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En qué se diferencia la letra D y M en la transmisión automática de un auto

El uso adecuado de cada posición en un vehículo automático, como D para avanzar, M para control manual, P para estacionar y N para punto muerto, evita fallos mecánicos

Ford - autos - transmisión automática - PRNDL - tecnología - 10 de agosto
La caja automática destaca por reducir el número de veces en que el conductor realiza cambios de marcha. (Foto: Ford)
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Al ingresar a un auto con transmisión automática, la primera diferencia evidente respecto a una caja manual es la presencia de un selector con letras en lugar de números. Muchos conductores experimentan dudas al encontrarse con símbolos como P, R, N, D, L y, en modelos más recientes, M, S o W.

La elección correcta de cada letra mejora el desempeño del vehículo automático y ayuda a prevenir fallos mecánicos y desgastes innecesarios. Así que conocer el significado y uso específico de cada posición en la palanca es clave para la seguridad y el cuidado del vehículo.

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Qué significa la letra D en un vehículo automático y para qué se usa

La letra D en la transmisión automática corresponde a Drive, o “conducción”. Al seleccionar esta posición, el sistema activa los engranajes que permiten que el vehículo avance hacia adelante.

Interior de un vehículo con un conductor manejando, mostrando el volante, el tablero y la mano del conductor sobre el selector giratorio de cambios.
La posición D permite que el vehículo avance y selecciona automáticamente las marchas según la exigencia del camino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante Ford subraya que, al colocar la transmisión en D, se ponen en funcionamiento todas las velocidades disponibles de la caja automática. Esto permite que el vehículo seleccione automáticamente la marcha más adecuada conforme a la velocidad y las condiciones del camino.

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Drive es el modo sugerido para circular por ciudad y carretera, porque gestiona los cambios de marcha sin intervención del conductor.

En qué se diferencia la letra M de la D

La posición M representa la función Manual, presente en varios modelos. A diferencia de la D, en la que el vehículo selecciona de manera automática las marchas, al elegir M el conductor obtiene la capacidad de cambiar manualmente las velocidades, generalmente a través de la palanca o de mandos en el volante. No existe pedal de embrague, pero sí un mayor control sobre la respuesta del motor.

Conducción en un entorno urbano, hombre al volante, tráfico en la ciudad, automóviles y paisajes urbanos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El modo M otorga al conductor el control manual de los cambios, sin necesidad de embrague, para una experiencia más personalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Ford, la M es útil para quienes desean una experiencia de manejo más personalizada. Permite seleccionar marchas específicas, lo que puede ser ventajoso al enfrentar pendientes pronunciadas, maniobras de adelantamiento o situaciones que requieren controlar las revoluciones del motor.

Aunque se obtiene un manejo más dinámico, es fundamental respetar las pautas del fabricante para evitar daños en la transmisión.

Qué función cumplen las otras letras de un automático: P, R, N, L, S y W

La selección P, Park, bloquea los engranajes de la transmisión e impide cualquier movimiento del vehículo. Es clave que el auto se encuentre completamente detenido antes de activar esta posición. Según Ford, el uso exclusivo de P no reemplaza el freno de mano al estacionar, porque esto podría generar desgaste en la caja.

Una mano sostiene un selector de marcha rotatorio con opciones P, R, N, D y L. La letra P está iluminada con una luz de color naranja. El selector tiene un borde cromado
Cada letra en la palanca automática cumple una función específica, desde estacionar y retroceder hasta facilitar la conducción en nieve o pendientes. (Foto: Ford)

La letra R indica Reverse, la marcha atrás, que solo debe usarse con el auto detenido. Por su parte, N corresponde a Neutral, que desacopla el motor de la transmisión y permite que el vehículo ruede libremente. En situaciones de remolque o paradas prolongadas, N es la opción sugerida.

Asimismo, la opción L (Low) limita la transmisión a marchas bajas, útil para subir o bajar pendientes, transitar caminos difíciles o remolcar. La posición S (Sport) está orientada a un manejo más deportivo, mientras que W (Winter) ayuda a arrancar en segunda marcha para evitar deslizamientos en superficies heladas.

Cuáles son los riesgos de usar mal las posiciones de un vehículo automático

Colocar la transmisión en P sin poner el freno de mano puede provocar que el peso del vehículo recaiga sobre la caja, lo cual aumenta el desgaste de los engranajes. Ford sugiere siempre usar ambos sistemas al estacionar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mayor riesgo está relacionado con daños que requieren revisión de un mecánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mal uso de la N en descensos, tanto en transmisiones manuales como automáticas, genera pérdida de tracción y control, porque el motor deja de ejercer fuerza sobre las ruedas.

Otra práctica riesgosa consiste en cambiar de N a D o viceversa con el auto en movimiento. Según Ford, esta acción puede ocasionar tensiones excesivas en la banda de transmisión y acelerar el desgaste de los componentes internos. Para prevenir daños, es obligatorio detener completamente el vehículo antes de cambiar de marcha.

Entre los errores más comunes se encuentra el uso de Neutral en bajadas, ya que el vehículo queda sin tracción y aumenta el riesgo de accidentes. Otra práctica desaconsejada consiste en omitir el freno de mano al dejar el vehículo en P, lo que puede traducirse en reparaciones costosas a largo plazo.

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