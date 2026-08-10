Las sorpresas de Migue Granados y Fernanda Otero para su hija por sus 10 años: viaje a Cancún y regalos inesperados

Cumpleaños de Bernarda Granados en Punta Cana

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El viaje a Punta Cana fue solo el primer indicio de que la celebración por los diez años de Bernarda Granados no sería un cumpleaños común. La sorpresa comenzó antes de despegar de Buenos Aires, cuando la pequeña descubrió que la productora audiovisual Mia Lazbal, conocida por la familia como Michu, no solo los acompañaba hasta el aeropuerto, sino que también formaría parte del viaje. Esa revelación, capturada en video y compartida luego en redes sociales por Migue Granados y Fernanda Otero, marcó el inicio de una serie de momentos que, según los padres, estaban pensados para dejarle a su hija mayor “un recuerdo inolvidable”.

Migue Granados con su hija Bernanda cuando nació

Cada uno de los invitados especiales se sumó de forma escalonada y en situaciones cotidianas, aumentando la emoción de Bernarda a cada paso. Una de las escenas más comentadas ocurrió en la piscina del hotel donde la niña disfrutaba de la tarde cuando, desde atrás, pudo distinguir la figura de su abuelo Pablo Granados. La reacción fue instantánea: saltó sonriente para abrazarlo. A ese instante le siguieron otros encuentros igual de emotivos, todos documentados en un video que pronto se llenó de comentarios y muestras de cariño en las redes sociales.

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Migue Granados y Fernanda Otero explicaron que eligieron Punta Cana para crear un recuerdo especial por los diez años de Bernarda Granados

La originalidad de la celebración radicó en la manera en que cada sorpresa fue revelada. Tras el reencuentro con su abuelo, Bernarda vivió un nuevo momento especial cuando Pablo la llevó a pedir un licuado en la barra del hotel. En ese instante, la niña creyó que la empleada los atendería, pero al girarse vio a Camila de los Santos, pareja de su abuelo, quien se sumó al festejo provocando otra reacción de alegría espontánea.

Migue Granados con la pequeña Bernarda y su mujer Fernanda, cuando apenas nació

La llegada de Titi y Lichi —Mery Granados, tía de la cumpleañera, y su pareja Lisandro Skar— fue presentada de modo igual de inesperado: ambos aparecieron recostados en una reposera bajo el sol, sumándose a la lista de cómplices que transformaron el cumpleaños en una secuencia de reencuentros familiares y sorpresas cuidadosamente coreografiadas.

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Quienes siguieron el desarrollo del viaje a través de las redes sociales de la familia Granados pudieron ir reconstruyendo la cronología de la celebración. Los videos y fotos publicados permitieron ver no solo los paisajes del destino turístico, sino también las reacciones genuinas de la niña ante cada nueva aparición.

Una gran sorpresa para Bernarda Granados con un viaje a Punta Cana por sus 10 años

Durante la última jornada de festejos, la familia y los invitados lucieron camisetas personalizadas con la leyenda Bebi 10 años, adornadas con imágenes de Bernarda en distintas etapas de su vida.

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La elección de Punta Cana como escenario para este aniversario respondió al deseo de los padres de crear un ambiente diferente y especial para la fecha. La posibilidad de viajar y sumar a otros miembros del círculo íntimo fue un secreto celosamente guardado hasta el último momento. Migue Granados y Fernanda Otero compartieron la motivación detrás del festejo en un posteo: “Hoy hace 10 años esta hermosura de niña nos hacía papás. Sos nuestro sueño bebu, tan buenaza que sos te merecías cada una de estas sorpresas”.

La familia Granados, acostumbrada a compartir fragmentos de su vida en redes sociales, recibió una ola de mensajes de cariño y admiración por la dedicación puesta en el festejo. “Sos nuestro sueño bebu”, expresaron los padres en una publicación que rápidamente se llenó de likes y comentarios.

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Pablo Granados y su nieta Bernarda en unas fotos del álbum familiar

El cierre de la fiesta, con camisetas personalizadas y una coreografía improvisada bajo las palmeras, quedó grabado en la memoria de los presentes y en el registro audiovisual compartido en redes. El cumpleaños de Bernarda en Punta Cana se convirtió en una celebración que excedió el ámbito privado para transformarse en inspiración para otras familias que buscan crear momentos memorables.