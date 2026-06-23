Tecno

No más llamadas en WhatsApp de desconocidos: activa esta función y evitar spam y robos

La aplicación de Meta sugiere complementar la medida con la verificación en dos pasos y la revisión periódica de dispositivos vinculados para reforzar la seguridad

Guardar
Google icon
WhatsApp es uno de los canales que más usan estafadores para cometer delitos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp es uno de los canales que más usan estafadores para cometer delitos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp tiene una herramienta destinada a contener el aumento de estafas y proteger la privacidad de sus usuarios. La función permite silenciar las llamadas de números desconocidos y se encuentra disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone.

De acuerdo con información oficial de WhatsApp, cualquier persona que posea un número puede iniciar una llamada a través de la aplicación, aun sin haber mantenido un contacto previo.

PUBLICIDAD

Al activar la función para silenciar las llamadas de números desconocidos, los usuarios evitan interrupciones y limitan la posibilidad de que un estafador logre comunicarse por esta vía, lo que refuerza su seguridad y privacidad.

Cómo activar la opción para silenciar llamadas de números desconocidos

(WhatsApp)
La opción se activa desde la aplicación de WhatsApp en el apartado de llamadas. (Foto: WhatsApp)

Para activar esta función, es necesario acceder al menú de configuración. Según detalla WhatsApp, desde el ícono de Más opciones (tres puntos verticales), se debe ingresar en Ajustes, luego en Privacidad y, finalmente, en Llamadas. Allí se encuentra el interruptor para silenciar las llamadas de números desconocidos.

PUBLICIDAD

Este procedimiento puede realizarse en dispositivos Android y iPhone, facilitando el acceso a un mayor control sobre las comunicaciones entrantes. El sistema implementado por WhatsApp permite que las llamadas de números no registrados en la agenda no generen sonido ni vibración en el dispositivo.

A pesar de este filtro, las llamadas quedan registradas en la pestaña de llamadas y en las notificaciones, de modo que el usuario puede revisar posteriormente quién intentó contactarlo y decidir si devuelve la llamada.

Por qué esta función es útil para prevenir estafas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Activar las funciones de seguridad de WhatsApp evitan que ciberdelincuentes obtengan datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recepción de llamadas de desconocidos es un canal habitual para intentos de fraude y estafas telefónicas. Los ciberdelincuentes aprovechan la posibilidad de realizar llamadas a cualquier usuario para implementar distintas modalidades de engaño, como suplantación de identidad, extorsión o solicitud de datos personales.

Al habilitar el silencio para estas llamadas, se limita el contacto directo con los potenciales estafadores. De este modo, la herramienta fomenta la concentración en las conversaciones relevantes, reduce las distracciones y contribuye a que los usuarios eviten caer en trampas diseñadas para obtener información confidencial o inducir pagos fraudulentos.

Qué otras medidas sugiere WhatsApp para reforzar la seguridad

Sumado a la función para silenciar llamadas, WhatsApp sugiere a los usuarios mantener una vigilancia activa sobre la seguridad de la cuenta. Entre las pautas figura no compartir nunca el código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos, porque estos datos son cruciales para evitar el acceso desautorizado a la cuenta.

La plataforma aconseja activar la verificación en dos pasos y registrar una dirección de correo, lo que permite recuperar el acceso en caso de olvido del PIN.

WhatsApp cuenta con múltiples opciones para cuidar la privacidad de la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp cuenta con múltiples opciones para cuidar la privacidad de la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, sugiere revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta desde la opción Dispositivos vinculados, para detectar posibles accesos no autorizados y cerrar sesión en aparatos sospechosos.

Cómo identificar mensajes y llamadas sospechosas en WhatsApp

El soporte de WhatsApp advierte sobre diversos signos que pueden revelar una comunicación fraudulenta. Entre las señales más frecuentes figuran:

  • Los errores ortográficos o gramaticales.
  • Solicitudes para tocar enlaces.
  • Descargar aplicaciones externas o activar funciones a través de enlaces.
  • Pedidos de información personal como números de tarjetas, cuentas bancarias, fechas de nacimiento o contraseñas.

Otras señales incluyen solicitudes para reenviar mensajes, pedidos de dinero o afirmaciones sobre pagos necesarios para usar la aplicación. En ocasiones, el estafador puede hacerse pasar por un conocido, referir a premios, empleos, inversiones o préstamos, o entablar una conversación previa para generar confianza antes de requerir información sensible.

Qué hacer ante un mensaje sospechoso por WhatsApp

Mujer de mediana edad con gafas y cabello gris sentada en una cafetería. Sostiene un smartphone con WhatsApp y su mano cubre parcialmente su boca.
Se debe mantener la calma y desconfiar de comunicaciones extrañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se identifica una llamada o mensaje sospechoso, WhatsApp sugiere no interactuar, no compartir información personal ni acceder a enlaces desconocidos.

Si se recibe un correo para restablecer el PIN o el código de registro sin haberlo solicitado, la indicación es no hacer clic en los enlaces y reportar el incidente.

El usuario puede bloquear el número ofensivo desde la propia aplicación y reportarlo para contribuir a la detección de comportamientos ilícitos. La revisión periódica de las llamadas recibidas y de los dispositivos vinculados permite detectar intentos de acceso no autorizados y fortalecer la protección de los datos personales.

Temas Relacionados

WhatsAppEstafasAplicaciónDispositivosTecnología-noticiasLo último en tecnologíallamadas spamLLamadas whatsapp desconocidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nvidia presenta solución para reducir a cero el uso de agua en centros de datos: en qué consiste esta tecnología

La empresa, liderada por Jensen Huang, ha decidido prescindir de los tradicionales sistemas de ventiladores y aire acondicionado a gran escala

Nvidia presenta solución para reducir a cero el uso de agua en centros de datos: en qué consiste esta tecnología

Botón exclusivo para controlar música, videos y archivos sin abrir aplicaciones: + de Gemini

A diferencia de otras plataformas de inteligencia artificial, la IA de Google se integra de manera nativa gracias a una barra flotante que se adapta al contexto

Botón exclusivo para controlar música, videos y archivos sin abrir aplicaciones: + de Gemini

Instagram y Facebook se cayeron en pleno Mundial 2026: falla global afectó a millones

La aplicación para Android y App Store no funcionaba y en web no dejaba actualizar el ‘feed’

Instagram y Facebook se cayeron en pleno Mundial 2026: falla global afectó a millones

Google sorprende con un homenaje a Messi tras su récord histórico en Mundial 2026

Al escribir su nombre, el buscador muestra una animación azul y dorada con un balón que asciende, un guiño para celebrar sus 18 tantos en Copas del Mundo

Google sorprende con un homenaje a Messi tras su récord histórico en Mundial 2026

El nuevo sistema de Corea del Sur promete convertir calor de los centros de datos en electricidad

La nueva tecnología permite aprovechar el calor residual de servidores, baterías y plantas industriales

El nuevo sistema de Corea del Sur promete convertir calor de los centros de datos en electricidad

DEPORTES

Cuáles son las preguntas que más hicieron los estadounidenses en Google para entender las reglas del fútbol durante el Mundial

Cuáles son las preguntas que más hicieron los estadounidenses en Google para entender las reglas del fútbol durante el Mundial

El llamativo reclamo arbitral de una de las figuras de Austria tras la derrota ante Argentina

La imagen de una figura de Francia que generó polémica en pleno Mundial: la sustancia que consume y abrió el debate

Inglaterra empató 0-0 con Ghana y definirán su clasificación en la última fecha del Grupo L en el Mundial 2026

“Si marcaba cuatro, quería marcar cinco, seis o más”, dijo Thierry Henry sobre la mentalidad de Lionel Messi

TELESHOW

Fio Giménez mostró su departamento tras separarse de Cachete Sierra: tele sobre sillas y un espejo robado al ex

Fio Giménez mostró su departamento tras separarse de Cachete Sierra: tele sobre sillas y un espejo robado al ex

El hermano de Gaspi despidió al influencer con un emotivo posteo y repasó su vida juntos: “Te llevaste mi alma”

La fuerte discusión entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano: “Fracasada serás vos”

Jimena Barón compartió cómo fueron sus primeras horas en Nueva York: un tour por el departamento y paseo por Chelsea

Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la vía judicial para que ExxonMobil reclame a Cuba por activos confiscados hace 65 años

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la vía judicial para que ExxonMobil reclame a Cuba por activos confiscados hace 65 años

La temporada de lluvias en Guatemala deja nueve muertos y 582 emergencias confirmadas

El presidente Arévalo dice que Guatemala esperará el escrutinio oficial antes de felicitar en Perú y Colombia

Pakistán quiere seguir mediando entre Estados Unidos e Irán hasta que se logre una “paz duradera”

Clive Davis era un ejecutivo que se involucraba activamente en su trabajo, pero no con Patti Smith