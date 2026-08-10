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El impactante recibimiento de los hinchas de la Roma a Nahuel Molina en el aeropuerto

Los fanáticos romanos se acercaron al aeropuerto para darle una cálida bienvenida al lateral argentino

El futbolista Nahuel Molina llega al aeropuerto en Roma, Italia.
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Nahuel Molina llegó a Roma entre los aplausos y el fervor de una multitud de hinchas que lo esperó a su arribo a la capital italiana. El lateral derecho de la selección argentina dejó Atlético de Madrid tras cuatro temporadas y se convirtió en nuevo refuerzo del club romano, con quien firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Horas antes de su llegada, según informó el Corriere dello Sport, Molina aún disfrutaba de sus últimos días de vacaciones en Ibiza, donde festejó el cumpleaños de su pareja Bárbara. Desde allí esperó el visto bueno para tomar el vuelo hacia la capital y comenzar su nueva etapa. Una vez en Roma, firmó autógrafos a los hinchas que se acercaron a recibirlo.

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La salida de Zeki Celik en forma gratuita hacia Juventus expuso la necesidad de Roma de reforzar el lateral derecho, y el entrenador Gian Piero Gasperini apuntó directamente a Molina para cubrir ese flanco. La operación, según informó el periodista especializado en mercado europeo Fabrizio Romano, ronda los 18 millones de euros en total, con bonos por objetivos de entre 3 y 4 millones de euros adicionales.

Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid REUTERS/Gonzalo Fuentes
Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid REUTERS/Gonzalo Fuentes

El director deportivo colchonero Mateu Alemany declaró “transferible” al cordobés de 28 años tras el Mundial 2026, y el técnico Diego Simeone no lo consideró una pieza indispensable.

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En sus cuatro temporadas en Madrid, Molina disputó 181 partidos oficiales, anotó nueve goles y entregó 16 asistencias, aunque nunca logró consolidarse como dueño indiscutido del puesto: en el tramo final de su ciclo quedó por detrás de Marcos Llorente y Marc Pubill, quienes, paradójicamente, le ganaron la final del Mundial 2026 vistiendo la camiseta de España.

Con la llegada de Molina, Roma suma otro argentino a su plantel, que ya contaba con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro. El lateral vuelve así a la Serie A, competencia que conoce bien: entre 2020 y 2022 militó en Udinese, donde acumuló 68 partidos, 10 goles y 10 asistencias antes de que el Atlético lo adquiriera por alrededor de 12 millones de euros.

El Corriere dello Sport también destacó un detalle burocrático relevante: Molina completó los trámites para obtener la ciudadanía española, un proceso que no había finalizado durante sus años en el Atlético. Ese pasaporte le permite a Roma liberar un cupo de jugador extracomunitario, con lo que el club gana mayor flexibilidad en la gestión del plantel y del mercado.

Si la operación se concreta en la cifra indicada, Boca Juniors —club que formó a Molina en sus divisiones inferiores— recibirá aproximadamente 500.000 euros en concepto del mecanismo de solidaridad. Durante su estadía en el club madrileño, el lateral derecho no sumó títulos con el Atlético, pero sí lo hizo con la selección argentina: conquistó la Finalissima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

El ingreso que obtenga el Atlético por Molina, sumado a la venta de Thiago Almada a River Plate —que fue presentado este lunes— y la operación cercana a cerrarse de Matteo Ruggeri hacia Aston Villa, alimenta los planes del club español de fichar a Cristian Romero, quien no continuará en Tottenham.

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