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Aprende a configurar la pantalla de bloqueo de tu PC para tener estas 8 herramientas poco conocidas

En este apartado se puede ver la temperatura, condiciones meteorológicas y pronósticos en tiempo real

Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
La pantalla de bloqueo de Windows 11 puede configurarse como un panel de información y utilidades antes de iniciar sesión. (Microsoft)
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En muchos equipos con Windows 11, la pantalla de bloqueo suele ser vista solo como una barrera de seguridad. Sin embargo, esta interfaz puede transformarse en un panel de información y utilidades personalizado, según las necesidades del usuario.

La posibilidad de configurar la pantalla de bloqueo con herramientas y widgets poco conocidos permite optimizar el tiempo y obtener datos útiles incluso antes de iniciar sesión.

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Cómo acceder a la configuración de la pantalla de bloqueo

El primer paso consiste en abrir la aplicación de Configuración de Windows. Esto puede realizarse fácilmente presionando las teclas Win + I. Luego, dentro del menú de la izquierda, se debe seleccionar el apartado “Personalización” y, a continuación, buscar “Pantalla de bloqueo”. Aquí se accede a todas las opciones disponibles para adaptar la interfaz a los hábitos y preferencias de cada usuario.

En este espacio, Windows 11 presenta alternativas tanto visuales como funcionales. No solo es posible elegir una imagen de fondo, sino también añadir widgets informativos y utilidades en tiempo real.

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Windows 11 permite elegir en la pantalla de bloqueo entre Contenido destacado de Windows, una imagen fija o una presentación de fotos. (MICROSOFT)
Windows 11 permite elegir en la pantalla de bloqueo entre Contenido destacado de Windows, una imagen fija o una presentación de fotos. (MICROSOFT)

Entre las primeras decisiones está la selección de la imagen de fondo. Existen varias posibilidades:

  • Contenido destacado de Windows: Esta opción muestra imágenes seleccionadas por Microsoft que van cambiando periódicamente. Además, pueden incluir sugerencias, trucos y notificaciones útiles.
  • Imagen fija: Permite elegir una sola foto, ya sea alguna de las predeterminadas o una imagen personal almacenada en el equipo.
  • Presentación: Es posible armar una sucesión de imágenes que se irán mostrando en secuencia, seleccionando una carpeta específica del dispositivo.

Además, existen funciones adicionales como la activación del movimiento de fondo, que reacciona al desplazar físicamente el equipo, generando un efecto dinámico y atractivo.

Ocho herramientas poco conocidas para la pantalla de bloqueo

  • Meteorología y el tiempo

El widget de clima muestra las condiciones meteorológicas actuales, la temperatura y pronósticos en tiempo real para la ubicación configurada. Esta herramienta es clave para quienes desean información rápida antes de salir de casa.

  • Noticias generales

A través del widget de noticias, se pueden visualizar titulares breves y actualizaciones de actualidad personalizadas según intereses y región. El contenido se renueva varias veces al día, manteniendo al usuario informado de los eventos más recientes en política, tecnología, economía o cultura.

El widget de clima en la pantalla de bloqueo de Windows 11 muestra temperatura, condiciones meteorológicas y pronósticos en tiempo real.
El widget de clima en la pantalla de bloqueo de Windows 11 muestra temperatura, condiciones meteorológicas y pronósticos en tiempo real.
  • Deportes

El widget de deportes ofrece resultados en directo, marcadores y novedades de equipos o competiciones favoritas. Es posible consultar rápidamente cómo van los partidos o las posiciones en diferentes torneos.

  • Bolsa y finanzas

Para quienes siguen los mercados financieros, el widget de “Watchlist” o finanzas muestra cotizaciones de acciones, índices, fondos e instrumentos de seguimiento personal. Los datos incluyen las variaciones de precios y tendencias en tiempo casi real.

  • Tráfico y desplazamientos

El estado del tráfico en la zona o en las rutas frecuentes puede visualizarse directamente en la pantalla de bloqueo. Esta función resulta útil para planificar salidas y prever posibles demoras en carretera.

  • Música y audio

Si se instala una app de música compatible, como Spotify, su widget permite ver datos de la reproducción en curso (canción, artista, portada) y controlar la reproducción directamente desde la pantalla de bloqueo.

La pantalla de bloqueo de Windows 11 también puede mostrar tráfico, reproducción de música y actividad de redes sociales sin desbloquear el equipo. (MICROSOFT)
La pantalla de bloqueo de Windows 11 también puede mostrar tráfico, reproducción de música y actividad de redes sociales sin desbloquear el equipo. (MICROSOFT)
  • Actividad social

Aplicaciones como Facebook y otras redes sociales permiten mostrar notificaciones resumidas, nuevas publicaciones o menciones. El usuario puede estar al tanto de su actividad social sin necesidad de desbloquear el equipo.

  • Otros widgets de aplicaciones

Desde la Microsoft Store se pueden instalar aplicaciones con soporte de widget para la pantalla de bloqueo. Entre estas hay utilidades de productividad, servicios online y herramientas específicas que pueden mostrar información relevante en formato de tarjeta pequeña.

Cómo añadir y configurar widgets en la pantalla de bloqueo de Windows

Para incorporar estos widgets, dentro de la configuración de la pantalla de bloqueo se accede a la sección “Widgets”. Al activarla, se despliega una lista con todas las opciones disponibles, agrupadas por categorías. Al hacer clic sobre la categoría deseada, el panel derecho mostrará las alternativas específicas que se pueden incluir.

Basta con seleccionar el elemento que interesa y pulsar el botón “Agregar Widget” para que quede disponible en la pantalla de bloqueo. Si se buscan más opciones, se puede utilizar el enlace “Buscar más widgets” que permite realizar una búsqueda online de nuevos complementos compatibles.

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