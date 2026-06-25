Manu Urcera contó cómo empezó su historia de amor con Nicole Neumann: el detalle que lo enamoró

Manu Urcera y Nicole Neumann conversan sobre los inicios de su relación, detallando cómo fue su primer encuentro y los momentos previos a formalizar su vínculo.

El piloto Manu Urcera sorprendió con una serie de revelaciones sobre el inicio de su relación con Nicole Neumann durante una entrevista en el programa Solo con Niki, conducido por la propia modelo y su hermana Geraldine Neumann. En este espacio, compartió anécdotas hasta ahora desconocidas sobre cómo se gestó el vínculo, relatando con detalle las circunstancias y sensaciones que marcaron los primeros pasos de la pareja.

La historia, narrada en un tono relajado y con la complicidad de las hermanas Neumann, comenzó mucho antes de lo que se creía públicamente. Según relató el piloto, la primera vez que escuchó hablar de Nicole por un conocido suyo fue en 2017, aunque el primer contacto real se produjo años después. Contó que, tras coincidir indirectamente en una sastrería donde ambos se hicieron trajes con el diseñador Pablo Ramírez, él preguntó por Nicole y quedó impresionado por su presencia, aunque en ese momento la interacción no pasó a mayores.

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La anécdota siguió con la intervención de personas en común. Urcera recordó que, a través de amigos en común, pudo conseguir el número de la modelo. Sin embargo, confesó que tardó dos años en atreverse a escribirle, ya que sentía vergüenza y no sabía cómo iniciar una conversación con alguien que, para él, resultaba tan atractiva y distante. “A mí me lo consiguió como dos años antes que yo le escriba. Me dio vergüenza, no sé. Digo: ‘No, ¿qué le voy a escribir?’ Después un día le escribí y ahí salimos a cenar”, relató Urcera durante la charla.

Nicole Neumann y Manu Urcera en una de sus primras imágenes juntos

Sobre ese punto, Nicole había revelado hace unos meses en charla con Mirtha Legrand: “Él venía pidiendo mi teléfono. Ya se lo había pedido a los chicos de Pablo Ramírez porque le estaban haciendo un traje y él sabía que yo, a veces, me vestía con ellos. Entonces, venía buscando mi contacto”, narró en la mesaza. La conexión finalmente llegó de manera inesperada gracias a una manicura, cuyo esposo, Emanuel Moriatis, también es piloto de automovilismo. Nicole explicó: “No sé cómo estaba ahí haciéndole y ella le comenta ‘ahora me voy a lo de Nicki’. Y él le dice ‘¿con qué Nicole? Pasale mi teléfono’. Ella le dijo ‘bueno, esperá. Le voy a preguntar a ella si quiere’. Así nos hizo el nexo”,

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Las primeras citas estuvieron lejos de ser idílicas o cargadas de expectativas románticas. La pareja compartió detalles sobre sus primeras salidas, marcadas por cierta timidez y situaciones inesperadas. En la primera cena, Manu llevó a Nicole a su casa tras el encuentro, aunque no hubo beso ni demostraciones afectivas en ese momento. El propio Urcera rememoró: “La llevé a la casa. No había ido nunca”. Esta dinámica se repitió en otras ocasiones, como cuando cenaron en la casa de un amigo en Pilar, donde al finalizar la velada, cada uno regresó por su lado. Nicole aportó su visión sobre estos primeros encuentros, recordando que “en una ocasión fui invitada a dormir en la casa de Manu un viernes, pero al día siguiente él me despachó temprano porque tenía una carrera en Buenos Aires".

Durante la entrevista, Urcera fue consultado sobre qué le llamó la atención de Nicole la primera vez que la vio en persona. Su respuesta fue espontánea y dejó en claro que la belleza natural de la modelo fue un factor determinante: “Cuando la vi la primera vez es más o menos lo que ves acá en la pantalla. Pero lo que te pasa con las mujeres cuando las ves a la noche en el boliche, todas son ocho, nueve, siete cincuenta. Cuando te despertás a la mañana, tres puntos. ¿Qué pasó? En cambio, ella me sorprendía que se levantaba ya nueve puntos”.

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Nicole Neumann y Manu Urcera están casados desde noviembre de 2023 y tuvieron a su primer hijo en común, Cruz, en junio de 2024

Urcera profundizó en esta percepción, subrayando que Nicole no necesita de arreglos ni preparación para verse bien. Incluso mencionó, con tono humorístico, que ella tarda menos que él en prepararse para salir, a pesar de que él no tiene que maquillarse ni dedicar tiempo a su apariencia. “Lo que me sorprendió es la belleza natural, ¿me entendés? Yo le decía a mis amigos: ‘Che, boludo, te levantás a la mañana y es linda’”, expresó el piloto.

La sinceridad y el tono descontracturado de la entrevista permitieron que las impresiones de Urcera sobre Nicole se expusieran sin filtros, mostrando una admiración genuina por la espontaneidad y la apariencia de la modelo en situaciones cotidianas.

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