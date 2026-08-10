El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

El guiño de Alpine para Franco Colapinto en un video de la “historia de Enstone”

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Alpine volvió a lanzar una señal respecto al futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Con la expectativa puesta en la confirmación oficial, el piloto argentino tendría allanado el camino para renovar su vínculo con la escudería francesa para seguir como titular en la temporada 2027. Más allá de que su continuidad está encaminada, todavía no hubo una oficialización. En medio de este panorama, la escudería lanzó un video sobre “la historia de Enstone”, sede principal del equipo, en la que el joven de 23 años fue protagonista principal.

Desde que comenzaron las vacaciones del calendario oficial tras el Gran Premio de Hungría, Alpine subió diferentes contenidos sobre su fábrica principal en Inglaterra: desde el icónico cartel de Benetton a un recorrido de los años 90 de la mano de un joven Flavio Briatore, asesor ejecutivo del team. En uno de los últimos videos en sus redes oficiales, acompañado por el mensaje “Hay más de lo que parece”, la escudería francesa dejó varios guiños para Colapinto.

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Luego de mostrar la histórica entrada junto al monoplaza Renault R25 de Fernando Alonso y el trofeo del podio en Mónaco que consiguió Pierre Gasly, Alpine puso la recordada foto de Colapinto y Briatore charlando en una sala de forma distendida. A diferencia de la imagen original, el equipo cambió uno de los cuadros colgados y puso la instantánea más memorable de la exhibición del joven de 23 años en Palermo con la bandera de Argentina.

El video continuó con diferentes integrantes del equipo que trabajan extensas horas detrás de forma “invisible”, tanto en el simulador como en el desarrollo de las piezas. Después de una aparición, se mostró al auto 43 de Franco Colapinto en medio del túnel de viento, una de las instalaciones más importantes a la hora de desarrollar el monoplaza de la F1, principalmente en el aspecto aerodinámico. El video finaliza como empezó: en la puerta de la fábrica de Enstone.

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La imagen que recreó Alpine en forma de dibujo entre Briatore y Colapinto en su video de la historia de Enstone

Según pudo saber Infobae, su continuidad en la segunda butaca del equipo está acordada en un alto porcentaje y el anuncio podría llegar tras el Gran Premio de Países Bajos, la carrera que reanudará la temporada luego de 29 días sin actividad entre Hungría y Zandvoort. La definición se espera después de una ventana en la que el calendario está detenido por el verano europeo.

La señal pública más clara llegó hace algunas semanas de parte de Flavio Briatore, quien anticipó que la decisión sobre el ocupante del segundo asiento se tomaría “antes del parón de verano”. Con Pierre Gasly ya confirmado hasta fines de 2028, la duda quedó concentrada en el lugar que hoy ocupa el argentino. Durante semanas, los rumores de la llamada “Silly Season” habían instalado dudas sobre su futuro, en especial desde medios europeos especializados en automovilismo. Ese clima cambió en los últimos días: el silencio dio paso a respaldos más explícitos y a un tono menos incierto alrededor del piloto bonaerense.

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El episodio que pudo haber reactivado las especulaciones fue el choque de Colapinto en los primeros minutos de la práctica libre 2 en Hungría. La reacción de Briatore fue inmediata y apuntó a desactivar cualquier lectura sobre un posible retroceso del argentino dentro del equipo.

La imagen recreada en el video de Alpine con la foto de Colapinto con la bandera de Argentina en Buenos Aires (@AlpineF1Team)

Más allá del apoyo, Briatore, líder de Alpine, también había corrido el foco de la discusión cuando le preguntaron por los pilotos y respondió con una defensa indirecta del argentino al poner el acento en las limitaciones del auto. “El piloto marca la diferencia si tienes a alguien como Max, que te puede dar dos o tres décimas. Pero si estás a siete u ocho décimas de distancia, no tienes ningún piloto que marque esa diferencia. Así que trabajemos en el coche, trabajemos en la parada en boxes, trabajemos en mejorar mucho la aerodinámica de nuestro coche. Y después, hablamos del piloto. Para mí, el conductor es la última parte, el último detalle. Si hay que invertir dinero, hay que invertirlo donde haya posibilidades de ganar”.

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La continuidad del argentino no se explica solo por las sensaciones del paddock y los guiños por parte de Alpine. También se apoya en una secuencia de actuaciones que fortalecieron su candidatura, principalmente en el GP de Bélgica: una remontada de 10 puestos, un doble sobrepaso sobre Gasly y registros de vuelta iguales a los del piloto francés. Colapinto sumó 19 puntos en la temporada y completó todas las carreras entre 2025 y 2026 (28) con Alpine.

A eso se suma la estabilidad de sus patrocinadores, un factor que también pesa en la evaluación de cualquier proyecto deportivo en la categoría. En su entorno, incluso la firma principal que lo acompaña transmite la convicción de que seguirá a su lado hasta verlo campeón del mundo.

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