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Nasry Asfura expresa solidaridad con Colombia tras fuerte sismo registrado este lunes

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó su solidaridad con Colombia y elevó sus oraciones por las familias afectadas al tiempo que manifestó su respaldo a quienes enfrentan momentos de angustia y dolor

Nasry Asfura reiteró la cercanía entre ambas naciones al enviar un pronunciamiento de apoyo a la población afectada por el temblor registrado este lunes, en medio de la respuesta de los servicios de emergencia
Nasry Asfura reiteró la cercanía entre ambas naciones al enviar un pronunciamiento de apoyo a la población afectada por el temblor registrado este lunes, en medio de la respuesta de los servicios de emergencia
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura expresó este lunes su solidaridad con Colombia tras el sismo registrado en ese país y manifestó su respaldo a las familias afectadas por el movimiento telúrico.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario hondureño señaló que desde Honduras se elevan oraciones por las personas afectadas y por quienes enfrentan momentos de angustia como consecuencia del terremoto.

“Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes. Desde Honduras elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor”, escribió Asfura.

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Mensaje de solidaridad

El presidente hondureño reiteró los lazos de fraternidad entre ambas naciones: “Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación”.

El pronunciamiento de Asfura se produjo después del movimiento telúrico registrado hoy en territorio colombiano, que movilizó a los organismos de emergencia para evaluar daños y atender a las personas afectadas.

Evaluación de daños

Tras el sismo, las autoridades colombianas desplegaron acciones para determinar el alcance de las afectaciones y verificar el estado de las comunidades ubicadas en las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad.

Los equipos de emergencia mantienen labores de evaluación de infraestructura y atención a la población, mientras continúa la recopilación de información sobre posibles daños materiales y personas afectadas.

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CONTENIDO SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O MOLESTA. Un cadáver está cubierto con una sábana entre los escombros de un edificio parcialmente derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer
CONTENIDO SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O MOLESTA. Un cadáver está cubierto con una sábana entre los escombros de un edificio parcialmente derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

El fuerte movimiento telúrico registrado este lunes tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue localizado en el departamento del Chocó, en el occidente de Colombia. El temblor se produjo durante la mañana y fue percibido en numerosas regiones del país, generando momentos de alarma entre la población.

Las primeras informaciones reportaron afectaciones en diferentes puntos del territorio colombiano, principalmente en zonas del occidente y el Eje Cafetero. Pereira, Manizales, Quibdó y otras localidades registraron daños en estructuras, mientras los organismos de emergencia desplegaron equipos para verificar las condiciones de las edificaciones y atender a las personas afectadas.

La magnitud del terremoto provocó que el movimiento fuera sentido en una amplia zona del país. Las autoridades mantienen las labores de evaluación para determinar el alcance de los daños materiales y establecer el número de personas afectadas, una tarea que puede prolongarse debido a las dificultades para acceder a algunas de las zonas más golpeadas.

El sismo de 7,4 en Colombia dejó al menos 70 muertos, decenas de heridos y más de 27 estructuras colapsadas - REUTERS/Stringer/Europa Press
El sismo de 7,4 en Colombia dejó al menos 70 muertos, decenas de heridos y más de 27 estructuras colapsadas - REUTERS/Stringer/Europa Press

Los reportes difundidos durante la jornada también dieron cuenta de daños en viviendas y otras estructuras, además de interrupciones y afectaciones en algunos puntos de infraestructura.

Equipos de emergencia y autoridades locales permanecen movilizados para realizar inspecciones, atender a los afectados y verificar posibles riesgos derivados del movimiento telúrico.

Los reportes difundidos durante la jornada señalan que el balance de víctimas continúa en actualización. Las primeras cifras apuntaban a al menos 20 personas fallecidas, aunque diferentes medios reportaban posteriormente un incremento del número de víctimas, por lo que las autoridades aún deben consolidar la información oficial.

En medio de esta emergencia, el mensaje de solidaridad expresado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, se suma a las muestras de respaldo internacional hacia Colombia.

La información oficial continuará actualizándose conforme avancen las evaluaciones en terreno y las labores de búsqueda y rescate.

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