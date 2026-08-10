Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Susto en una liga regional: un juvenil se golpeó la cabeza y debió ser operado de urgencia

Justino Honorato, jugador de la Sexta División del Club Unión Deportiva de Bonifacio, sufrió un hematoma craneal producto de un traumatismo

El comunicado de Unión Bonifacio sobre el estado de Justino Honorato
El comunicado de Unión Bonifacio sobre el estado de Justino Honorato
Guardar

Justino Honorato, jugador de la Sexta División del Club Unión Deportiva de Bonifacio (CUD Bonifacio), fue operado de urgencia tras recibir un golpe en la cabeza durante un partido disputado el sábado y se encuentra estable luego de la intervención quirúrgica.

El joven futbolista sufrió un hematoma craneal en el encuentro que CUD Bonifacio afrontaba ante Salazar FC por la segunda fecha del Clausura de Inferiores de la Liga Cultural Tres Lomas. El golpe obligó a suspender el partido de la Sexta y también de Tercera, Primera y de la división Senior, con acuerdo de ambas instituciones, y la Liga hizo lugar al pedido

PUBLICIDAD

Pocas horas después de la operación, el club publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Justino Honorato, jugador de nuestra Sexta División, se encuentra estable luego de la intervención quirúrgica realizada anoche a raíz del hematoma en la cabeza que sufrió tras un golpe durante el partido del sábado”, comunicó la institución.

En el mismo posteo, CUD Bonifacio extendió su agradecimiento a quienes acompañaron al jugador y a su familia. “Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada oración significan muchísimo para ellos y para toda la familia de Unión”, expresó el club, que cerró su comunicado con un mensaje directo al futbolista: “Todo Unión está con vos, acompañándote y esperando verte nuevamente dentro de una cancha”.

PUBLICIDAD

El incidente tuvo repercusión inmediata en el fixture de la jornada. El partido entre Salazar FC y Unión Deportiva de Bonifacio quedó sin resultado oficial en la Sexta División, mientras que los restantes compromisos de la fecha se disputaron con normalidad. En la misma categoría, Unión Deportiva de Tres Lomas lidera la tabla con 6 puntos en dos partidos. El elenco de Honorato viene de consagrarse campeón del Apertura, tras conseguir 30 unidades en 11 partidos jugados.

CUD Bonifacio es la institución deportiva más antigua de Laguna Alsina —localidad del partido de Guaminí, provincia de Buenos Aires, también conocida como Estación Bonifacio—. Fundado el 20 de agosto de 1929 a partir de la fusión de los clubes Atlético Laguna Alsina y Atlético San Martín, el club organizó su primer equipo de fútbol en 1932 y obtuvo su personería jurídica en 1936. Desde 1961 disputa un clásico local ante el Club Social y Deportivo Independiente, su rival histórico en la región.

En cuanto a Salazar FC, su rival de la tarde del sábado 8 de agosto cuando a Honorato le ocurrió el accidente, también se expresó en redes sociales. El club reposteó la publicación de Unión Bonifacio en sus historias de Instagram y le envió fuerzas.

<b>El comunicado completo del club</b>

Justino Honorato, jugador de nuestra Sexta División, se encuentra estable luego de la intervención quirúrgica realizada anoche a raíz del hematoma en la cabeza que sufrió tras un golpe durante el partido del sábado.

Queremos agradecer a todos los que se preocuparon, preguntaron por su estado y estuvieron acompañando a Justi y a su familia durante estas horas. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada oración significan muchísimo para ellos y para toda la familia de Unión.

Desde el Club Unión Deportiva de Bonifacio queremos hacerle llegar todo nuestro cariño y acompañarlo en este momento. Queremos que sepas que no estás solo, Justi: todo Unión está con vos, acompañándote y esperando verte nuevamente dentro de una cancha. Te estamos esperando. Volvé más fuerte que nunca. ¡Fuerza, campeón! Todo Unión está con vos.

Temas Relacionados

Justino HonoratoUnión BonifacioLiga Tres Lomasdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

El mediocampista de la selección argentina rubricó su vínculo hasta 2030

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

Con la expectativa puesta en su permanencia como titular en 2027, la escudería francesa compartió un contenido con el argentino como protagonista

El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

Las señales que acercan a Neymar al Inter Miami para reeditar el tridente con Messi y Suárez: la voz que sacudió el mercado

El delantero brasileño tiene contrato con el Santos hasta diciembre. Su nombre viene sonando en la MLS desde hace tiempo

Las señales que acercan a Neymar al Inter Miami para reeditar el tridente con Messi y Suárez: la voz que sacudió el mercado

La estrella argentina que el Barcelona tiene como alternativa a Julián Álvarez para reforzar el ataque: “Presencia y gol”

Ante la complejidad de la negociación con el Atlético de Madrid por la Araña, el cuadro catalán tiene en carpeta a otro delantero del combinado albiceleste

La estrella argentina que el Barcelona tiene como alternativa a Julián Álvarez para reforzar el ataque: “Presencia y gol”

El reencuentro entre una actriz y una figura del fútbol que reavivó el triángulo amoroso con un campeón de la F1

Magui Corceiro y Joao Félix, quienes fueron pareja en 2024, fueron vistos juntos en Praia na Villa, meses después de la separación de la influencer con Lando Norris

El reencuentro entre una actriz y una figura del fútbol que reavivó el triángulo amoroso con un campeón de la F1

MALDITOS NERDS

THQ Nordic trabaja en 12 proyectos secretos además de 17 juegos ya conocidos

THQ Nordic trabaja en 12 proyectos secretos además de 17 juegos ya conocidos

Yu-Gi-Oh! Master Duel alcanza 100 millones y estrena una campaña temporal

El final de The Witcher con Liam Hemsworth se retrasaría hasta 2027

Round 8 cambia su nombre a Nough Studio con ‘Lies of P 2′ en producción

The Eternal Life of Goldman estrena tráiler con un pollo volador y un bastón mejorable

ENTRETENIMIENTO

La estrella de Bollywood, Nikita Rawal, fue besada en los labios por una fan y su reacción se volvió viral

La estrella de Bollywood, Nikita Rawal, fue besada en los labios por una fan y su reacción se volvió viral

Anne Hathaway presume su embarazo con un atrevido conjunto y divide opiniones en redes sociales: “Muy de mal gusto”

Brad Pitt confesó haber recaído en el alcohol tras siete años de sobriedad: "No es bueno para mí"

Detienen a sospechoso tras robo en casa de Kim Kardashian en California

“House of the Dragon”: final explicado de la temporada 3 de la serie

INFOBAE AMÉRICA

Panamá registra mil 900 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, señala un informe

Panamá registra mil 900 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, señala un informe

El 22.5% de los hogares salvadoreños vive en pobreza, según economista

El régimen de Irán nombró a un militar sancionado por Estados Unidos como nuevo jefe del Estado Mayor

Senado de Estados Unidos introduce un proyecto para reactivar y ampliar sanciones de la NICA Act contra Ortega y Murillo

Localizan con vida a niña de 11 años desaparecida durante más de 20 días en Honduras