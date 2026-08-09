Crimen de Máximo Jerez: condenaron a perpetua a los cuatro acusados por el ataque narco que mató al nene de 11 años en Rosario

El nene de 11 años asesinado en Rosario

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La Justicia de Rosario condenó a prisión perpetua a los cuatro acusados de ejecutar el ataque a tiros en el que fue asesinado Máximo Jerez, el nene de 11 años que quedó en medio de una balacera narco en marzo de 2023 en el barrio Los Pumitas. Un quinto imputado recibió una pena de 4 años de prisión efectiva por encubrimiento.

El Tribunal de Primera Instancia, integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Nicolás Vico Gimena y Gustavo Pérez de Urrechu, condenó a Ezequiel Miguel Godoy (37) y Nicolás Brian Torres (28) y a los hermanos Maximiliano Oscar Castillo (27) y Nicolás Ariel Castillo (28) a prisión perpetua, tal como había solicitado la Fiscalía durante el juicio.

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Los cuatro fueron considerados coautores del homicidio de Máximo, cometido durante un ataque planificado en el marco de una disputa entre bandas dedicadas a la venta de drogas en Rosario. En la balacera también fueron heridos dos adolescentes de 13 años –uno en el tórax y la otra víctima en el rostro– y un bebé de 2 años, que sufrió una lesión en el brazo derecho.

En tanto, Gustavo Marcelo Borda (54), el quinto acusado que llegó al debate, fue condenado a 4 años de prisión efectiva por encubrimiento. De acuerdo con la investigación, fue quien ordenó esconder en una vivienda de Campodónico al 3200 el Honda Civic utilizado por los atacantes.

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La sentencia fue dictada a poco más de tres años del crimen que conmocionó a Rosario y provocó, horas después, una violenta reacción de los vecinos contra distintos puntos de venta de drogas del barrio.

Fotos y trofeos de Máximo, que su familia aun atesora

De acuerdo con lo publicado por La Capital, luego de conocerse el veredicto, el fiscal Franco Tassini sostuvo que durante el debate se logró acreditar que el asesinato no había sido producto de un episodio fortuito, sino de un atentado organizado en medio de una disputa territorial entre dos grupos vinculados al narcotráfico.

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“No fue un hecho para nada aislado ni aleatorio”, afirmó el representante del Ministerio Público de la Acusación. Según explicó, el ataque se produjo “en el marco de un conflicto entre dos bandas que se disputaron el control territorial para la venta de estupefacientes”.

Para la Fiscalía, los condenados estaban vinculados a la banda de Julio “Peruano” Rodríguez Granthon y planificaron el atentado con anticipación. Tassini señaló que durante la investigación se encontraron mensajes que daban cuenta de la preparación del ataque y de la necesidad de conseguir un vehículo, armas y personas para ejecutarlo.

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El objetivo, sin embargo, no era Máximo ni su familia.

De acuerdo con la acusación, los tiradores buscaban atacar a integrantes de la banda de Cristian “Salteño” Villazón, enfrentada con el grupo al que respondían los agresores por el control de la venta de drogas en la zona.

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“Los chicos estaban comprando jugos y gaseosas; las personas que cometieron el ataque tenían datos errados y lo ejecutaron de igual forma de una manera vil y despreciable”, sostuvo Tassini después de conocerse la sentencia.

La familia, vecinos y demás personas de la comunidad exigieron justicia por Máximo Jérez (Foto/REUTERS/Agustín Marcarian)

El crimen de Máximo Jerez

El ataque ocurrió durante la madrugada del 5 de marzo de 2023, cerca de la 1.30, en Cabal y pasaje San José, en el barrio Los Pumitas de Rosario.

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Según reconstruyó la investigación, los agresores llegaron a bordo de un Honda Civic negro y abrieron fuego contra las personas que se encontraban frente a distintas viviendas de la cuadra.

Máximo estaba junto a sus primos. Recibió un disparo en el pecho y murió en el lugar. Otros tres menores resultaron heridos: dos adolescentes de 13 años –uno en el tórax y la otra víctima en el rostro– y un bebé de 2 años, que sufrió una lesión en el brazo derecho.

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La familia del niño, perteneciente a la comunidad Qom, era ajena al enfrentamiento que dio origen al ataque.

La hipótesis que llegó a juicio sostuvo que los agresores respondían a Alex “Araña” Ibáñez y que el atentado estaba dirigido contra la familia Villazón, conocida en el barrio como “Los Salteños”. Ambas organizaciones mantenían una disputa por el control del narcomenudeo.

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Luego del crimen de Máximo, tras la llegada de Gendarmería al barrio, balearon un depósito de garrafas en el lugar donde mataron al nene

Al inicio del juicio, la Fiscalía ubicó a los hermanos Castillo, Godoy y Torres dentro del Honda Civic utilizado durante la balacera. Maximiliano Castillo fue señalado como el conductor, mientras que los restantes ocupantes participaron del ataque.

El auto se convirtió en una de las pruebas centrales de la investigación. Tras el crimen, fue escondido en una vivienda ubicada a unos ocho kilómetros de Los Pumitas. Un vecino advirtió la presencia del vehículo en un garaje donde habitualmente no había autos y dio aviso a la Policía. Allí fue recuperado el Civic registrado a nombre de Nicolás “Macuá” Castillo.

Por esa maniobra llegó a juicio Gustavo Borda. Su pareja y sus hijos ya habían sido condenados anteriormente mediante un juicio abreviado por haber colaborado para ocultar el vehículo.

El asesinato de Máximo provocó una reacción inmediata en Los Pumitas. Tras el funeral, vecinos del barrio derribaron y saquearon viviendas señaladas como puntos de venta de drogas. Dos de ellas pertenecían a familiares de “El Salteño” Villazón, el hombre al que la investigación ubicó detrás de una de las organizaciones enfrentadas.

La pueblada se produjo en medio de amenazas contra la familia del nene y se convirtió en una de las imágenes más fuertes de la violencia narco que atravesaba Rosario en aquel momento.

Más de tres años después, los cuatro acusados de haber ejecutado el ataque fueron condenados a prisión perpetua.