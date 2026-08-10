Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Independiente Medellín vs Millonarios en Fútbol Libre o Roja Directa es una búsqueda peligrosa para las contraseñas

Las apps ilegales pueden instalar malware, facilitar fraudes y exponer a los usuarios a redes de delincuencia que financian múltiples delitos

Diez jugadores de fútbol con camisetas rojas y azules en un campo de césped. Ícono de balón de fútbol en círculo verde. Logo 'ROJA TV DIRECTA' en círculo rojo. Público en el fondo
Plataformas piratas prometen acceso a eventos deportivos sin costo, pero traen amenazas para los usuarios. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Algunos aficionados recurren a plataformas piratas como Fútbol Libre o Roja Directa para ver el partido entre Independiente Medellín y Millonarios, pero esta práctica aparentemente inofensiva esconde múltiples riesgos.

Según INTERPOL, quienes intentan acceder a transmisiones piratas de eventos deportivos se exponen a la posibilidad de que sus contraseñas y datos personales sean robados por ciberdelincuentes.

PUBLICIDAD

El organismo internacional advierte que estos sitios suelen estar diseñados para atraer a los usuarios con ofertas tentadoras, pero su verdadero objetivo es acceder a información confidencial y comprometer la seguridad de los dispositivos.

Qué riesgos digitales acechan en las plataformas piratas

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Las plataformas ilegales pueden instalar virus y programas espía que comprometen la información almacenada en computadoras y celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INTERPOL señala que muchas páginas que ofrecen material pirateado inyectan malware o virus en los dispositivos de quienes las visitan. Este software malicioso puede causar desde la pérdida de archivos hasta el acceso no autorizado a cuentas personales de correo , redes sociales o banca online.

PUBLICIDAD

La amenaza no se limita al dispositivo individual, porque el malware puede propagarse dentro de una red doméstica o empresarial, poniendo en riesgo a otros usuarios conectados.

Además, la infección con malware puede ser utilizada como trampolín para delitos más graves, como el robo de identidad. Una vez que los ciberdelincuentes tienen acceso a datos personales, pueden suplantar la identidad de la víctima, realizar compras fraudulentas o incluso acceder a cuentas bancarias.

INTERPOL recalca que este tipo de ataques afecta tanto a los aficionados, como a empresas y organizaciones que pueden ver comprometidas operaciones críticas.

Cómo pueden robar información bancaria a través de apps piratas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al ingresar datos de tarjetas de crédito en sitios no oficiales, los usuarios quedan vulnerables a fraudes y robos de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas ilegales suelen solicitar datos de registro o exigir el uso de métodos de pago inseguros para acceder a los contenidos. Al introducir información bancaria en estos sitios, los usuarios quedan expuestos a fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras.

INTERPOL advierte que los ciberdelincuentes pueden utilizar estos datos para realizar cargos no autorizados o vender la información en mercados clandestinos digitales.

Asimismo, los consumidores podrían ser víctimas de robos de datos personales mediante formularios falsos y ventanas emergentes. En muchos casos, la víctima no se percata del robo hasta que advierte movimientos extraños en sus cuentas bancarias o recibe notificaciones de compras no realizadas.

Qué pasa si las aplicaciones no están actualizadas

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
El software descargado desde páginas piratas carece de actualizaciones de seguridad y facilita el acceso de ciberdelincuentes a la información privada. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con INTERPOL, mantener los sistemas operativos y programas actualizados es una de las principales barreras para evitar ataques, algo imposible si el usuario depende de software ilegal o versiones no oficiales.

El uso de aplicaciones y reproductores obtenidos de fuentes ilegales implica la ausencia de actualizaciones de seguridad. Esto deja vulnerables a los dispositivos ante nuevas amenazas informáticas.

INTERPOL señala que los programas pirateados, sumado a carecer de soporte técnico, pueden contener fallos que facilitan el acceso no autorizado a información privada.

Cómo identificar una página pirata antes de caer en la trampa

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Precios bajos, ofertas de contenido ilimitado y falta de soporte son señales de alerta para detectar servicios ilegales de transmisión deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer un sitio pirata requiere atención al detalle. INTERPOL aconseja desconfiar de cualquier plataforma que ofrezca una gran cantidad de contenido a bajo precio o de manera gratuita. Los proveedores legítimos suelen tener precios más elevados, pero ofrecen calidad, fiabilidad y atención al cliente.

La organización internacional sugiere verificar siempre el dominio y comprobar si la empresa cuenta con derechos de transmisión en la región. Los sitios que prometen acceso global a todos los partidos suelen operar fuera de la ley. La comparación de precios y la búsqueda de información en páginas oficiales pueden ayudar a evitar fraudes.

Qué relación hay entre las plataformas piratas y otros delitos

INTERPOL advierte que los administradores de estos sitios no suelen ser simples aficionados; muchas veces forman parte de redes globales de delincuencia organizada.

Las ganancias obtenidas a través de transmisiones ilegales financian otras actividades ilícitas como el juego en línea, la explotación sexual, el tráfico de drogas, armas o personas, y el blanqueo de capitales.

Temas Relacionados

Independiente Medellín vs MillonariosFútbol LibreRoja DirectaContraseñasFraudesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo detecta Apple Maps las retenciones y por qué a veces no logra registrarlas

En muchas situaciones, los usuarios notan que la aplicación de mapas de Apple no muestra un atasco que sí aparece en Google Maps

Cómo detecta Apple Maps las retenciones y por qué a veces no logra registrarlas

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

La clave para reducir la sensación de urgencia en la app radica en ajustar varias opciones de privacidad y notificaciones

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

A nivel visual, se han renovado los íconos de Siri, Vista previa y Safari, aportando un aspecto actualizado a estos elementos del sistema

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

La idea de correr con el botón B no estaba pensada, pero cambió la manera de disfrutar el juego de Nintendo

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

Serán consideradas originales aquellas publicaciones que incluyan reportajes, análisis, fotografías, videos, memes o gráficos creados por el propio autor

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

DEPORTES

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

Gabriel Batistuta volverá a jugar a los 57 años para la Fiorentina: el video con su invitación

Un auto cruzado e impacto lateral: terrible accidente de la Fórmula Nacional

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

TELESHOW

Brian Lanzelotta fue estafado por una cifra millonaria: “Hoy no tengo plata ni para comprarme una gaseosa”

Brian Lanzelotta fue estafado por una cifra millonaria: “Hoy no tengo plata ni para comprarme una gaseosa”

Quiénes son las figuras que formarían parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity

Yanina Latorre contó lo que no se vio de su cruce con Pampita: “Hablás de ella y mide”

El día que Nancy Dupláa descubrió a su hijo Luca Martín mirando porno y la vez que lo encontró con una chica en la cama

Jimena Monteverde reveló detalles íntimos de su marido y contó cómo lo persuadió de usar ropa interior

INFOBAE AMÉRICA

La advertencia del presidente Bernardo Arévalo sobre la narcopolítica y el riesgo de una captura electoral en Guatemala

La advertencia del presidente Bernardo Arévalo sobre la narcopolítica y el riesgo de una captura electoral en Guatemala

Costa Rica: productos agrícolas suben hasta 158.93% en un año

Autoridades costarricenses descubren compartimento oculto en furgón y decomisan más de USD 484 mil en cigarrillos de contrabando

Capturaron a cinco presuntos integrantes de organizaciones criminales en México y los entregaron a El Salvador

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania