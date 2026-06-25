Fue a Es mi sueño y cautivó a Ángela Leiva con un clásico de María Martha Serra Lima: “Nos dejaste embobados”

Tiene 60 años, se quebró tras cantar “Como toda mujer” y Ángela Leiva reveló qué le envidia

La emoción se adueñó del escenario de Es mi sueño cuando Laia Xoan, una mujer de 60 años, subió a cantar "Como toda mujer", popularizada por María Martha Serra Lima. Su interpretación no solo conmovió al público, sino que arrancó lágrimas y aplausos de pie de un jurado experimentado, que no ahorró elogios ni confesiones al momento de valorar su presencia.

La sala quedó envuelta en un silencio expectante tras los primeros versos, mientras Laia, visiblemente emocionada, sostenía la mirada ante las luces y las cámaras. Cuando terminó la canción, la ovación fue inmediata y lamujer rompió en llanto, incapaz de contener la intensidad del momento. En ese instante, Ángela Leiva tomó la palabra para compartir lo que sentía al ver a la participante sobre el escenario.

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Ángela Leiva elogió a Laia Xoan en Es mi sueño y destacó su forma de transmitir la canción pese a los nervios

“Sos muy especial. Basta con verte pararte en el escenario, la manera en la que transmitiste la canción a pesar de temblar por los nervios. Hiciste una interpretación maravillosa y nos dejaste embobados”, expresó Leiva, quien fue la primera del jurado en pronunciarse. Su comentario reflejó tanto la técnica como la honestidad con la que Laia abordó el clásico, logrando que la sala se conectara con cada palabra de la letra.

La secuencia continuó con una revelación inesperada por parte de la cantante y jurado. “La verdad es que admiro mucho tu pasión por lo que hacés y envidio que te quieran tanto”, confesó Leiva, haciendo alusión a la energía y el cariño que el público le devolvió a Laia Xoan tras su actuación. Ese momento selló el clima de afecto que se vivía en el estudio y fue recibido con nuevas muestras de apoyo desde las gradas.

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Otras voces del jurado y la respuesta del público

El turno de Carlos Baute trajo también palabras de reconocimiento para la participante. “Qué bonito cómo cantás, parecés profesional. Me encantó lo que hiciste”, resumió el artista venezolano, quien dejó claro que la actuación de Laia había superado cualquier expectativa, demostrando que el talento no tiene edad ni límites.

Abel Pintos, por su parte, fue concreto pero no menos contundente: “Te felicito, fue maravilloso”, señaló, cerrando la ronda de devoluciones con una frase que sintetizó el consenso general entre los especialistas.

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Carlos Baute afirmó que Laia Xoan parecía profesional y reforzó el reconocimiento del jurado de Es mi sueño

La respuesta del público no se hizo esperar. Los aplausos y la ovación espontánea sirvieron de eco a las palabras de los jueces, generando un clima de celebración y empatía pocas veces visto en el programa. Laia, aún emocionada, agradeció entre lágrimas el respaldo recibido, marcando uno de los puntos más altos de la noche.

Durante la segunda etapa del certamen, en la que se presentó Laia Xoan, Es mi sueño se consolida como una plataforma donde historias de vida y talento convergen, permitiendo que personas de todas las edades encuentren su lugar sobre el escenario.

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La actuación de Laia Xoan en Es mi sueño provocó lágrimas, aplausos de pie y una ovación inmediata del público

La participación de Laia representa el espíritu del programa: abrir espacio para voces que, a pesar del paso del tiempo y las circunstancias, mantienen intacto el deseo de compartir su arte. Su paso por el certamen se convirtió en un momento destacado, no solo por la calidad vocal, sino por la capacidad de emocionar a un público diverso y exigente.

La edición del 24 de junio de Es mi sueño sumó otros momentos destacados, como la actuación de Agostina Barrientos y el look renovado de Joaquín Levinton, pero fue la historia de Laia la que monopolizó la atención. Su interpretación de un clásico y la reacción del jurado quedaron grabadas como uno de los pasajes más emotivos de la temporada.

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La noche cerró con promesas de nuevas sorpresas y la expectativa de que la próxima gala reúna nuevamente talento, emoción y momentos para recordar, manteniendo la esencia de un programa donde cada participante tiene la oportunidad de soñar en voz alta.