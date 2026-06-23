Android 17 para Samsung disponible: cuáles son las mejoras y cómo actualizarlo

Android 17 es la última actualización de Google para dispositivos modernos. (Foto: Europa Press)

Desde principios de junio, Samsung inició el despliegue de la actualización Android 17 y One UI 9 en los modelos Galaxy S y recientemente incluyó por primera vez a uno de los dispositivos Galaxy A.

La actualización de One UI 9 y Android 17 implica cambios clave en la experiencia de usuario, nuevas funciones de seguridad y una interfaz rediseñada. Sumado a las mejoras visuales, el paquete incorpora innovaciones desarrolladas por Google.

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Este lanzamiento se realiza en simultáneo con la liberación de la versión definitiva de Android 17 por parte de Google, aunque en los modelos Samsung, la actualización continúa en fase beta accesible a través de la aplicación Samsung Members.

Cuáles son las novedades más llamativas de Android 17

Funcionalidades como App Bubbles y el modo anti-ladrones destacan entre las innovaciones que acompañan a Android 17 en los celulares Samsung. (Foto: Europa Press)

Dentro de las nuevas características, sobresale la herramienta App Bubbles, que permite mantener aplicaciones abiertas como pequeñas burbujas flotantes en pantalla. Esta función facilita el acceso rápido a aplicaciones clave sin abandonar la actividad principal, optimizando la multitarea en el dispositivo.

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En el ámbito de la seguridad, Android 17 introduce un modo anti-ladrones. Cuando se marca un dispositivo como perdido a través de la aplicación Find Hub, el sistema exige la autenticación biométrica mediante huella dactilar o reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo.

Además, la actualización trae una opción para grabar la pantalla y la cámara frontal de forma simultánea, permitiendo superponer el rostro del usuario en las grabaciones, una función pensada para creadores de contenido en plataformas como Instagram o TikTok.

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Cómo es posible actualizar un celular Samsung a Android 17

One UI 9 en Samsung está basada en Android 17. (Foto: Europa Press)

Para acceder a la actualización, los usuarios de dispositivos Samsung deben utilizar la aplicación Samsung Members. El proceso inicia al ingresar en la app y seleccionar el banner principal que anuncia el programa beta. A partir de allí, se debe seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para inscribirse en la fase de pruebas y recibir la nueva versión.

La actualización se encuentra disponible en modalidad beta, así que puede presentar algunos cambios antes de su llegada definitiva. Una vez completado el proceso de inscripción, el sistema notificará la disponibilidad de la actualización y procederá a su descarga e instalación automática.

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La participación en la beta permite recibir de forma anticipada las últimas funciones, aunque se sugiere realizar una copia de seguridad antes de iniciar la actualización.

Qué celulares de Samsung son compatibles con Android 17 y One UI 9

Varios modelos de Samsung son compatibles con la actualización más reciente de Google. (Foto: REUTERS/Bruna Casas)

La lista de compatibilidad incluye tanto celulares de gama alta como intermedia. En la familia Galaxy S, los modelos que recibirán One UI 9 abarcan desde el Galaxy S23 hasta el Galaxy S26 Ultra, incluyendo variantes como S25 Edge y S24 FE.

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Dentro de la serie Galaxy A, la actualización llegará a dispositivos como Galaxy A54, A55, A57, así como a modelos más asequibles: A25, A17 y A07.

Los dispositivos plegables, como Galaxy Z Fold 7, Fold 6 y la línea Flip, se suman al despliegue, junto con tablets de la serie Galaxy Tab S11, Tab S10 y Tab S9, tanto en versiones WiFi como 5G.

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El lanzamiento de las mejoras de Android serán escalonadas. (Foto: Europa Press)

Otros modelos son los Galaxy M56, M55s, M34, M16 y Tab Active 5. Esta cobertura busca asegurar que un amplio rango del ecosistema acceda a la actualización.

Cuándo estará disponible la versión definitiva de la actualización Android 17

Por el momento, One UI 9 y Android 17 están accesibles en formato beta a través de Samsung Members. Google ya liberó la versión estable de Android 17, y Samsung prevé iniciar el despliegue definitivo en las próximas semanas, coincidiendo con el lanzamiento de los Galaxy Z Fold 8 y Z Flip 8.

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Asimismo, el proceso de actualización seguirá un esquema escalonado, comenzando por los modelos más recientes y la familia Galaxy S, para luego alcanzar a las series Galaxy A, M y las tablets.