistencia y colectivos de mujeres multiplican los mensajes de solidaridad y respaldo hacia Cecilia Ce.