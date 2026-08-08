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El calor extremo y la sequía superficial ponen en riesgo los cultivos en 116 municipios de Guatemala

El Ministerio de Agricultura alertó por temperaturas por encima de 35 °C y lluvias escasas o nulas, un escenario que eleva el estrés hídrico en fases decisivas del ciclo agrícola

Infografía con un mapa de Guatemala, tierra agrietada, plantas secas y el sol. Contiene texto sobre calor extremo, sequía, municipios afectados y daños.
Una infografía detalla el riesgo agrícola en 116 municipios de Guatemala debido al calor extremo y la sequía, con datos del Ministerio de Agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala enfrenta una combinación de calor extremo, sequía superficial y riesgo para cultivos en 116 municipios, una situación que el MAGA vinculó con temperaturas superiores a 35 °C (95 °F), lluvias escasas o nulas y la posibilidad de estrés hídrico en etapas críticas del ciclo agrícola.

Según el análisis agrometeorológico del Insivumeh, citado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, las localidades bajo mayor exposición al calor se concentran en Petén, Retalhuleu, Alta Verapaz, Escuintla, Quiché y Santa Rosa. En esos territorios se producen granos básicos, banano, plátano, caña de azúcar, palma de aceite, hule, café y papaya.

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La advertencia oficial también identifica baja humedad superficial del suelo, con niveles inferiores al 25 % en áreas de Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Baja Verapaz, Jalapa, Jutiapa, Chimaltenango, Guatemala, Quiché y Huehuetenango. Esa combinación reduce la disponibilidad de agua para las plantas y puede alterar su desarrollo en momentos decisivos del calendario productivo.

El dato central para productores y autoridades es ese: 116 municipios presentan condiciones de calor extremo y baja humedad que pueden afectar el rendimiento agrícola si el déficit de agua coincide con fases sensibles del crecimiento de los cultivos.

Guatemala registra calor extremo, sequía superficial y riesgo para cultivos en 116 municipios, según el MAGA. (Foto cortesía MAGA)
Guatemala registra calor extremo, sequía superficial y riesgo para cultivos en 116 municipios, según el MAGA. (Foto cortesía MAGA)

El calor se concentra en zonas agrícolas y obliga a ajustar el manejo del campo

Ante ese escenario, el MAGA pidió a los productores vigilar de forma constante la humedad del suelo y el estado de los cultivos. También recomendó evitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados y agroquímicos en las horas de mayor temperatura para reducir pérdidas y conservar la eficacia de los productos.

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La vigilancia oficial no se limita a la agricultura. El sector pecuario también quedó bajo observación, con recomendaciones para supervisar la disponibilidad de pastos, complementar la alimentación de los animales y garantizar acceso permanente a agua limpia.

Para el fin de semana, el Insivumeh prevé mañanas con neblina, tardes calurosas y tormentas eléctricas en distintas regiones del país. En la costa del Pacífico, las temperaturas máximas estarán entre 34 y 36 °C (93–97 °F), mientras que en Motagua y Valles del Oriente podrían alcanzar entre 37 y 39 °C (99–102 °F).

Las lluvias y tormentas eléctricas se concentrarán sobre todo en las tardes y noches. El pronóstico las asocia con inestabilidad atmosférica sobre el océano Pacífico, en un patrón que combina calor intenso durante el día y precipitaciones posteriores en varias zonas del territorio.

Las lluvias ya dejaron daños en carreteras, puentes y escuelas

El cuadro se da mientras el país sigue bajo presión por la temporada de lluvias. La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó 1.055 emergencias atendidas desde el inicio de esa época, con más de 43.000 personas afectadas, 19.383 evacuadas y 1.312 albergadas, de acuerdo con su informe actualizado al 8 de agosto de 2026.

La CONRED recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y extremar precauciones durante las lluvias y tormentas eléctricas. También pidió conducir con atención en áreas donde la visibilidad pueda reducirse por niebla o precipitaciones.

El balance de la temporada muestra que Alta Verapaz y Izabal son los departamentos más golpeados por las emergencias atendidas. El informe registra 324 incidentes en el primero y 89 en el segundo.

Entre los eventos más frecuentes figuran inundaciones, con 211 casos; caída de árboles, con 199; y fuertes vientos, con 128. El reporte suma además deslizamientos y derrumbes, aunque no precisa en este resumen su distribución por departamento.

Los daños materiales alcanzan 257 viviendas, con 225 en riesgo y 157 destruidas por completo. A eso se agregan afectaciones en 317 carreteras, 21 puentes y 29 escuelas, además de la destrucción total de tres puentes.

La coordinadora mantiene vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y pidió a la ciudadanía informarse por canales oficiales. También recordó que las emergencias pueden reportarse al número 119.

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