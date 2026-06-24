Perdiste el celular viajando a la Copa Mundo: cómo blindar tus datos y evitar que los delincuentes accedan

Perder el celular en un viaje al Mundial puede exponer cuentas bancarias, esta es la guía para reaccionar rápido

La emoción de viajar para asistir a la Copa Mundo puede verse empañada en segundos si tu celular desaparece en un estadio, aeropuerto o cualquier sitio multitudinario. Más allá del valor del dispositivo, la verdadera amenaza está en los datos personales, cuentas bancarias y accesos que quedan expuestos ante un robo o pérdida. Proteger tu información y actuar rápido es clave para evitar fraudes y riesgos de identidad.

En plena temporada de eventos masivos y desplazamientos, los expertos en ciberseguridad de Kaspersky, advierten que la reacción inmediata y ordenada puede marcar la diferencia entre una simple pérdida material y una crisis de seguridad digital. Aquí, una guía práctica para blindar tus datos si pierdes el teléfono durante un viaje.

PUBLICIDAD

Qué es lo primero que debes hacer si pierdes tu smartphone

Tan pronto notes la desaparición, intenta rastrear el celular desde otro equipo. Utiliza servicios como Find My Device en Android o Find My en iOS, accediendo con tu cuenta de Google o Apple ID. Estas plataformas muestran la ubicación de los dispositivos vinculados y permiten hacer sonar el teléfono, bloquearlo o borrar la información de forma remota.

Find My y Find My Device, la primera acción para rastrear y bloquear un teléfono perdido en un estadio - (Gemini)

Si logras ubicar el dispositivo entre los equipos registrados en tu cuenta, actívalo en modo “Perdido” y bloquea el acceso de inmediato. Configura una nueva contraseña y agrega un mensaje con datos de contacto para que quien lo encuentre pueda comunicarse contigo. Si el celular está desconectado de internet, el bloqueo se activará automáticamente en cuanto recupere conexión.

PUBLICIDAD

Es fundamental mantener la guardia ante posibles intentos de extorsión o engaños. Los delincuentes pueden intentar contactarte para solicitar datos personales o dinero a cambio del dispositivo. Advierte a familiares y amigos para que no respondan mensajes sospechosos ni transfieran fondos ante solicitudes que lleguen desde tu número.

Qué hacer en ciberseguridad en casos de perdida de teléfono móvil

El siguiente paso es comunicarte con tu operador móvil para bloquear la tarjeta SIM y evitar que los delincuentes la usen para fraudes o accesos a cuentas sensibles. Contacta también a tu banco para bloquear o desvincular tarjetas asociadas al dispositivo perdido.

PUBLICIDAD

Cambia de inmediato las contraseñas de tus cuentas más importantes: correo electrónico, redes sociales, servicios de mensajería y banca móvil. Si utilizas un administrador de contraseñas, restablece la contraseña maestra para proteger el acceso a todas tus credenciales. Protege además las aplicaciones de seguridad activando funciones antidesinstalación, lo que dificulta que los ladrones eliminen sistemas de protección sin conocer la clave de bloqueo.

Contactar al operador evita duplicación de línea y códigos por SMS, y comunicar a la entidad financiera permite congelar tarjetas vinculadas, una medida que se complementa con el cambio urgente de claves en correo y apps

Si tenías copias de seguridad o sincronización en la nube activa, podrás recuperar tus contactos, fotos, mensajes y otros archivos importantes al configurar un nuevo dispositivo. Sin embargo, si no habías activado esta opción, la recuperación de datos quedará limitada. Por eso, anticipar este paso antes de viajar o asistir a un evento masivo es esencial para evitar pérdidas permanentes.

PUBLICIDAD

Cuando no hay esperanza de recuperar el teléfono, la opción más segura es borrar toda la información del dispositivo de forma remota. Esta función está disponible en las plataformas de localización de Apple y Google, así como en apps de seguridad especializadas. Antes de hacerlo, reporta la pérdida ante las autoridades locales y sigue sus indicaciones para dejar constancia del incidente.

La pérdida de un celular hoy implica mucho más que quedar incomunicado. Un teléfono desbloqueado o mal protegido puede ser la puerta de entrada a cuentas bancarias, correos, billeteras digitales, redes sociales, fotos y documentos privados. Los especialistas insisten en la importancia de anticiparse: activar funciones de seguridad, usar contraseñas robustas y mantener copias de respaldo pueden reducir el impacto ante una eventual pérdida.

PUBLICIDAD

Una respuesta inmediata y ordenada (localizar, bloquear, proteger accesos, revisar respaldos y, si es necesario, borrar los datos) minimiza los riesgos de robo de identidad o fraude financiero. En la era de los grandes eventos y la movilidad global, blindar la información personal es tan importante como proteger el pasaporte o la tarjeta de embarque.