Susto en una liga regional: un juvenil se golpeó la cabeza y debió ser operado de urgencia

El comunicado de Unión Bonifacio sobre el estado de Justino Honorato

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Justino Honorato, jugador de la Sexta División del Club Unión Deportiva de Bonifacio (CUD Bonifacio), fue operado de urgencia tras recibir un golpe en la cabeza durante un partido disputado el sábado y se encuentra estable luego de la intervención quirúrgica.

El joven futbolista sufrió un hematoma craneal en el encuentro que CUD Bonifacio afrontaba ante Salazar FC por la segunda fecha del Clausura de Inferiores de la Liga Cultural Tres Lomas. El golpe obligó a suspender el partido de la Sexta y también de Tercera, Primera y de la división Senior, con acuerdo de ambas instituciones, y la Liga hizo lugar al pedido

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Pocas horas después de la operación, el club publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Justino Honorato, jugador de nuestra Sexta División, se encuentra estable luego de la intervención quirúrgica realizada anoche a raíz del hematoma en la cabeza que sufrió tras un golpe durante el partido del sábado”, comunicó la institución.

En el mismo posteo, CUD Bonifacio extendió su agradecimiento a quienes acompañaron al jugador y a su familia. “Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada oración significan muchísimo para ellos y para toda la familia de Unión”, expresó el club, que cerró su comunicado con un mensaje directo al futbolista: “Todo Unión está con vos, acompañándote y esperando verte nuevamente dentro de una cancha”.

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El incidente tuvo repercusión inmediata en el fixture de la jornada. El partido entre Salazar FC y Unión Deportiva de Bonifacio quedó sin resultado oficial en la Sexta División, mientras que los restantes compromisos de la fecha se disputaron con normalidad. En la misma categoría, Unión Deportiva de Tres Lomas lidera la tabla con 6 puntos en dos partidos. El elenco de Honorato viene de consagrarse campeón del Apertura, tras conseguir 30 unidades en 11 partidos jugados.

CUD Bonifacio es la institución deportiva más antigua de Laguna Alsina —localidad del partido de Guaminí, provincia de Buenos Aires, también conocida como Estación Bonifacio—. Fundado el 20 de agosto de 1929 a partir de la fusión de los clubes Atlético Laguna Alsina y Atlético San Martín, el club organizó su primer equipo de fútbol en 1932 y obtuvo su personería jurídica en 1936. Desde 1961 disputa un clásico local ante el Club Social y Deportivo Independiente, su rival histórico en la región.

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En cuanto a Salazar FC, su rival de la tarde del sábado 8 de agosto cuando a Honorato le ocurrió el accidente, también se expresó en redes sociales. El club reposteó la publicación de Unión Bonifacio en sus historias de Instagram y le envió fuerzas.

<b>El comunicado completo del club</b>

Justino Honorato, jugador de nuestra Sexta División, se encuentra estable luego de la intervención quirúrgica realizada anoche a raíz del hematoma en la cabeza que sufrió tras un golpe durante el partido del sábado.

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Queremos agradecer a todos los que se preocuparon, preguntaron por su estado y estuvieron acompañando a Justi y a su familia durante estas horas. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada oración significan muchísimo para ellos y para toda la familia de Unión.

Desde el Club Unión Deportiva de Bonifacio queremos hacerle llegar todo nuestro cariño y acompañarlo en este momento. Queremos que sepas que no estás solo, Justi: todo Unión está con vos, acompañándote y esperando verte nuevamente dentro de una cancha. Te estamos esperando. Volvé más fuerte que nunca. ¡Fuerza, campeón! Todo Unión está con vos.

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