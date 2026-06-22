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Estas son las URL más peligrosas para ver el Mundial gratis: Tarjeta Roja, Roja Directa y más

La publicidad invasiva es parte del modelo de estos portales, con reproductores simulados y pop‑ups en cadena

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Una persona sostiene un smartphone horizontalmente, mostrando en su pantalla un partido de fútbol virtual con jugadores en un campo y un estadio.
Streaming ilegal del Mundial 2026 expone datos y puede traer sanciones a usuarios en América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el Mundial 2026 en curso, millones de usuarios en América Latina buscan alternativas para seguir los partidos sin pagar una suscripción. Plataformas como Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Tarjeta Roja, Magis TV y Xuper TV aparecen entre los primeros resultados de búsqueda con esa promesa. El problema es que acceder a ellas puede comprometer la seguridad del dispositivo, exponer datos personales y derivar en consecuencias legales para el usuario.

Los eventos deportivos de alto impacto son, para los cibercriminales, una oportunidad tan calculada como para cualquier otro actor del mercado. La urgencia de ver un partido en vivo baja los niveles de precaución habituales, y ese margen es el que estas plataformas y quienes las operan aprovechan.

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Por qué estas plataformas son un riesgo real

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Magis TV y Xuper TV preocupan por permisos abusivos al instalarse fuera de tiendas oficiales

El peligro no está solo en la ilegalidad de las transmisiones. Está en la arquitectura misma de estos sitios. La mayoría opera con un modelo basado en publicidad invasiva: botones de reproducción falsos, ventanas emergentes que se abren en cadena y anuncios que simulan ser controles del reproductor.

Hacer clic en cualquiera de esos elementos puede activar la descarga automática de malware, software diseñado para robar información, registrar contraseñas o tomar el control remoto del dispositivo.

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De acuerdo con expertos en seguridad de Eset, Magis TV y Xuper TV representan un riesgo adicional porque operan como aplicaciones instalables. Al descargarse fuera de tiendas oficiales como Google Play Store o la App Store de Apple, solicitan permisos que van mucho más allá de lo necesario para reproducir video: acceso a archivos, tareas en ejecución, contactos y datos del sistema. Ese nivel de acceso les permite recopilar información sensible del dispositivo sin que el usuario lo note.

El caso de Roja Directa y sus clones

Roja Directa fue durante años uno de los portales de streaming ilegal más visitados del mundo. Tras su cierre judicial, el nombre quedó disponible como señuelo. Hoy circulan decenas de sitios con nombres similares (Roja Directa, Rojadirecta, RojaDirecta TV) que no tienen ningún vínculo con el portal original y cuyo único objetivo es captar tráfico para desplegar anuncios o iniciar descargas no autorizadas.

Una smart TV en un mueble de madera muestra un partido de fútbol, con los logos "MAGIS TV" y "ROJADIRECTATV" y un árbitro caricatura. En primer plano hay mandos y bocadillos.
Roja Directa se volvió señuelo, clones con nombres similares capturan tráfico y engañan - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo ocurre con Pirlo TV, Fútbol Libre y Tarjeta Roja: portales que proliferan con variantes de nombre y dominio, y que se renuevan cada vez que las autoridades bloquean una versión. La proliferación de clones hace imposible distinguir cuál es el “original” y cuál es una réplica diseñada para infectar dispositivos.

Las estafas paralelas al Mundial

Las firmas especializadas en ciberseguridad como UV, han documentado un crecimiento de sitios fraudulentos que aprovechan el contexto del torneo más allá de las transmisiones ilegales. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran la venta de entradas inexistentes, páginas que imitan la identidad visual de organizadores oficiales, sorteos falsos que ofrecen premios o viajes a cambio de datos personales, y formularios de registro que capturan credenciales bancarias.

En muchos casos, las víctimas no solo pierden dinero. También entregan información que luego se usa para cometer nuevos fraudes o para acceder a otras cuentas vinculadas al mismo correo electrónico o número de teléfono.

Cómo identificar un sitio o app peligrosa

Antes de acceder a cualquier plataforma de transmisión no oficial, los especialistas recomiendan aplicar tres verificaciones:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tres señales para detectar un sitio peligroso, URL sospechosa, promesa imposible y pedido de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Revisar la URL: los dominios fraudulentos suelen imitar los originales con pequeñas variaciones en letras, guiones o extensiones de dominio (.net, .xyz, .online en lugar de .com).
  • Desconfiar de las ofertas imposibles: acceso gratuito a contenido premium, transmisiones en alta definición sin registro y sin publicidad, o partidos disponibles antes de que comiencen son señales de alerta.
  • No ingresar datos personales ni bancarios: ninguna plataforma legítima de streaming gratuito solicita número de tarjeta, contraseña o información de identidad para reproducir un video.

Los proveedores de internet en varios países ya tienen instrucciones de bloquear el acceso a estas plataformas, y en algunos casos los usuarios que las utilizan pueden recibir alertas o enfrentar restricciones de servicio. El acceso a contenido con derechos de transmisión protegidos también puede derivar en sanciones legales, dependiendo de la legislación de cada país.

Optar por fuentes legítimas y mantener prácticas seguras al buscar alternativas de transmisión resulta fundamental para evitar daños personales y financieros.

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