Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Sam Altman responde si la IA reducirá la jornada laboral: “No espero que cambie eso”

El avance de la IA podría generar nuevas tareas y responsabilidades en lugar de convertir el aumento de productividad en más tiempo libre

Sam Altman sentado en una silla, vestido con camiseta azul claro, pantalones vaqueros y zapatillas blancas. Tiene un micrófono prendido en la camisa
El CEO de OpenAI, Sam Altman, asegura que la IA no reducirá las horas de trabajo. (Captura de video: YouTube/@@ycombinator)
Guardar

La inteligencia artificial puede aumentar la productividad, pero no necesariamente se traducirá en jornadas laborales más cortas. Esa es la visión de Sam Altman, CEO de OpenAI, quien considera poco probable que la expansión de esta tecnología conduzca a una reducción generalizada del tiempo que las personas dedican al trabajo.

“De alguna manera, nunca vemos la promesa de la semana laboral de cuatro horas a gran escala en la sociedad. Y no espero que la IA cambie eso”, afirmó Altman durante una entrevista en el podcast Relentless.

PUBLICIDAD

El ejecutivo incluso anticipó que, en un escenario dominado por sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados, las personas podrían terminar teniendo más responsabilidades.

Sam Altman señala que la IA no va a reducir las horas laborales. REUTERS/Nathan Howard
Sam Altman señala que la IA no va a reducir las horas laborales. REUTERS/Nathan Howard

“Vamos a estar mucho más ocupados de lo que pensábamos en un mundo post-superinteligencia”, señaló. Y agregó: “Seguiremos quejándonos, pero en secreto seremos felices”.

La productividad no siempre reduce el trabajo

La explicación de Sam Altman parte de una dinámica que ya se ha observado con otras tecnologías. Cuando una herramienta permite realizar una tarea en menos tiempo, ese ahorro no necesariamente se convierte en horas libres. En muchos casos, las empresas y los propios trabajadores aprovechan la mayor productividad para asumir nuevos objetivos.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en Harvard Business Review apunta precisamente en esa dirección. La investigación, realizada por especialistas de la Universidad de California, Berkeley, analizó durante ocho meses los hábitos laborales de unos 200 empleados de una empresa tecnológica estadounidense después de incorporar herramientas de inteligencia artificial generativa.

La IA reducirá el tiempo de trabajo en ciertas tareas, pero aumentará la productividad. REUTERS/Anna Rose Layden
La IA reducirá el tiempo de trabajo en ciertas tareas, pero aumentará la productividad. REUTERS/Anna Rose Layden

Los resultados mostraron que los trabajadores podían completar determinadas actividades con mayor rapidez, pero esa eficiencia también los llevó a asumir más tareas y extender su actividad laboral.

El fenómeno genera una paradoja: una tecnología diseñada para ahorrar tiempo puede terminar aumentando la cantidad de trabajo que una persona realiza durante el día.

La IA puede ampliar las responsabilidades

La investigación también identificó cambios en la manera en que los empleados percibían sus propias capacidades. Al comprobar que la IA podía facilitar determinadas actividades, comenzaron a asumir funciones que anteriormente correspondían a otros trabajadores.

De esta manera, tareas que antes podían justificar la incorporación de nuevos empleados pasaron a ser absorbidas por personas que ya formaban parte de la organización.

El aumento de productividad, por tanto, no implica necesariamente una disminución de las responsabilidades. En algunos casos ocurre exactamente lo contrario: la tecnología permite que un mismo trabajador cubra una mayor cantidad de funciones.

Hombre de espaldas frente a tres monitores de computadora en un escritorio con libros, papeles y un microscopio. Estantería con libros y ventana al jardín.
La IA no elimina resposabilidades laborales, más bien las aumenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos pausas y más multitarea

Otro efecto identificado por el estudio fue la pérdida de algunos límites entre el trabajo y los momentos de descanso. Al ser más sencillo iniciar o completar una actividad mediante IA, los trabajadores comenzaron a introducir pequeñas tareas en espacios que anteriormente permanecían libres.

Responder durante el almuerzo, utilizar herramientas de IA mientras esperaban que terminara otro proceso o adelantar actividades durante una pausa fueron comportamientos que, acumulados, terminaron extendiendo la jornada.

La investigación también detectó un aumento de la multitarea. Al contar con una herramienta capaz de asistir en diferentes actividades, los empleados mantenían más tareas abiertas simultáneamente y cambiaban con mayor frecuencia de una actividad a otra.

Dos personas sentadas frente a laptops en una oficina moderna. Una pantalla muestra un icono de inteligencia artificial, la otra exhibe documentos. Ventana al fondo.
La IA no reduciría las horas laborales como se dijo en algún momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de una productividad que agota

Aunque este modelo puede resultar atractivo para las empresas, los investigadores advierten que el incremento inicial de productividad puede tener consecuencias negativas. Una mayor carga de trabajo puede provocar fatiga cognitiva, agotamiento y una toma de decisiones menos eficiente.

El problema aparece cuando el tiempo que la IA permite ahorrar no se utiliza para descansar, sino para incorporar nuevas obligaciones.

La predicción de Altman, en ese sentido, plantea una discusión que va más allá de la capacidad tecnológica. La inteligencia artificial puede hacer que las personas trabajen más rápido, pero que esa ventaja se convierta en tiempo libre dependerá de cómo las empresas y los trabajadores decidan utilizarla.

Por ahora, la promesa de una jornada laboral mucho más corta todavía parece estar lejos de convertirse en una realidad generalizada.

Temas Relacionados

Sam AltmanIATrabajoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

En el 2006 la revista Time otorgó a YouTube el premio por el Invento del Año

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

YouTube en España: los 10 videos que son tendencia este sábado

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

YouTube en España: los 10 videos que son tendencia este sábado

Apple y Microsoft se unen: función mágica de copiar y pegar llega para Mac, iPhone y PC con Windows

La sincronización entre dispositivos funcionará de forma continua sin activar aplicaciones ni permisos en cada acción

Apple y Microsoft se unen: función mágica de copiar y pegar llega para Mac, iPhone y PC con Windows

Google remplaza su Asistente de voz por Gemini y solo estos celulares lo tendrán: consulta si está el tuyo

Los dispositivos no elegibles continuarán con el antiguo asistente hasta que la empresa avance en la migración total

Google remplaza su Asistente de voz por Gemini y solo estos celulares lo tendrán: consulta si está el tuyo

Ahorra batería del celular cuando manejes: ajusta esta configuración en Android Auto

Esta herramienta eleva el consumo de batería al usar Bluetooth y WiFi de 5 GHz para transmitir imagen y sonido

Ahorra batería del celular cuando manejes: ajusta esta configuración en Android Auto

DEPORTES

Inter Miami se enfrenta a Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup

Inter Miami se enfrenta a Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup

El conmovedor gesto de Rodrigo De Paul tras marcar un gol con el Inter Miami para Lionel Messi por la muerte de su padre

Lionel Messi aterrizó en Rosario para estar presente en el último adiós a su padre Jorge

El sentido minuto de silencio por Jorge Messi en el partido Inter Miami-Monterrey: los mensajes de apoyo a Lionel

Boca Juniors empató 1-1 con Vélez y no se pudo acercar a la cima de la Zona A del Torneo Clausura

TELESHOW

Las vacaciones de Fito Páez junto a Juliana Gattas, Ann de la Fuente y Alejandro Ros en Bariloche: nieve, sonrisas y paseos

Las vacaciones de Fito Páez junto a Juliana Gattas, Ann de la Fuente y Alejandro Ros en Bariloche: nieve, sonrisas y paseos

Así son los días de Denisse González junto a Bautista Mascia en la clínica: mate, juegos de mesa y manualidades

Las sensuales fotos de La Joaqui en medio de su duelo por la ruptura con Luck Ra: “Me saqué el chaleco pero me blindo”

Melody Luz mostró el detrás de escena de su viaje por Venecia: paseo en góndola y almuerzo al borde del canal

El cambio que hizo la China Suárez en sus redes sociales y shockeó a sus seguidores

INFOBAE AMÉRICA

Presuntos vendedores de droga se hacían pasar por buhoneros en concurrida zona comercial de Panamá

Presuntos vendedores de droga se hacían pasar por buhoneros en concurrida zona comercial de Panamá

Matan a policía que atendía una denuncia por violencia doméstica en Honduras; el agresor también murió

Historia, lengua y cultura: ¿Cómo abordan las escuelas costarricenses la enseñanza de los pueblos indígenas?

Un niño de 7 años murió en Honduras tras el choque de una rastra contra la motocicleta en la que viajaba con su familia

Panamá completa el rescate de otros dos ciudadanos en Ucrania y eleva a siete los retornos en una semana