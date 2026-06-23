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Google sorprende con un homenaje a Messi tras su récord histórico en Mundial 2026

Al escribir su nombre, el buscador muestra una animación azul y dorada con un balón que asciende, un guiño para celebrar sus 18 tantos en Copas del Mundo

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Lionel Messi recibe un tributo interactivo en Google tras su actuación ante Austria en el Mundial 2026 - crédito Infobae

Lionel Messi sigue rompiendo barreras en el Mundial 2026 y, esta vez, su impacto trasciende las canchas y llega al universo digital. Tras su destacada actuación frente a Austria en la Copa Mundial 2026, Google activó un homenaje especial para reconocer la trayectoria y los récords del capitán argentino, consolidando su figura como leyenda global tanto en el fútbol como en el mundo digital.

Google lanzó un “easter egg” interactivo en su buscador: al escribir “Lionel Messi” en Google, la pantalla se viste de azul y dorado, y un balón de fútbol asciende sobre los resultados. Este gesto celebra el histórico registro de 18 goles de Messi en Copas del Mundo y refuerza la conexión entre el astro y la audiencia mundial.

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El homenaje fue presentado oficialmente por Google como una forma de destacar la importancia de Messi en la Copa del Mundo y su relevancia continua en la conversación internacional, más allá de la cancha.

Google activa un easter egg por Lionel Messi y convierte su búsqueda en un homenaje del Mundial 2026 - REUTERS/Issei Kato
Google activa un easter egg por Lionel Messi y convierte su búsqueda en un homenaje del Mundial 2026 - REUTERS/Issei Kato

El fenómeno Messi en las redes sociales

La frecuencia de búsqueda de su nombre en Google ha alcanzado cifras récord en los últimos días, situando a Messi como el futbolista más consultado a nivel global, un ejemplo de eso es la popularidad del rosarino frente a otros jugadores que han tenido actuaciones destacadas en el certamen mundialista, un ejemplo es Erling Haaland, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, quienes pese a sus números no han podido superar en alcance al capitán argentino.

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El capitán de la selección Argentina es uno de los jugadores más buscados del certamen mundialista - Captura de pantalla Google Trends
El capitán de la selección Argentina es uno de los jugadores más buscados del certamen mundialista - Captura de pantalla Google Trends

Este interés masivo se refleja en los mapas de tendencias, donde países tan diversos como Siria, Rusia y Argentina figuran entre los principales impulsores de la conversación digital en torno al capitán de la albiceleste.

La popularidad de Lionel Messi traspasa los límites culturales e idiomáticos - Captura de pantalla Google Trends
La popularidad de Lionel Messi traspasa los límites culturales e idiomáticos - Captura de pantalla Google Trends

El impacto de Messi en el entorno digital es tan contundente como en el terreno de juego. Durante las primeras dos semanas del Mundial, el capitán argentino sumó más de 2,3 millones de nuevos seguidores en Instagram, superando ampliamente a otras figuras del torneo, incluido Cristiano Ronaldo.

El crecimiento digital de Messi confirma su posición como uno de los deportistas más influyentes y seguidos de todos los tiempos.

Jugadores con mayor crecimiento en Instagram:

1. Vozinha (Cabo Verde) Seguidores ganados: +15.396.004 | Aumento: +48.817% | Total: 15.427.542

2. Endrick (Brasil) Seguidores ganados: +3.121.144 | Aumento: +17,0% | Total: 21.427.589

3. Lionel Messi (Argentina) Seguidores ganados: +2.319.652 | Aumento: +0,5% | Total: 508.858.726

4. Neymar (Brasil) Seguidores ganados: +2.048.228 | Aumento: +0,9% | Total: 236.350.038

5. Cristiano Ronaldo (Portugal) Seguidores ganados: +1.933.514 | Aumento: +0,3% | Total: 667.580.389

6. Erling Haaland (Noruega) Seguidores ganados: +1.249.402 | Aumento: +3,1% | Total: 41.893.885

7. Michael Olise (Francia) Seguidores ganados: +1.169.363 | Aumento: +22,6% | Total: 6.353.977

8. Eloy Room (Curazao) Seguidores ganados: +1.044.275 | Aumento: +1.131% | Total: 1.136.618

9. Lamine Yamal (España) Seguidores ganados: +942.575 | Aumento: +2,2% | Total: 44.217.648

10. Vinicius Junior (Brasil) Seguidores ganados: +740.148 | Aumento: +1,2% | Total: 60.649.747

La evolución del fútbol y la era de las audiencias globales

Messi domina el Mundial 2026 también en redes, suma 2,3 millones de seguidores y lidera búsquedas globales
Messi domina el Mundial 2026 también en redes, suma 2,3 millones de seguidores y lidera búsquedas globales

El Mundial 2026 consolida una nueva dinámica en la que el partido no solo se juega en la cancha, también en las plataformas digitales. El alcance, la interacción y la reputación en redes sociales se han convertido en un complemento fundamental para las estrellas del fútbol. Messi, con más de 508 millones de seguidores en Instagram y una audiencia combinada con Cristiano Ronaldo que supera los 1.170 millones, lidera este fenómeno sin precedentes.

Ningún otro deportista ni figura del entretenimiento ha logrado una base de seguidores comparable. Aunque emergen nuevos protagonistas digitales durante el torneo, la influencia y el magnetismo de Messi permanecen intactos, reforzados por cada gol, récord y celebración compartida en tiempo real con millones de aficionados.

El homenaje de Google subraya cómo el fútbol y la tecnología se entrelazan para celebrar a las figuras que definen una época. Para Messi, cada logro deportivo potencia su presencia digital, consolidando un legado que va más allá de los noventa minutos y que se multiplica en cada rincón del planeta.

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