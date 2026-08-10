Pilar Gamboa, y su arenga para que la gente apague los celulares en el teatro

Pilar Gamboa, contra el uso del celular en los teatros

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Pilar Gamboa, la aclamadísima actriz con multiples proyectos tatrales en cartelera (El tiempo todo entero, Las hijas y Parlamento) visitó Perros de la calle, el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play y realizó su descargo repecto, quizás, a la adicción más extendida de la época: el celular.

“La gente se porta remal con los celulares. Ya nadie mira o mira mal a nadie porque está usando el teléfono. Viste, es como que la gente no suelta el teléfono aunque sea una hora y veinte. Es el desafío contemporáneo, soltar una hora y veinte y ‘decir no lo miro’. Nos pasa a todos, cuesta soltar... pero está difícil eso. Suenan mucho, chequean mucho, en los apagones lo sacan... ¿Para qué? Es como el mal de ahora", dijo, rematando con una sonrisa de resignación.

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“La gente se porta remal con los celulares. La gente no suelta el teléfono aunque sea una hora" (Foto: Jaime Olivos)

Hace unos días, en el marco de una agenda cargada de proyectos y actividades profesionales, Pilar Gamboa compartió en redes sociales un homenaje público a su hija menor, Ana, por su cuarto cumpleaños. La actriz, reconocida por su trabajo en teatro y televisión, publicó una serie de fotografías familiares y un mensaje emotivo donde destacó anécdotas cotidianas y rasgos únicos de la niña.

La publicación, que reunió imágenes en blanco y negro y a color, mostró a Ana en distintas situaciones de la vida diaria: desde momentos de juego y gestos espontáneos, hasta escenas compartidas con su madre y su hermano mayor, Manuel Sánchez Gamboa.

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Pilar Gamboa y su hija Ana, de cuatro años, se retratan en un primer plano haciendo morisquetas durante la celebración del cumpleaños de la niña.

El posteo incluyó frases como: “Felices 4 años, Anita. Gracias por tus chistes, tu sonrisa gigante a la mañana, gracias por seguir diciendo trufilla, vení que te lo ‘mostro’, por pelearte con tu hermano y decir ‘alguno va a tener que pedir perdón’ y por siempre en cualquier lado en el que estés decir ‘yo ya volvería un ratito a casa’”, en referencia a expresiones habituales de la pequeña.

El mensaje de Gamboa recibió respuestas de figuras del espectáculo como Agustina Cherri, Violeta Urtizberea, Malena Pichot, Verónica Llinás, Nancy Dupláa y Carina Zampini, además de comentarios del propio Ignacio Sánchez Mestrey, pareja de la actriz y padre de sus hijos. Entre los saludos se leyeron mensajes como “¡Qué belleza!”, “Anita hermosa” y “Feliz cumple Anita”, según detalló Infobae.

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En septiembre pasado, durante una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, Pilar Gamboa abordó los desafíos de la maternidad y la conciliación con la vida profesional. La actriz afirmó: “Dos niños pequeños es mucha demanda. Porque los tuve grandes también, a los 40 y a los 42. Madre añosa me dijeron. A partir de los 35 ya sos madre añosa para la ciencia”. Gamboa se definió como una madre trabajadora y resaltó el esfuerzo que implica organizar las rutinas familiares junto a su pareja y con el apoyo de Yamila Platón, quien colabora en el cuidado de los niños desde hace años.

Esto decái la actriz sobre la dualidad entre la maternidad y la profesión: “Una madre trabajadora que cría y sí, me canso, la verdad que sí. Es cansador criar y además trabajo mucho. Y lidio con la culpa de salir a trabajar. Nosotros tenemos un trabajo… No podés decir ‘no voy’ porque mi hija tiene fiebre. No, está la función vendida y tenés que ir”.

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La actriz también reflexionó sobre el impacto de su ejemplo en la vida de sus hijos: “Creo que es la constelación perfecta, es lo mejor del mundo. Por eso a veces, cuando me agarra mucha culpa digo ‘ellos me están viendo hacer lo que me gusta’. Y eso puede ser un lindo motor para ellos”.

Pilar Gamboa y su hija Ana, de cuatro años, se miran sonrientes bajo el sol en un exterior, celebrando el cumpleaños de la menor.

La organización cotidiana, según relató Gamboa, implica una coordinación constante con su pareja y la niñera, a quienes describió como pilares fundamentales. “Está mi novio, así le digo yo todavía porque no hay papeles, sigue siendo mi novio pero es el padre de mis hijos. Es un compañero muy espectacular porque me admira, porque le gusta que trabaje y se queda mucho con los chicos, él también labura. Y tenemos a Yami, que es la niñera que los cuida desde que son muy chiquititos que ya es parte de mi familia”, declaró la actriz.

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Con una mirada honesta sobre la maternidad, Pilar Gamboa sostuvo que la culpa es una constante: “La maternidad y la culpa van de la mano. Es así. Vas haciendo lo mejor que podés, creando gente empática. O por lo menos ese es mi horizonte, que sean empáticos”.

Las imágenes y mensajes publicados por la actriz generaron una amplia repercusión en redes sociales y reavivaron el debate sobre los desafíos de equilibrar la vida familiar y profesional. El cumpleaños de Ana se convirtió así en una escena de celebración íntima y pública, marcada por el afecto y la reflexión sobre el crecimiento en familia.

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