Los 3 peligros de descargar WhatsApp Plus: Malware, robo de datos y cierre de cuenta

Solo se debe usar la plataforma oficial de WhatsApp que es propiedad de Meta. (Foto: Europa Press)

El uso masivo de aplicaciones como WhatsApp ha impulsado la aparición de versiones no oficiales que prometen funciones adicionales, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o FM WhatsApp.

El uso de estas versiones modificadas implica riesgos que van desde la exposición a software malicioso o malware hasta la posible suspensión permanente de la cuenta.

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Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, las aplicaciones no oficiales pueden poner en peligro la privacidad, dejar expuestos datos personales y llevar al bloqueo definitivo del servicio.

Cómo las aplicaciones no oficiales instalan malware en los dispositivos

La descarga de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus implica obtener el archivo de instalación desde sitios desconocidos, fuera de las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

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Los programas no oficiales pueden instalar malware en el dispositivo sin que el usuario lo sepa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso expone a los dispositivos a software malicioso por la ausencia de controles de seguridad y revisiones por parte de las plataformas reconocidas.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los desarrolladores de estas versiones modificadas no tienen ninguna relación con la empresa original, lo que impide garantizar la integridad del archivo descargado.

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El malware introducido puede adoptar diversas formas, desde programas que recopilan información en segundo plano hasta códigos capaces de controlar funciones del teléfono.

De qué forma pueden robar datos al usar WhatsApp Plus

Las aplicaciones fraudulentas de WhatsApp suelen ser hechas por ciberdelincuentes que buscan robar datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las versiones modificadas de WhatsApp carecen de auditorías de seguridad y no cumplen con las políticas de privacidad de la aplicación original. WhatsApp advierte que, al utilizar estas aplicaciones, no se puede asegurar la confidencialidad de los mensajes, archivos, ubicaciones o cualquier otro dato intercambiado.

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Sin la protección de los sistemas de cifrado que caracterizan a la aplicación oficial, la privacidad queda expuesta. La información puede ser interceptada, almacenada o utilizada por extraños sin conocimiento del usuario.

El historial de chats, las copias de seguridad y los archivos compartidos pueden perderse o quedar vulnerables ante ataques externos, Otro detalle es que la restauración de conversaciones desde una aplicación no oficial no está garantizada, lo que implica la posible pérdida definitiva de información sensible.

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Qué pasa con la cuenta oficial de WhatsApp si se usa WhatsApp Plus

WhatsApp puede cerrar la cuenta si detecta infracciones en las condiciones de uso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

WhatsApp establece en sus Condiciones del Servicio que el uso de aplicaciones no oficiales constituye una infracción. El Centro de Ayuda de la empresa señala que “la cuenta puede ser bloqueada temporal o permanentemente, o quedar sujeta a restricciones, incluida la posibilidad de vincular dispositivos”.

El bloqueo puede ser temporal, permitiendo recuperar el acceso mediante la eliminación de la aplicación no oficial y la reinstalación de la versión oficial. No obstante, los casos reincidentes o el uso prolongado de versiones modificadas pueden derivar en una suspensión permanente.

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La empresa sugiere desinstalar todas las aplicaciones no oficiales antes de instalar la versión oficial y volver a registrar el número de teléfono.

Cuáles otras aplicaciones no oficiales existen y se deben evitar

Sumado a WhatsApp Plus, han surgido alternativas como GB WhatsApp, FM WhatsApp, TeleMessage y TM WhatsApp. Todas estas aplicaciones comparten el rasgo de no estar avaladas ni supervisadas por la empresa matriz.

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Ninguna app hecha por desarrolladores externas está avalada por la versión oficial de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El principal riesgo radica en que, al utilizar desarrollos de extraños, no existen garantías sobre las prácticas de seguridad ni sobre el manejo de la información. El usuario queda expuesto a vulnerabilidades, filtraciones y posibles fraudes.

Cómo evitar fraudes al usar la app oficial de WhatsApp

WhatsApp aconseja utilizar exclusivamente la aplicación oficial para prevenir problemas de seguridad y privacidad.

Asimismo, sugiere no abrir enlaces ni archivos sospechosos, no compartir mensajes de dudosa procedencia y verificar la identidad de contactos desconocidos solicitando información personal o realizando una llamada.

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En caso de recibir mensajes que parezcan sospechosos o muy buenos para ser verdad, la empresa sugiere no interactuar con ellos y utilizar las herramientas de reporte y bloqueo.