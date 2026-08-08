Cómo ahorrar batería en el celular cuando usas funciones de inteligencia artificial

Conoce cómo hacer que las funciones de IA de tu celular no gasten tan rápido su batería. (Visualesia)

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Las funciones de inteligencia artificial que incorporan los celulares actuales pueden facilitar tareas como escribir textos, editar imágenes, traducir conversaciones o responder preguntas, pero también pueden incrementar el consumo de batería.

Para evitar que el celular se quede sin energía antes de terminar el día, existen varias opciones para limitar estas herramientas sin necesidad de renunciar por completo a ellas.

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Tanto Apple Intelligence en iPhone como Gemini en Android están cada vez más integrados en el sistema operativo. A esto se suman aplicaciones como ChatGPT y Claude, además de funciones que trabajan en segundo plano. Revisar qué herramientas están activas y restringir las que no se utilizan puede ayudar a reducir el consumo.

Tanto Gemini como Siri tienen presencia en sus respectivos sistemas operativos, lo que ocasiona que consuman más recursos.

Cómo reducir el consumo de IA en el iPhone

En los teléfonos de Apple, una de las primeras opciones que se pueden revisar son las sugerencias de Siri. Estas permiten que determinadas aplicaciones anticipen acciones que el usuario podría realizar, aunque no son imprescindibles para utilizar el asistente.

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Para limitar estas funciones, hay que entrar en Ajustes, acceder a Siri o Apple Intelligence y Siri y posteriormente seleccionar Apps. Desde allí es posible desactivar las sugerencias en aquellas aplicaciones donde no resulten necesarias.

Otra alternativa consiste en establecer restricciones para determinadas capacidades de Apple Intelligence mediante Tiempo de uso. Desde Ajustes > Tiempo de uso > Restricciones de contenido y privacidad, se pueden administrar opciones relacionadas con Apple Intelligence y Siri.

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Puedes ajustar las funciones de Apple Intelligence para evitar que gaste la batería de tu iPhone.

Entre las funciones que pueden restringirse se encuentran las herramientas de escritura, la creación de imágenes y las extensiones de modelos de inteligencia artificial.

Para quienes no utilizan estas herramientas, existe una opción más drástica: desactivar completamente Apple Intelligence desde Ajustes > Apple Intelligence y Siri. Al hacerlo, dejarán de estar disponibles las funciones de IA asociadas al sistema.

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Qué hacer en Android para gastar menos batería

En Android, Gemini se encuentra cada vez más integrado en el teléfono, especialmente en equipos como los Pixel y determinados modelos de Samsung. Además, algunos fabricantes incorporan sus propias herramientas de inteligencia artificial.

Una forma de reducir su presencia consiste en cambiar el asistente predeterminado, siempre que el dispositivo y la versión de Android lo permitan. En muchos equipos, la configuración se encuentra en Ajustes > Apps > Apps predeterminadas > Asistente y entrada de voz.

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Los dispositivos Android tienen instalado de manera predeterminada Gemini. (Infobae América)

También es posible limitar la conexión de Gemini con otras aplicaciones. Desde la aplicación de Gemini, el usuario debe entrar en su perfil y seleccionar Aplicaciones conectadas. Allí puede revisar qué servicios tienen acceso a Gemini y desactivar aquellos que no necesite.

Limita las aplicaciones de IA en segundo plano

ChatGPT, Claude, Gemini y otras aplicaciones pueden continuar utilizando recursos del teléfono cuando permanecen activas en segundo plano. Android permite restringir este comportamiento desde la configuración de batería.

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La ruta puede variar según el fabricante, pero normalmente se encuentra en Ajustes > Batería > Uso de la batería. Desde allí es posible seleccionar una aplicación y establecer un uso optimizado o restringir su actividad en segundo plano.

La desventaja es que las aplicaciones podrían tardar más en abrirse o actualizarse cuando vuelvan a utilizarse.

Aplicaciones como ChatGPT y Claude pueden funcionar en segundo plano. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Otras funciones de IA que puedes desactivar

Algunos teléfonos Android incluyen servicios especializados que realizan tareas de inteligencia artificial continuamente. Uno de ellos es AICore, utilizado para ejecutar determinadas funciones de IA directamente en el dispositivo.

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En equipos compatibles, puede revisarse desde Ajustes > Aplicaciones. Dependiendo del modelo, es posible forzar su detención o desactivarlo.

También existen funciones como Now Playing, que identifica automáticamente canciones cercanas, y Live Translate, que traduce conversaciones en tiempo real. Ambas pueden resultar útiles, pero desactivarlas cuando no sean necesarias puede reducir la actividad relacionada con la IA.

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