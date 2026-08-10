Independiente Medellín vs Millonarios en Fútbol Libre o Roja Directa es una búsqueda peligrosa para las contraseñas

Plataformas piratas prometen acceso a eventos deportivos sin costo, pero traen amenazas para los usuarios. (Fotocomposición Infobae)

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Algunos aficionados recurren a plataformas piratas como Fútbol Libre o Roja Directa para ver el partido entre Independiente Medellín y Millonarios, pero esta práctica aparentemente inofensiva esconde múltiples riesgos.

Según INTERPOL, quienes intentan acceder a transmisiones piratas de eventos deportivos se exponen a la posibilidad de que sus contraseñas y datos personales sean robados por ciberdelincuentes.

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El organismo internacional advierte que estos sitios suelen estar diseñados para atraer a los usuarios con ofertas tentadoras, pero su verdadero objetivo es acceder a información confidencial y comprometer la seguridad de los dispositivos.

Qué riesgos digitales acechan en las plataformas piratas

Las plataformas ilegales pueden instalar virus y programas espía que comprometen la información almacenada en computadoras y celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INTERPOL señala que muchas páginas que ofrecen material pirateado inyectan malware o virus en los dispositivos de quienes las visitan. Este software malicioso puede causar desde la pérdida de archivos hasta el acceso no autorizado a cuentas personales de correo , redes sociales o banca online.

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La amenaza no se limita al dispositivo individual, porque el malware puede propagarse dentro de una red doméstica o empresarial, poniendo en riesgo a otros usuarios conectados.

Además, la infección con malware puede ser utilizada como trampolín para delitos más graves, como el robo de identidad. Una vez que los ciberdelincuentes tienen acceso a datos personales, pueden suplantar la identidad de la víctima, realizar compras fraudulentas o incluso acceder a cuentas bancarias.

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INTERPOL recalca que este tipo de ataques afecta tanto a los aficionados, como a empresas y organizaciones que pueden ver comprometidas operaciones críticas.

Cómo pueden robar información bancaria a través de apps piratas

Al ingresar datos de tarjetas de crédito en sitios no oficiales, los usuarios quedan vulnerables a fraudes y robos de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas ilegales suelen solicitar datos de registro o exigir el uso de métodos de pago inseguros para acceder a los contenidos. Al introducir información bancaria en estos sitios, los usuarios quedan expuestos a fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras.

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INTERPOL advierte que los ciberdelincuentes pueden utilizar estos datos para realizar cargos no autorizados o vender la información en mercados clandestinos digitales.

Asimismo, los consumidores podrían ser víctimas de robos de datos personales mediante formularios falsos y ventanas emergentes. En muchos casos, la víctima no se percata del robo hasta que advierte movimientos extraños en sus cuentas bancarias o recibe notificaciones de compras no realizadas.

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Qué pasa si las aplicaciones no están actualizadas

El software descargado desde páginas piratas carece de actualizaciones de seguridad y facilita el acceso de ciberdelincuentes a la información privada. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con INTERPOL, mantener los sistemas operativos y programas actualizados es una de las principales barreras para evitar ataques, algo imposible si el usuario depende de software ilegal o versiones no oficiales.

El uso de aplicaciones y reproductores obtenidos de fuentes ilegales implica la ausencia de actualizaciones de seguridad. Esto deja vulnerables a los dispositivos ante nuevas amenazas informáticas.

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INTERPOL señala que los programas pirateados, sumado a carecer de soporte técnico, pueden contener fallos que facilitan el acceso no autorizado a información privada.

Cómo identificar una página pirata antes de caer en la trampa

Precios bajos, ofertas de contenido ilimitado y falta de soporte son señales de alerta para detectar servicios ilegales de transmisión deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer un sitio pirata requiere atención al detalle. INTERPOL aconseja desconfiar de cualquier plataforma que ofrezca una gran cantidad de contenido a bajo precio o de manera gratuita. Los proveedores legítimos suelen tener precios más elevados, pero ofrecen calidad, fiabilidad y atención al cliente.

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La organización internacional sugiere verificar siempre el dominio y comprobar si la empresa cuenta con derechos de transmisión en la región. Los sitios que prometen acceso global a todos los partidos suelen operar fuera de la ley. La comparación de precios y la búsqueda de información en páginas oficiales pueden ayudar a evitar fraudes.

Qué relación hay entre las plataformas piratas y otros delitos

INTERPOL advierte que los administradores de estos sitios no suelen ser simples aficionados; muchas veces forman parte de redes globales de delincuencia organizada.

Las ganancias obtenidas a través de transmisiones ilegales financian otras actividades ilícitas como el juego en línea, la explotación sexual, el tráfico de drogas, armas o personas, y el blanqueo de capitales.

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