Tecno

No usar la aplicación oficial de WhatsApp: el error que suspende tu cuenta y cómo recuperarla

Los usuarios que utilizan versiones modificaciones corren el riesgo de que sus cuentas sean suspendidas de manera temporal e incluso, permanente

Guardar
Google icon
Usar WhatsApp en una versión no oficial puede terminar en la suspensión de la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Usar WhatsApp en una versión no oficial puede terminar en la suspensión de la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Usar una versión no oficial de la aplicación de WhatsApp puede costarle a un usuario algo más que una advertencia: la plataforma suspende la cuenta de manera temporal o permanente cuando detecta ese comportamiento, y la diferencia entre uno y otro escenario depende de cuánto tarde el usuario en reaccionar.

La propia plataforma lo explica en su centro de ayuda: si una cuenta recibe el aviso de suspensión temporal y el usuario no migra a la aplicación oficial, la suspensión se vuelve permanente. El mensaje que aparece en pantalla distingue los dos casos con precisión.

PUBLICIDAD

“Tu cuenta de WhatsApp está suspendida temporalmente” acompaña un contador regresivo y aún deja margen de acción. “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda” indica que el bloqueo ya es definitivo y que la recuperación depende de una apelación ante el equipo de la plataforma.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Ignorar el aviso de suspensión temporal y no instalar la app oficial deriva en un bloqueo permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las apps no oficiales generan suspensiones

WhatsApp clasifica aplicaciones como GB WhatsApp o WhatsApp Plus (diferente a su suscripción) como versiones alteradas desarrolladas por terceros que violan sus Condiciones del servicio.

PUBLICIDAD

La razón no es arbitraria: la plataforma no puede validar las prácticas de seguridad de esas apps, lo que expone los datos del usuario a riesgos que la versión oficial no presenta.

El uso de estas herramientas activa los sistemas de detección automática de WhatsApp, que proceden a la suspensión sin previo aviso.

Cómo actuar ante una suspensión temporal

El primer paso es desinstalar de inmediato la aplicación no oficial. Antes de hacerlo, conviene hacer una copia de seguridad de los chats: en el caso de GB WhatsApp, el proceso es manual y requiere renombrar la carpeta de datos; en WhatsApp Plus, el historial se transfiere de forma automática al instalar la versión oficial.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, al fondo hay siluetas oscuras de personas.
WhatsApp considera a GB WhatsApp y WhatsApp Plus —la app pirata, no la suscripción— versiones alteradas de terceros que violan sus Condiciones del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez desinstalada la app de terceros, el usuario debe descargar WhatsApp desde Google Play Store o App Store, verificar el número y restaurar la copia de seguridad disponible.

Cómo apelar una suspensión permanente

Si el bloqueo ya es permanente, WhatsApp habilita el botón “Solicitar revisión” en la misma pantalla donde aparece el aviso.

Al pulsarlo, el usuario puede explicar su caso directamente desde la aplicación. La plataforma recomienda ser claro y honesto: si la suspensión ocurrió por el uso de una app no oficial sin conocimiento de las normas, conviene mencionarlo y comprometerse a cumplir las condiciones del servicio en adelante.

Quienes no puedan acceder a ese botón pueden enviar un correo a support@whatsapp.com con el número de teléfono en formato internacional, el modelo del dispositivo y una descripción del problema. El tiempo de respuesta habitual oscila entre 24 y 72 horas. Si la apelación es rechazada, WhatsApp notifica que la suspensión es permanente y la única alternativa es registrar una cuenta nueva con un número diferente.

Ante un bloqueo permanente, la misma pantalla de aviso muestra el botón "Solicitar revisión". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Ante un bloqueo permanente, la misma pantalla de aviso muestra el botón "Solicitar revisión". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué hacer para no volver a enfrentar este problema

La medida preventiva es una sola: usar exclusivamente la aplicación oficial de WhatsApp, disponible en las tiendas de Google y Apple. Ninguna función adicional que ofrezcan las versiones modificadas justifica el riesgo de perder el acceso al número, los chats y los contactos de manera definitiva.

Qué es la nueva suscripción WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es el primer plan de suscripción oficial de Meta para WhatsApp. PorUSD 2,99 al mes—con un mes de prueba gratuito—, los usuarios acceden a un paquete de personalización que no altera las funciones esenciales de la aplicación.

El plan incluye 18 nuevos temas de color para la interfaz, 14 iconos alternativos para el menú del teléfono, 10 tonos de llamada exclusivos, paquetes de stickers premium y la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones en la parte superior de la lista de chats.

Los mensajes, llamadas, videollamadas y el cifrado de extremo a extremo permanecen gratuitos para todos los usuarios. Para suscribirse, hay que ingresar a WhatsApp, Ajustes, Subscriptions, WhatsApp Plus. El despliegue es escalonado por región y dispositivo.

Temas Relacionados

WhatsAppCuenta suspendidaAplicación móvilTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Las autoridades de Noruega consideran que los estudiantes más pequeños deben priorizar la lectura, la escritura y las matemáticas antes de recurrir a la IA

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Nuevo WhatsApp: este punto verde delatará a tus amigos si estás o no en línea

Esta opción solo aparece si el usuario tiene habilitada la visibilidad de su estado de conexión en la configuración de privacidad de la plataforma

Nuevo WhatsApp: este punto verde delatará a tus amigos si estás o no en línea

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Detectar vida en otros planetas podría ser más fácil gracias a esta tecnología

El futuro telescopio HWO podría contar con tecnología capaz de superar ampliamente las capacidades del James Webb y abrir una nueva etapa en la búsqueda de mundos habitables

Detectar vida en otros planetas podría ser más fácil gracias a esta tecnología

Android 17 ya está disponible: lista de celulares compatibles y cómo instalar

Desde mejoras antirrobo hasta ventanas flotantes para aplicaciones, Android 17 comienza su despliegue y estos son los teléfonos que ya pueden descargarlo

Android 17 ya está disponible: lista de celulares compatibles y cómo instalar

DEPORTES

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Países Bajos pisó fuerte en el Mundial 2026: goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

Escándalo por la crítica de una conductora a una estrella de Bélgica que abandonaría el Mundial para estar en el nacimiento de su hijo: “Es un momento asqueroso”

El parte médico de Fernando Gago tras ser operado de urgencia por un “infarto agudo”: los gestos de incomodidad durante su conferencia de prensa

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 20 de junio, los partidos del día y el minuto a minuto de las selecciones

TELESHOW

Roberto Pettinato contó qué vendía para vivir en la época de Sumo y su hija Tamara lo chicaneó: “Contame el negoción”

Roberto Pettinato contó qué vendía para vivir en la época de Sumo y su hija Tamara lo chicaneó: “Contame el negoción”

La emoción de Mica Viciconte antes de un viaje soñado: la despedida con su hijo y la broma de Fabián Cubero

Natalie Pérez contó que le dijo “no” a una película que luego ganó el Oscar: “Por hacer de muerta”

Tomás Fonzi sorprendió a Mario Pergolini al contarle con qué famoso lo confundieron: “Fui él durante dos años”

Lali Espósito visitó a Pedro Aznar y David Lebón en los camarines antes del regreso de Serú Girán: “Lo vamos a disfrutar”

INFOBAE AMÉRICA

Soda Stereo en Lima, 1987: toque de queda, locura de los fans y un rumor de bomba antes del show

Soda Stereo en Lima, 1987: toque de queda, locura de los fans y un rumor de bomba antes del show

El trágico final de la italiana que lo dejó todo por una nueva vida y murió en el incendio de República Dominicana

Nicaragua: narcotraficantes abandonaron 475 paquetes de cocaína en el Río San Juan

Más de dos mil familias afectadas y cientos de emergencias tras intensas lluvias en Guatemala

Honduras y OIM consolidan esfuerzos para una migración segura y ordenada