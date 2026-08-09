Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Convierte tu computador antiguo en un PC gamer con una sola modificación

Un SSD o un adaptador para tarjetas SD pueden darle una nueva vida a un computador que ya no se esté usando

PC gamer - computadora - gamer - tecnología - 16 de diciembre
Cambiar el disco duro mecánico por un SSD puede convertir una PC antigua en un PC gamer retro apto para videojuegos clásicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Tener un PC antiguo no significa que no pueda volver a usarse, porque es posible convertirlo en computador en el que sea posible disfrutar de videojuegos antiguos con una sola modificación.

La clave reside en identificar cuál es el principal cuello de botella del sistema y realizar una única modificación estratégica. Esta decisión puede convertir una computadora olvidada en un verdadero centro de entretenimiento capaz de ejecutar cientos de títulos clásicos y, si se opta por un cambio más profundo, incluso juegos de última generación.

PUBLICIDAD

Cómo hacer un solo cambio para tener un PC gamer retro

  • Disco duro

El primer paso para revivir una PC antigua orientada a juegos clásicos es el diagnóstico de desempeño. Si el equipo tarda en arrancar, abrir carpetas o navegar por internet, el problema suele estar en el disco duro mecánico de fábrica.

En estos casos, la solución más efectiva es sustituir el disco viejo por una unidad de estado sólido (SSD) o, en su defecto, instalar un adaptador para tarjetas SD o CompactFlash.

PUBLICIDAD

Puedes tener una consola retro modificando algunas característica de tu computadora antigua.
El diagnóstico de desempeño permite detectar si el cuello de botella de una PC antigua está en el disco duro o en la tarjeta gráfica. (Visualesia)

Este reemplazo elimina los cuellos de botella de lectura y escritura, lo que se traduce en tiempos de carga drásticamente menores y un consumo energético más bajo. Con solo esta mejora, la computadora se vuelve apta para ejecutar emuladores de consolas de 8, 16 y hasta 32 bits, abriendo el acceso a un catálogo de cientos de juegos que marcaron generaciones.

Para instalar un SSD en un equipo antiguo, basta con adquirir un modelo SATA de 2,5 pulgadas y conectar los cables de energía y datos que usaba el disco duro original. Con capacidades de 250 GB o 500 GB, hay espacio suficiente para almacenar miles de títulos retro.

Tras el cambio físico, se recomienda instalar un sistema operativo ligero, como Batocera, Lakka o distribuciones optimizadas de Linux, que aprovechan al máximo los recursos limitados y ofrecen una interfaz diseñada para la emulación.

Incluso si la computadora parece muy lenta bajo Windows, con este ajuste suele alcanzar una fluidez inesperada. El usuario puede conectar un control USB y disfrutar de la experiencia de consola desde un equipo que, hasta ese momento, parecía destinado al olvido.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una PC antigua con SSD puede ejecutar emuladores de consolas de 8, 16 y 32 bits y almacenar miles de juegos retro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Rendimiento gráfico

En equipos donde el sistema responde bien en tareas cotidianas, pero los juegos en 3D muestran lentitud o cortes, el cuello de botella está en la tarjeta gráfica. Aquí, la modificación recomendada es instalar una GPU de bajo consumo compatible con fuentes de poder antiguas, que suelen carecer de conectores adicionales para tarjetas modernas.

Las opciones más adecuadas son modelos que se alimentan directamente de la placa base y no superan los 75 watts, como la NVIDIA GTX 1650 sin conector de corriente, la NVIDIA GT 1030 con memoria GDDR5 (evitando la versión DDR4 por su baja velocidad) o la AMD Radeon RX 6400.

Antes de la compra, conviene verificar que la PC tenga una ranura PCI Express x16, presente en casi todos los equipos de los últimos 15 años, y que el chasis permita instalar modelos de perfil bajo si se trata de una carcasa compacta de oficina.

Qué hacer si se busca un PC gamer para juegos modernos

Para quienes aspiran a jugar títulos actuales en un equipo antiguo, las modificaciones deben ir más allá de una sola intervención. Modernizar la computadora implica actualizar la memoria RAM a un mínimo de 16 GB, instalar una tarjeta gráfica potente y asegurarse de que la fuente de poder y el gabinete soporten los nuevos componentes.

Vista lateral de un joven concentrado usando auriculares con micrófono y luces LED, jugando un videojuego shooter en su monitor de computadora.
Para jugar títulos actuales en un equipo antiguo, hace falta ampliar la memoria RAM a 16 GB, sumar una GPU potente, instalar un SSD y optimizar Windows. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es identificar el tipo de memoria RAM compatible (DDR3 o DDR4) y ampliar su capacidad. Luego, elegir una GPU equilibrada con el procesador para evitar cuellos de botella. Instalar un SSD se convierte en un requisito indispensable, pues no solo acelera el sistema operativo, sino que también reduce los tiempos de carga en juegos exigentes.

Optimizar el software es el complemento necesario. Actualizar todos los controladores, habilitar el Modo Juego de Windows, desactivar programas innecesarios al inicio y seleccionar el plan de energía de alto rendimiento permite exprimir cada recurso disponible.

Tras todas las mejoras, conviene realizar pruebas de rendimiento con juegos y benchmarks, controlando temperaturas y tasas de cuadros para ajustar la configuración y lograr la mejor experiencia posible.

Temas Relacionados

ComputadorPC GamerVideojuegosJuegos RetroTarjetas SDTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andrés Cepeda lanza Big Band 2: “Lo hice sin inteligencia artificial y recuperé la voz de Celia Cruz”

El cantautor e ingeniero de grabación colombiano, Andrés Cepeda, revela cómo la tecnología atraviesa su música: la Hyundai Palisade Híbrida como estudio de escucha final

Andrés Cepeda lanza Big Band 2: “Lo hice sin inteligencia artificial y recuperé la voz de Celia Cruz”

Falla la aplicación de WhatsApp: así puedes eliminar su papelera y solucionar todos los problemas

Usuarios de celulares Android y iPhone pueden experimentar fallas por la acumulación de archivos pesados y falta de espacio de almacenamiento en sus dispositivos

Falla la aplicación de WhatsApp: así puedes eliminar su papelera y solucionar todos los problemas

Cómo conectar el celular al Smart TV con un cable HDMI y qué se puede hacer

Lo único que se necesita para este proceso es un adaptador para el teléfono

Cómo conectar el celular al Smart TV con un cable HDMI y qué se puede hacer

En qué se diferencia la letra D y M en la transmisión automática de un auto

El uso adecuado de cada posición en un vehículo automático, como D para avanzar, M para control manual, P para estacionar y N para punto muerto, evita fallos mecánicos

En qué se diferencia la letra D y M en la transmisión automática de un auto

Aprende a configurar la pantalla de bloqueo de tu PC para tener estas 8 herramientas poco conocidas

En este apartado se puede ver la temperatura, condiciones meteorológicas y pronósticos en tiempo real

Aprende a configurar la pantalla de bloqueo de tu PC para tener estas 8 herramientas poco conocidas

DEPORTES

Huracán venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico y rompió una racha adversa de 25 años en el Nuevo Gasómetro

Huracán venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico y rompió una racha adversa de 25 años en el Nuevo Gasómetro

El básquet, de luto: murió Don Nelson, leyenda de la NBA

El homenaje a Jorge Messi que unió a San Lorenzo y Huracán en la previa del clásico

LeBron James y Stephen Curry: la rivalidad que definió una era y por qué nunca jugaron juntos en la NBA

El emotivo mensaje que José Pekerman le hizo llegar a Messi tras la muerte de su papá Jorge: “Mucha fuerza, te quiero”

TELESHOW

Yanina Latorre contó el duro proceso que vivió para convertirse en madre: “Perdí muchos embarazos”

Yanina Latorre contó el duro proceso que vivió para convertirse en madre: “Perdí muchos embarazos”

El look relajado y chic de Juana Viale para este domingo: camisa blanca, terciopelo negro y frescura en la mesa

El espectacular debut de Daniela Celis en Sex: sensualidad y diversión en su nuevo desafío

Así fue el baby shower sorpresa de Mica Lapegüe que organizaron sus amigas: confeti, globos y ositos

Allegra Cubero sorprendió con su increíble parecido con su madre Nicole Neumann y causó furor en las redes: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

¿Podrán sobrevivir las lenguas indígenas en Costa Rica?

¿Podrán sobrevivir las lenguas indígenas en Costa Rica?

Honduras encabezó la violencia en Centroamérica en 2025 con una tasa de 23.2 homicidios según informe regional

Irán designó a Mohsen Rezaei, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad

La Policía de Irlanda detuvo al presunto líder de la organización criminal Kinahan tras ser deportado por Emiratos Árabes Unidos

Escándalo en el Parlamento de Kosovo: una diputada lanzó huevos contra el primer ministro Albin Kurti