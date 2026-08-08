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Elon Musk sobre la crisis migratoria en España: comparó lo de Cueta con la Película Guerra Mundial Z

El líder tecnológico también recordó la política migratoria de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden

Elon Musk se pronunció sobre la crisis migratoria de España.
Elon Musk se pronunció sobre la crisis migratoria de España. (X)
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El empresario Elon Musk se pronunció sobre la crisis migratoria que atraviesa España tras la llegada irregular de miles de personas a Ceuta desde Marruecos. A través de una publicación en su red social X, comparó las imágenes del flujo migratorio con escenas de la película Guerra Mundial Z, una producción de ficción centrada en una pandemia de zombis.

La publicación se produjo después de que se conocieran las primeras estimaciones sobre el ingreso irregular de migrantes a la ciudad autónoma española. Según datos difundidos por las autoridades, alrededor de 69.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta el 30 de julio y al menos 24 fallecieron ahogadas mientras intentaban alcanzar la costa.

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Junto a un video de la llegada de migrantes, Musk escribió: “¡Vaya, la situación en España parece una locura!”, acompañando el mensaje con una referencia visual a Guerra Mundial Z, película estrenada en 2013 y protagonizada por Brad Pitt.

Elon Musk publicó en su cuenta de X sus impresiones sobre la crisis migratoria en España.
Elon Musk publicó en su cuenta de X sus impresiones sobre la crisis migratoria en España. (X)

También estableció un paralelismo con la migración en Estados Unidos

Después de esa publicación, Musk compartió nuevas imágenes relacionadas con la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración del expresidente Joe Biden.

El empresario acompañó ese contenido con el mensaje: “Esto era Estados Unidos con Biden”, estableciendo una comparación entre la situación migratoria registrada recientemente en Ceuta y los episodios ocurridos en la frontera estadounidense durante los últimos años.

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Las publicaciones alcanzaron una amplia difusión debido a la elevada cantidad de seguidores que Musk posee en X, plataforma que utiliza con frecuencia para comentar temas tecnológicos, económicos y políticos.

Elon Musk recordó que Estados Unidos también tuvo una crisis migratoria en el gobierno de Joe Biden. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
Elon Musk recordó que Estados Unidos también tuvo una crisis migratoria en el gobierno de Joe Biden. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

¿Quién es Elon Musk?

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Posteriormente obtuvo la nacionalidad canadiense y estadounidense y desarrolló una carrera empresarial vinculada al sector tecnológico.

Su primer gran éxito llegó tras participar en la creación de X.com, empresa que más tarde se convertiría en PayPal. La venta de esta plataforma a eBay le permitió financiar nuevos proyectos centrados en la exploración espacial, los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial.

En la actualidad es una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica y participa en empresas que abarcan sectores muy diversos.

Elon Musk es un empresario tecnológico que tiene a cargo varias empresas. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
Elon Musk es un empresario tecnológico que tiene a cargo varias empresas. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)

Las compañías tecnológicas que lidera

Musk es director ejecutivo de Tesla, fabricante de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento energético.

También dirige SpaceX, compañía aeroespacial especializada en cohetes reutilizables, misiones espaciales y el desarrollo de la red de internet satelital Starlink.

Desde 2022 es propietario de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, donde impulsa nuevas funciones relacionadas con pagos digitales, contenido multimedia e inteligencia artificial.

Además, fundó xAI, empresa responsable del desarrollo del chatbot Grok y de otros modelos de inteligencia artificial.

Elon Musk es conocido por ser la cabeza de Tesla y SpaceX. EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Elon Musk es conocido por ser la cabeza de Tesla y SpaceX. EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Su cartera empresarial también incluye Neuralink, enfocada en interfaces cerebro-computadora, y The Boring Company, dedicada al desarrollo de sistemas de transporte mediante túneles.

¿A cuánto asciende su fortuna?

El patrimonio de Elon Musk varía constantemente debido al comportamiento del mercado bursátil y al valor de sus empresas privadas.

Las estimaciones más recientes de los principales rankings financieros sitúan su fortuna por encima de los 800.000 millones de dólares, impulsada principalmente por sus participaciones en Tesla y SpaceX.

Gracias a ese patrimonio, Musk se mantiene como la persona con mayor riqueza del mundo y continúa siendo una de las figuras más influyentes del sector tecnológico, donde sus declaraciones y publicaciones suelen tener una amplia repercusión internacional.

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