Temblor en Colombia: lista de aparatos electrónicos que debes guardar en el kit de emergencia

La mochila de emergencia debe ser accesible para toda la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un temblor de magnitud 7.4 impactó a diferentes regiones de Colombia lo que creó la duda de qué aparatos tecnológicos debemos tener listos en un kit de supervivencia.

El kit de suministros debe incorporar alimentos, agua, medicamentos, documentos y aparatos electrónicos específicos, claves para mantener la seguridad y la comunicación ante una emergencia como un sismo o desastre natural.

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Qué aparatos electrónicos no deben faltar en el kit de emergencia

La linterna es clave cuando la energía eléctrica falle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la UNGRD, el kit de emergencia básico debe incluir una linterna, un radio portátil y un silbato. La linterna garantiza visibilidad durante apagones y facilita el desplazamiento seguro en espacios oscuros o con escombros.

El radio portátil permite recibir información oficial sobre el avance de la emergencia, rutas de evacuación y alertas de réplicas, incluso cuando las redes de telefonía móvil fallan.

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El silbato, aunque sencillo, puede ayudar a pedir auxilio si una persona queda atrapada o se encuentra incomunicada. Estos elementos deben encontrarse en perfectas condiciones operativas y ser revisados periódicamente para asegurar su funcionalidad ante cualquier eventualidad.

Por qué es clave contar con una batería externa de alta capacidad

La batería portátil permite cargar múltiples dispositivos sin electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contextos de emergencia, la disponibilidad eléctrica suele verse comprometida por cortes de luz o daños en la infraestructura o en los hogares.

Una batería externa (power bank) de alta capacidad, preferiblemente de entre 10.000 y 20.000 mAh, permite recargar teléfonos, radios o linternas recargables, asegurando la comunicación y el acceso a información oficial durante varias horas o incluso días.

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Se sugiere optar por modelos que incluyan panel solar integrado, lo que posibilita recargar la batería bajo la luz del sol cuando no hay acceso a redes eléctricas convencionales.

Además, se aconseja mantener siempre la batería externa cargada al 100% y agendar recordatorios para verificar su estado cada seis meses, aprovechando los simulacros nacionales que se realizan periódicamente en Colombia. Esta medida es clave para evitar sorpresas y garantizar autonomía energética cuando más se necesita.

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Qué verificar en los aparatos electrónicos antes de una emergencia

La revisión semestral de linternas, radios y baterías externas garantiza su funcionamiento y reduce riesgos durante sismos u otros desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sugieren establecer una regla de revisión semestral para todos los dispositivos del kit de emergencia. Este proceso incluye comprobar el funcionamiento de linternas y radios, asegurarse de que la batería externa mantiene su capacidad y retirar las baterías alcalinas (AA/AAA) de los aparatos que no se usen de manera regular.

Dejar las pilas instaladas durante periodos prolongados eleva el riesgo de sulfatación, lo que puede inutilizar el aparato justo en el momento de mayor necesidad. Los simulacros nacionales representan una oportunidad propicia para realizar este chequeo y renovar los suministros de ser necesario.

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La anticipación y el mantenimiento son factores que inciden directamente en la efectividad de la respuesta ante un sismo u otro desastre natural.

Cómo almacenar y proteger los aparatos electrónicos en el kit de emergencia

El uso de bolsas herméticas o cajas impermeables protege dispositivos clave contra la humedad y facilita su localización durante una emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar la durabilidad y operatividad de los dispositivos, se sugiere almacenarlos en bolsas herméticas o cajas impermeables dentro del kit de emergencia. Esto evita que la humedad, el polvo o el contacto accidental con líquidos deteriore los componentes internos.

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Asimismo, se sugiere etiquetar cada dispositivo con la fecha de la última revisión y el estado de la batería. Los documentos de identificación y los cargadores deben resguardarse en fundas plásticas independientes, lejos de fuentes de calor o productos químicos.

De esta manera, la organización y el orden dentro del kit contribuyen a una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.