El fenómeno Vozinha: arquero de Cabo Verde supera 15 millones de seguidores en Instagram y cumple sueño en el Mundial

La llegada de Doña Ana a suelo estadounidense fue celebrada por la familia y por la comunidad futbolera de Cabo Verde. via Reuters/Brett Davis

La historia de Vozinha, portero de Cabo Verde, se ha convertido en uno de los relatos más impactantes del Mundial. No solo por la hazaña de mantener su arco invicto ante España, vigente campeón europeo, sino también por el crecimiento exponencial de su popularidad: tras la histórica actuación en Atlanta, su cuenta de Instagram pasó de 50.000 seguidores a más de 15 millones.

La emoción de Vozinha, la unidad de su selección y el reencuentro con su madre en Estados Unidos han conmovido a miles de aficionados y han puesto al arquero caboverdiano en el centro de la atención global.

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Vozinha en el Mundial: de la emoción a la viralidad

El pitido final en el Atlanta Stadium selló un momento inolvidable para Cabo Verde. Vozinha, portero de 40 años y uno de los futbolistas más veteranos en debutar en una Copa del Mundo, cayó de rodillas y rompió en llanto. Su selección, en su primer Mundial, había empatado sin goles frente a España, uno de los equipos favoritos al título.

Para Cabo Verde, el resultado 2-2 ante Uruguay les sirve porque definirán su clasificación a la última fecha frente a Arabia Saudita. via Reuters/Sam Navarro

Las cámaras lo enfocaron mientras cubría su rostro con las manos. El arquero explicó a BBC que las lágrimas tenían un origen personal profundo: “Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida”.

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A este motivo se sumó la ausencia de su madre en el estadio, quien no pudo viajar al debut mundialista por problemas con el visado. Dijo: “También por mi mamá. Ella no logró viajar debido a un tema de la visa. Porque había que pagar por el trámite y no lo hicimos a tiempo. Me hubiera gustado que estuviera acá”.

El empate ante España fue celebrado no solo por los jugadores y la parcialidad caboverdiana, sino también por los espectadores neutrales presentes en el estadio. La unidad fue el pilar fundamental del equipo, según Vozinha: “Más allá de que un jugador apenas llegó a la concentración el día del partido o del que tiene 10 o 15 años en la selección, la manera en cómo tratamos nuestra familia es nuestra mayor fortaleza”.

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Actualmente, Vozinha integra el Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. REUTERS/Marco Bello

El portero dejó claro el carácter competitivo de la selección: “Todos pensaron que nosotros veníamos a disfrutar el Mundial. Pero no. Respetamos a los equipos porque es nuestra primera vez, pero vinimos a competir y a luchar por nuestro país”.

La actuación ante España, que incluyó siete paradas determinantes, convirtió a Vozinha en uno de los jugadores más admirados del torneo. Su desempeño fue comparado con el de Pat Jennings, legendario portero norirlandés, quien con 41 años realizó 10 atajadas ante Brasil en 1986.

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El eco de su gesta fue inmediato: fuera del estadio, Vozinha se transformó en una sensación viral, superando los 15 millones de seguidores en Instagram en cuestión de horas.

Ana Cândida Évora, madre del arquero sensación de Cabo Verde, disfrutó una jornada memorable en el estadio de Miami al ser testigo del empate 2-2 entre su selección y Uruguay. REUTERS/Marco Bello

La historia personal de Vozinha y el reencuentro con su madre

Mientras Vozinha celebraba en el campo de Atlanta, la ausencia de su madre seguía pesando. La razón: problemas burocráticos con el visado impidieron que Ana Cândida Évora estuviera presente en el debut de su hijo. La federación caboverdiana y el Departamento de Estado de Estados Unidos intervinieron para que pudiera viajar a tiempo para el segundo partido en Miami.

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La llegada de Doña Ana a suelo estadounidense fue celebrada por la familia y por la comunidad futbolera de Cabo Verde. El reencuentro tuvo lugar dos días antes del siguiente encuentro, en un momento lleno de emoción.

En videos difundidos en las redes sociales, se puede ver a madre e hijo abrazándose largamente, tras superar la tensión que provocó la demora en la obtención del visado.

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Ana Cândida Évora expresó su agradecimiento en un video: “Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde”. El gesto y las palabras de la madre del arquero añadieron un componente humano y emotivo a la campaña de la selección en el Mundial.

La madre de Vozinha agita la bandera de Cabo Verde desde las gradas. REUTERS/Amanda Perobelli

El camino de Vozinha: perseverancia y récords en la Copa del Mundo

La carrera de Josimar Dias, conocido como Vozinha, es el resultado de años de perseverancia y superación de obstáculos. Nació y se formó en Cabo Verde, un archipiélago situado en la costa oeste de África que, pese a su belleza, presenta grandes dificultades para quienes desean llegar al fútbol profesional.

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Vozinha relató que, aunque era considerado el mejor portero de su isla, su estatura le cerraba puertas: “Yo era el mejor portero en la isla, pero era bajito. Incluso cuando jugaba muy bien, no me seleccionaban por mi estatura”, recordó en una conversación con la BBC.

Como muchos futbolistas caboverdianos, emigró a Portugal, antigua potencia colonial, en busca de una oportunidad profesional. Ese paso fue el inicio de una trayectoria que lo llevó por equipos de Angola, Eslovaquia, Moldova y Chipre.

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El guardameta de Cabo Verde, Vozinha (izquierda), y Laros Duarte reaccionan al final del partido de fútbol del Grupo H de la Copa del Mundo entre Uruguay y Cabo Verde en Miami Gardens, Florida, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Lynne Sladky)

El debut profesional de Vozinha fue tardío. Recién comenzó su carrera a los 25 años, en 2012. “Comencé a jugar profesional a los 25 años, en 2012. Es algo tardío para una persona como yo”, explicó. Reconoció que hubo momentos en los que pensó en abandonar la selección, pero la ilusión del Mundial lo mantuvo en carrera: “Yo sí pensé en dejar la selección, pero decidí continuar porque tenía este sueño”.

En Atlanta, Vozinha se convirtió en el futbolista más longevo de una selección debutante en una Copa del Mundo, con 40 años y 12 días, superando el registro que había establecido Eloy Room, de Curazao, días antes. Solo el egipcio Essam El Hadary, con más edad, ha jugado el torneo.

Actualmente, Vozinha integra el Chaves, equipo de la segunda división de Portugal, y su pase está valorado en USD 60.000. Su historia se ha transformado en ejemplo de determinación, tanto por su recorrido profesional como por su papel en el Mundial.

El debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo fue más que un partido de fútbol. Las tribunas del Atlanta Stadium se poblaron de aficionados que viajaron desde el archipiélago para apoyar a su selección durante noventa minutos que parecieron interminables. Al sonar el silbato final, la alegría invadió a jugadores y seguidores, que celebraron el empate como una victoria histórica.