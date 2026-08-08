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Los mensajes de Barcelona y Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

El padre de Lionel Messi falleció durante la madrugada de este sábado a los 68 años

Captura de pantalla de un tuit del FC Barcelona con escudo del club y lazo negro. El mensaje expresa pésame por el fallecimiento de Jorge Messi
El mensaje del Barcelona tras la muerte de Jorge Messi
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El FC Barcelona y el Real Madrid se sumaron este sábado al duelo del fútbol mundial por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y emitieron comunicados oficiales para acompañar a la familia del astro argentino.

El club catalán, donde la Pulga se formó y brilló durante más de dos décadas, fue uno de los primeros en pronunciarse con un texto que reconoció el vínculo de Jorge con la institución: “Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi. El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz”.

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El Real Madrid también emitió un comunicado oficial en el que se unió a las condolencias: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

Página web con el encabezado 'Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi', logo de Real Madrid y texto del comunicado
"Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos", remarcó Real Madrid

Jorge Messi falleció a las 2 de la madrugada del sábado 8 de agosto en el Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario, Argentina. Tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad. El propio centro médico difundió un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, en el que confirmó el deceso y precisó que, por respeto a la privacidad de la familia y en cumplimiento de la normativa vigente, no se brindarían detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

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La muerte de Jorge Messi desencadenó este sábado una oleada de mensajes de condolencias desde distintos rincones del fútbol mundial. Newell’s Old Boys, club donde Lionel inició su carrera y del que es hincha parte de la familia, fue la primera institución en pronunciarse. Le siguieron el Club Abanderado Grandoli, donde Jorge trabajó como entrenador y acompañó los primeros pasos del niño Lionel, y el Club Atlético Rosario Central, que apartó rivalidades para expresar su pesar. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también enviaron sus mensajes. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decretó luto en todas sus categorías: habrá minuto de silencio antes de cada partido del fin de semana y los jugadores portarán un brazalete negro. Claudio Tapia, presidente de la AFA, le dedicó una carta personal en la que destacó los valores con los que Jorge crió a su hijo.

La pérdida también golpeó de cerca a Leones FC, el club de la ciudad de Rosario presidido por Matías Horacio Messi, hermano mayor de Lionel, e integrado en su directiva por su hermana María Sol como vocal suplente y su sobrino Tomás Matías como revisor de cuentas suplente. La institución, que este año debutó en la Primera C de la AFA y en la que Jorge Messi tuvo una de sus últimas apariciones públicas durante un partido disputado en el Estadio Gabino Sosa en marzo, suspendió toda su actividad del fin de semana y el encuentro del lunes ante Muñiz por la 23ª fecha del torneo. “Leones FC informa que ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías, suspende su participación deportiva de este fin de semana en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol, como también el encuentro del próximo lunes ante Muñiz por la 23ª fecha del torneo de Primera C de AFA”, rezó el comunicado del club. La propia Asociación Rosarina de Fútbol extendió la suspensión a todos los partidos de Leones en sus distintas categorías durante el sábado y el domingo, y expresó sus condolencias a la familia y a toda la comunidad del club.

Entre los clubes que emitieron sus condolencias, se destacaron las de Newell’s y Rosario Central, de la ciudad natal de la familia Messi. “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”, firmó la cuenta oficial de La Lepra.

“El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”, se unió a los mensajes el Canalla en su perfil de X.

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