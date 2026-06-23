No más llamadas en WhatsApp de desconocidos: activa esta función y evitar spam y robos

WhatsApp es uno de los canales que más usan estafadores para cometer delitos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp tiene una herramienta destinada a contener el aumento de estafas y proteger la privacidad de sus usuarios. La función permite silenciar las llamadas de números desconocidos y se encuentra disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone.

De acuerdo con información oficial de WhatsApp, cualquier persona que posea un número puede iniciar una llamada a través de la aplicación, aun sin haber mantenido un contacto previo.

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Al activar la función para silenciar las llamadas de números desconocidos, los usuarios evitan interrupciones y limitan la posibilidad de que un estafador logre comunicarse por esta vía, lo que refuerza su seguridad y privacidad.

Cómo activar la opción para silenciar llamadas de números desconocidos

La opción se activa desde la aplicación de WhatsApp en el apartado de llamadas. (Foto: WhatsApp)

Para activar esta función, es necesario acceder al menú de configuración. Según detalla WhatsApp, desde el ícono de Más opciones (tres puntos verticales), se debe ingresar en Ajustes, luego en Privacidad y, finalmente, en Llamadas. Allí se encuentra el interruptor para silenciar las llamadas de números desconocidos.

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Este procedimiento puede realizarse en dispositivos Android y iPhone, facilitando el acceso a un mayor control sobre las comunicaciones entrantes. El sistema implementado por WhatsApp permite que las llamadas de números no registrados en la agenda no generen sonido ni vibración en el dispositivo.

A pesar de este filtro, las llamadas quedan registradas en la pestaña de llamadas y en las notificaciones, de modo que el usuario puede revisar posteriormente quién intentó contactarlo y decidir si devuelve la llamada.

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Por qué esta función es útil para prevenir estafas

Activar las funciones de seguridad de WhatsApp evitan que ciberdelincuentes obtengan datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recepción de llamadas de desconocidos es un canal habitual para intentos de fraude y estafas telefónicas. Los ciberdelincuentes aprovechan la posibilidad de realizar llamadas a cualquier usuario para implementar distintas modalidades de engaño, como suplantación de identidad, extorsión o solicitud de datos personales.

Al habilitar el silencio para estas llamadas, se limita el contacto directo con los potenciales estafadores. De este modo, la herramienta fomenta la concentración en las conversaciones relevantes, reduce las distracciones y contribuye a que los usuarios eviten caer en trampas diseñadas para obtener información confidencial o inducir pagos fraudulentos.

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Qué otras medidas sugiere WhatsApp para reforzar la seguridad

Sumado a la función para silenciar llamadas, WhatsApp sugiere a los usuarios mantener una vigilancia activa sobre la seguridad de la cuenta. Entre las pautas figura no compartir nunca el código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos, porque estos datos son cruciales para evitar el acceso desautorizado a la cuenta.

La plataforma aconseja activar la verificación en dos pasos y registrar una dirección de correo, lo que permite recuperar el acceso en caso de olvido del PIN.

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WhatsApp cuenta con múltiples opciones para cuidar la privacidad de la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, sugiere revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta desde la opción Dispositivos vinculados, para detectar posibles accesos no autorizados y cerrar sesión en aparatos sospechosos.

Cómo identificar mensajes y llamadas sospechosas en WhatsApp

El soporte de WhatsApp advierte sobre diversos signos que pueden revelar una comunicación fraudulenta. Entre las señales más frecuentes figuran:

Los errores ortográficos o gramaticales.

Solicitudes para tocar enlaces.

Descargar aplicaciones externas o activar funciones a través de enlaces.

Pedidos de información personal como números de tarjetas, cuentas bancarias, fechas de nacimiento o contraseñas.

Otras señales incluyen solicitudes para reenviar mensajes, pedidos de dinero o afirmaciones sobre pagos necesarios para usar la aplicación. En ocasiones, el estafador puede hacerse pasar por un conocido, referir a premios, empleos, inversiones o préstamos, o entablar una conversación previa para generar confianza antes de requerir información sensible.

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Qué hacer ante un mensaje sospechoso por WhatsApp

Se debe mantener la calma y desconfiar de comunicaciones extrañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se identifica una llamada o mensaje sospechoso, WhatsApp sugiere no interactuar, no compartir información personal ni acceder a enlaces desconocidos.

Si se recibe un correo para restablecer el PIN o el código de registro sin haberlo solicitado, la indicación es no hacer clic en los enlaces y reportar el incidente.

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El usuario puede bloquear el número ofensivo desde la propia aplicación y reportarlo para contribuir a la detección de comportamientos ilícitos. La revisión periódica de las llamadas recibidas y de los dispositivos vinculados permite detectar intentos de acceso no autorizados y fortalecer la protección de los datos personales.