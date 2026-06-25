Cristiano Ronaldo y un ritual en plena cancha: la forma de sentir a sus hijos cerca, el partido en marcha y un detalle que pocos notan

El delantero portugués lleva grabados en sus botines los nombres de sus hijos, un gesto que refleja la fusión entre su carrera deportiva y su vida familiar (Reuters/Troy Taormina)

Cristiano Ronaldo ha encontrado una manera de mantener cerca a su familia en cada partido. Sus botines llevan impresos los nombres de sus cinco hijos, un detalle que, más allá de lo estético, evidencia cómo la vida personal y profesional del delantero portugués se entrelazan en cada jugada.

Un símbolo discreto pero potente

Las cámaras suelen captar los detalles más mínimos en la indumentaria de los futbolistas, y en el caso de Ronaldo, el foco se detiene en sus botines. Bajo el logo de Nike, aparecen los nombres de sus hijos: Matteo, Cristiano Jr., Eva, Alana y Bella. La tipografía sencilla y la ubicación precisa convierten al calzado en un objeto con carga emocional. Este gesto no responde a una moda pasajera, sino que se instaló como una costumbre desde hace años, consolidándose a medida que la familia se fue expandiendo.

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Las cámaras captan el detalle: los nombres de los cinco hijos de Cristiano Ronaldo aparecen en su calzado, visibles durante cada encuentro (REUTERS/Phil Noble)

El futbolista, de 41 años, ha comentado en diversas ocasiones la importancia de sus hijos en su vida diaria. Personalizar el calzado que lo acompaña en cada encuentro es una forma de reafirmar ese lazo, de sentir que, aún lejos de casa, su familia está presente de manera tangible en su rutina de alto rendimiento.

La historia detrás de los nombres

El recorrido familiar de Cristiano Ronaldo comenzó en 2010, con el nacimiento de Cristiano Jr. Siete años después, la familia sumó a los mellizos Eva y Matteo, fruto de gestación subrogada, y poco tiempo después nació Alana, hija de su pareja actual, Georgina Rodríguez. En octubre de 2021, la pareja anunció la espera de otros mellizos. Sin embargo, una nueva etapa de dolor se instaló cuando, en abril de 2022, solo sobrevivió Bella, la menor de la familia, y su hermano gemelo falleció poco después del parto.

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La familia de Cristiano Ronaldo se formó entre alegrías y una pérdida que marcó a todos; cada nombre en sus botines tiene un significado especial (Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group)

Este episodio marcó un antes y un después en la vida privada del jugador. El propio Ronaldo compartió el dolor y la gratitud hacia quienes lo apoyaron en ese momento. El hecho de llevar los nombres en los botines cobra un sentido especial: es también una forma de homenaje y recuerdo permanente.

Un ritual que trasciende la cancha

El vínculo con sus hijos no se limita a la presencia de sus nombres en el calzado. Tras la Eurocopa 2024, Ronaldo difundió una imagen familiar en Arabia Saudí, donde se lo ve junto a sus cinco hijos y Georgina Rodríguez, disfrutando de una pausa lejos de la presión de la competencia. Estas postales familiares refuerzan la centralidad de la familia en su vida y explican por qué el delantero elige rodearse de recuerdos incluso dentro del campo de juego.

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Las imágenes familiares y la rutina de personalización muestran cómo el futbolista mantiene a sus hijos presentes dentro y fuera del campo (Crédito: AFP)

La costumbre de destacar a sus hijos en elementos personales se ha vuelto una constante. El futbolista combina la exposición mediática con gestos íntimos, haciendo que su carrera y su vida familiar convivan en el mismo plano. A través de sus botines, transmite un mensaje de pertenencia y amor que trasciende el fútbol.

Identidad, legado y memoria

En cada partido, Cristiano Ronaldo pisa el césped con una identidad reforzada por su entorno más cercano. Los nombres en los botines no son un simple adorno, sino el reflejo de una vida atravesada por alegrías y pérdidas. Cada vez que salta a la cancha, esa elección le recuerda el camino recorrido y los afectos que lo sostienen.

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El gesto de llevar los nombres en los botines representa para Ronaldo un homenaje constante a su familia y a la memoria compartida (Reuters/Maria Lysaker)

El gesto, sencillo en apariencia, sintetiza una filosofía: la familia como motor y refugio, aun en los escenarios más exigentes. Ronaldo convierte así su calzado en un espacio de memoria, identidad y afecto, integrando la experiencia privada al ritual público del fútbol.