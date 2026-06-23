Hazañas de Vozinha y Eloy Room, arqueros de Cabo Verde y Curazao dejaron millones de seguidores

El Mundial 2026 fue escenario de momentos inesperados, pero pocos tan resonantes como el salto de popularidad de Vozinha y Eloy Room. (Composición Infobae: Reuters/Brett Davis/William Purnell)

Las historias de Vozinha y Eloy Room, porteros de Cabo Verde y Curazao respectivamente, han marcado el pulso emocional y mediático del Mundial 2026. Ambos arqueros no solo cumplieron actuaciones memorables bajo los tres palos, sino que también protagonizaron un fenómeno global en redes sociales.

La cuenta de Instagram de Vozinha saltó de 50.000 seguidores a más de 15 millones después de sus hazañas ante España y Uruguay, mientras que la de Room superó el millón tras su noche consagratoria ante Ecuador. Esta viralidad repentina refleja cómo el impacto deportivo puede proyectarse más allá del campo y transformar las vidas de sus protagonistas en cuestión de horas.

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Viralización de Vozinha y Eloy Room en redes sociales en el Mundial 2026

El Mundial 2026 fue escenario de momentos inesperados, pero pocos tan resonantes como el salto de popularidad de Vozinha y Eloy Room. El portero de Cabo Verde, con 40 años, llegó al torneo siendo prácticamente un desconocido fuera de su país y terminó convertido en uno de los nombres más buscados en internet.

Para Cabo Verde, el resultado 2-2 ante Uruguay les sirve porque definirán su clasificación a la última fecha frente a Arabia Saudita. via Reuters/Sam Navarro

Su actuación ante España, vigente campeón europeo, fue determinante: mantuvo el arco a cero en el debut mundialista de su selección y sumó siete atajadas decisivas. Ese empate sin goles desató una ola de admiración internacional y disparó su número de seguidores en Instagram de 50.000 a más de 15 millones.

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El caso de Eloy Room, de Curazao, fue similar en cuanto a repercusión digital. Tras una actuación sobresaliente frente a Ecuador, donde atajó quince disparos y sostuvo el empate a cero, su cuenta de Instagram pasó de 96.000 seguidores a superar el millón en cuestión de horas.

La viralidad de ambos porteros fue impulsada por el contexto: tanto Cabo Verde como Curazao debutaban en la Copa del Mundo y sus empates ante rivales de peso fueron celebrados no solo por sus compatriotas, sino también por aficionados neutrales en todo el mundo.

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La actuación de Room ante Ecuador incluyó una serie de intervenciones decisivas frente a 27 remates. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Vozinha: emoción, trayectoria y hazañas en la Copa del Mundo

El recorrido personal y profesional de Josimar Dias, conocido como Vozinha, es una historia de perseverancia. Nacido en Cabo Verde, afrontó dificultades desde joven: aunque era considerado el mejor portero de su isla, su baja estatura le cerró puertas en varias oportunidades. Decidió emigrar a Portugal en busca de una oportunidad profesional, un paso que lo llevó a jugar también en Angola, Eslovaquia, Moldova y Chipre.

Su debut profesional llegó a los 25 años, un hecho que él mismo calificó de tardío. En palabras del arquero: “Comencé a jugar profesional a los 25 años, en 2012. Es algo tardío para una persona como yo”. A pesar de las dudas y las tentaciones de abandonar la selección, el sueño de jugar un Mundial lo mantuvo activo y motivado.

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En el Mundial de 2026, Vozinha se convirtió en el futbolista más longevo de una selección debutante, con 40 años y 12 días. Esta marca superó el récord anterior que ostentaba Eloy Room, de Curazao, por apenas unos días. Solo el egipcio Essam El Hadary ha jugado el torneo con más edad.

El guardameta de Cabo Verde, Vozinha (izquierda), y Laros Duarte reaccionan al final del partido de fútbol del Grupo H de la Copa del Mundo entre Uruguay y Cabo Verde en Miami Gardens, Florida, el domingo 21 de junio de 2026. REUTERS/Marco Bello

La emoción fue protagonista en el debut de Cabo Verde ante España. Al sonar el silbato final en el Atlanta Stadium, Vozinha cayó de rodillas y rompió en llanto. Más tarde explicó que las lágrimas respondían a motivos personales: “Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida”.

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A esto se sumó la ausencia de su madre, quien no pudo viajar al debut por problemas con el visado. “También por mi mamá. Ella no logró viajar debido a un tema de la visa. Porque había que pagar por el trámite y no lo hicimos a tiempo. Me hubiera gustado que estuviera acá”.

La actuación ante España fue celebrada como una hazaña. Vozinha realizó siete atajadas fundamentales y su desempeño fue comparado con el de Pat Jennings, mítico portero norirlandés que brilló en el Mundial de 1986.

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En la actualidad, Room defiende el arco del Miami FC, que milita en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos. REUTERS/Hannah Mckay

El impacto de su actuación se tradujo en una viralidad sin precedentes: Vozinha pasó de ser un jugador conocido en el ámbito africano a una figura internacional cuya cuenta de Instagram sumó millones de nuevos seguidores en cuestión de horas.

El reencuentro de Vozinha con su madre

Más allá del rendimiento deportivo, la historia personal de Vozinha añadió un componente emotivo a la campaña de Cabo Verde. La ausencia de su madre en el debut mundialista se debió a problemas burocráticos con el visado estadounidense. Sin embargo, gracias a gestiones de la federación caboverdiana y del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ana Cândida Évora pudo viajar a tiempo para el segundo partido en Miami.

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El reencuentro entre madre e hijo, dos días antes del siguiente encuentro, fue ampliamente difundido en redes sociales y celebrado por la comunidad futbolera de Cabo Verde. En los videos, se observa un abrazo prolongado y la emoción compartida tras la tensión de la espera.

Ana Cândida expresó su gratitud: “Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde”.

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La madre de Vozinha agita la bandera de Cabo Verde desde las gradas. REUTERS/Amanda Perobelli

Eloy Room y el fenómeno Curazao: debut y consagración en la Copa del Mundo

El empate sin goles entre Ecuador y Curazao en la Copa del Mundo 2026 no solo sorprendió por el resultado, sino también por la actuación de Eloy Room en la portería. Curazao, que venía de recibir siete goles en su primer partido, necesitaba una reacción inmediata. Room, de 37 años, se erigió en figura central al atajar quince disparos frente a 27 remates de la selección sudamericana, con un xG (goles esperados) de 3,05 en contra.

La actuación de Room fue descrita como una de las mejores exhibiciones de un portero en la historia reciente de los Mundiales. Su rendimiento no solo fue clave para mantener el arco en cero, sino que también contribuyó a que su equipo, debutante absoluto en la Copa del Mundo, sumara un punto histórico.

El partido se disputó ante 68.598 espectadores en el Estadio de Kansas City, un contraste abismal con los 713 asistentes de su mejor encuentro en la liga estadounidense.

Durante la temporada con Miami FC, Room disputó nueve encuentros y registró un máximo de cinco atajadas en un solo partido de liga. REUTERS/Hannah Mckay

El fenómeno mediático se trasladó rápidamente a internet: millones de personas buscaron información sobre Room, su carrera y la selección de Curazao. El interés por saber quién era el arquero caribeño lideró las tendencias en los motores de búsqueda, mientras su cuenta de Instagram experimentaba un crecimiento súbito, superando el millón de seguidores en pocas horas.

Trayectoria de Eloy Room

Eloy Room nació en los Países Bajos, pero su ascendencia curazaleña le permitió defender la camiseta de Curazao desde hace varios años. Su carrera profesional se desarrolló principalmente en Europa, donde jugó en clubes como Vitesse y PSV Eindhoven, y más tarde en Estados Unidos, con el Columbus Crew, donde ganó la MLS Cup en 2020 y fue galardonado con el premio a la mejor atajada de la temporada.

Actualmente, Room es el portero titular del Miami FC, equipo de la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos. Bajo la dirección técnica de Dick Advocaat, se consolidó como uno de los pilares del equipo. Además del fútbol, practica pádel, disciplina que considera fundamental para mejorar sus reflejos como arquero.

Durante la temporada con Miami FC, Room disputó nueve encuentros y registró un máximo de cinco atajadas en un solo partido de liga. Sin embargo, en el Mundial, su registro se disparó con quince paradas en el empate ante Ecuador. Este rendimiento lo catapultó a la consideración internacional y lo transformó en una de las figuras más comentadas del torneo.