El mensaje de Enzo Fernández a Thiago Almada tras ser presentado oficialmente en River Plate: “Hablamos mucho del club”

La revelación de Almada sobre los ex River en la selección argentina

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River Plate presentó de forma oficial a Thiago Almada como flamante refuerzo tras una histórica contratación en la que desembolsó 20 millones de dólares para concretar su regreso al fútbol argentino tras su paso por el Atlético de Madrid. Enzo Fernández, con quien comparte vestuario en la selección argentina desde el Mundial Qatar 2022, le dedicó un posteo en sus redes para felicitarlo por su arribo al Millonario, club del que es hincha.

“Éxitos, guayito”, fue el mensaje de Enzo en una historia de su cuenta de Instagram, donde compartió la publicación oficial de River con Almada en el estadio Monumental. En uno de los videos que subió el Millonario, el flamante refuerzo explicó cómo los jugadores de la Selección con pasado en la institución le hablaron para convencerlo.

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“Estábamos en la Selección y compartíamos muchos mates juntos con Ota. Cada dos por tres me la tiraba. Con Cache (Montiel) también, nos llevamos muy bien y hablamos mucho del club con Julián y Enzo. Justo cuando ya estaba todo cerrado, estaba con ellos de vacaciones y estaban contentos de que venía para acá”, comentó Almada en uno de los videos con los que River lo presentó.

El mensaje de Enzo Fernández a Thiago Almada en su cuenta de Instagram

El mediocampista de la selección argentina fue recibido por la dirigencia apenas horas después de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, rubricó su vínculo hasta 2030 y posó con la camiseta del club en las instalaciones de Núñez. River difundió las primeras imágenes con una frase breve: “Thiago Almada y el Manto Sagrado”. El club también lo presentó con una referencia a su apodo: “Monumental Guayo”. Nacido en Ciudadela, Almada explicó en distintas ocasiones el origen de ese sobrenombre: “Viene de mi barrio. De chico me patinaba un poco la ‘ch’. No decía bien cuchillo, por ejemplo, y me pusieron Guayo”.

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La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo resolvió apurar incorporaciones con recorrido internacional y pasado en la selección argentina. En esa línea ya se habían sumado Ángel Correa y Nicolás Otamendi, dos nombres que, como Almada, integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Poco después de la presentación, Almada fue consultado sobre la posibilidad de sumar minutos en el próximo compromiso en Bogotá. En una transmisión de ESPN, mientras firmaba camisetas y se sacaba fotos con hinchas en el River Camp, respondió: “No sé, ahora voy a hablar con el cuerpo técnico”.

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Thiago Almada se convirtió en el refuerzo más caro de la historia del fútbol argentino (@RiverPlate)

El entrenador Eduardo Coudet descartó que el mediocampista debute de inmediato en la capital colombiana. “Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también”, afirmó tras la derrota reciente ante Tigre.

Esa definición deja abierto un escenario más probable para su estreno oficial: el próximo domingo ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura o la revancha frente al equipo colombiano. La cautela del cuerpo técnico se apoya en la inactividad reciente del jugador.

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Durante su último año en Atlético de Madrid, Almada disputó 40 partidos oficiales. Fue titular en 18, marcó cuatro goles y dio dos asistencias. El mediocampista tiene 25 años y surgió de las inferiores de Vélez Sarsfield. En los últimos cuatro años jugó en cuatro ligas distintas: pasó por Atlanta United en Estados Unidos, Botafogo en Brasil —incluyó la conquista de la Copa Libertadores—, Olympique de Lyon en Francia y Atlético de Madrid en España.

La inversión del club en esta ventana de transferencias fue importante. Además de Almada, sumó a Ángel Correa en una operación valuada en USD 15 millones después de su paso por Tigres de México, y a Nicolás Otamendi, que llegó libre tras su salida de Benfica. River también incorporó a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, recuperó a Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, y agregó a Tobías Andrada y Francisco Ortega, quienes debutaron como titulares ante Tigre en la derrota por 1-0 del sábado.

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