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Por qué no aparecio la alerta de sismos en mi celular Android en el terromoto en Colombia

Factores como la versión del sistema operativo o funciones de ahorro de energía pueden limitar la operación de las notificaciones de emergencia de Google

Ilustración de personas en un entorno urbano con teléfonos móviles, iconos de alerta sísmica en forma de ubicación y edificios de fondo
Las alertas de sismos son una opción nativa en Android. (Foto: Android)
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Una de las herramientas valiosas para la población es el sistema de alerta de sismos integrado en los dispositivos Android, capaz de advertir con segundos de anticipación la llegada de las ondas sísmicas. Sin embargo, algunos usuarios de Android no pueden recibir alertas de terremotos o temblores.

Existen razones técnicas específicas por las cuales este aviso puede no desplegarse en la pantalla, así como pasos puntuales para verificar y activar la función en el teléfono.

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Este tipo de funciones son útiles en caso de temblores o terremotos como el que se presentó recientemente en Colombia, no requiere descargas adicionales y son funciones de emergencia completamente gratuitas.

Qué versión de Android es compatible con las alertas sísmicas

Google implementa funciones y mejoras en cada actualización de Android. (Foto: Europa Press)
Google implementa funciones y mejoras en cada actualización de Android. (Foto: Europa Press)

La razón principal por la que la alerta sísmica no aparece en un teléfono radica en la antigüedad del sistema operativo instalado. Las funciones avanzadas de seguridad y las intervenciones de emergencia diseñadas por Google operan de forma óptima únicamente en dispositivos que cuentan con Android 9 o versiones posteriores.

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Los teléfonos que ejecutan ediciones anteriores no poseen la arquitectura de software necesaria para procesar estos mensajes en tiempo real. Para confirmar si el celular cumple con este requisito, se debe ingresar a la sección de ajustes del teléfono y revisar el apartado de información del sistema.

Si el celular posee una versión inferior a la 9, no podrá recibir estas notificaciones automáticas. Por esto, mantener el sistema actualizado con el software más reciente garantiza que el dispositivo sea compatible con las tecnologías de protección civil actuales.

Pantalla de aplicación móvil que muestra una ilustración de una casa agrietada, un icono de alerta rojo, el título 'Alertas de sismos' y textos de explicación de la función
La alerta de sismos aparece en la configuración del dispositivo. (Foto: Android)

Cómo saber si está activa la alerta sísmica de Android

Para controlar estas preferencias y administrar las alertas de sismos de forma correcta, el procedimiento es sencillo y directo. En el dispositivo Android, hay que abrir la aplicación de Configuración, utilizar la barra de búsqueda interna para escribir “Alertas de sismos” y seleccionar la opción correspondiente.

Aún cuando el dispositivo disponga de una versión moderna de Android, la herramienta puede encontrarse desactivada por omisión o por cambios involuntarios en las preferencias del usuario.

La alerta de sismos no funciona como una aplicación independiente, sino como un servicio integrado en las preferencias del sistema que requiere confirmación explícita para permanecer operativo en segundo plano.

Pantalla de teléfono con título 'Servicio de localización de emergencia' e interruptor desactivado para 'Usar Servicio de localización de emergencia' y texto explicativo
Otra función que se debe activa en todo momento es el servicio de localización de emergencia. (Foto: Android)

Por qué se debe habilitar los Servicios de Localización de Emergencia (ELS)

Para gestionar los servicios de localización de emergencia (ELS), hay que abrirla aplicación de Configuración en su dispositivo Android y buscar “Servicio de localización de emergencia”. A través de este apartado se podrá activar y desactivar los servicios de ubicación necesarios para el funcionamiento del sistema.

El envío de una notificación de movimiento telúrico requiere determinar si el teléfono está ubicado dentro de la zona de impacto potencial de las ondas secundarias.

Si los servicios de localización de emergencia del teléfono se encuentran desactivados, la plataforma no podrá calcular la distancia respecto al epicentro ni enviar la señal de advertencia a tiempo al terminal.

Manos sostienen un smartphone Android horizontal que muestra un ícono rojo de batería baja con 5% en pantalla oscura. Una persona con ceño fruncido está en el fondo.
Las funciones de ahorro de batería pueden dificultar el rendimiento de las opciones de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden las restricciones de batería o de sonido bloquear la alerta de sismos

Las funciones de ahorro de batería del teléfono pueden silenciar o retrasar las alertas sísmicas inesperadamente. Cuando el dispositivo entra en modo de ahorro de energía, el sistema operativo congela las aplicaciones en segundo plano y restringe las conexiones de red para prolongar la carga.

Asimismo, si la función de emergencias o el sistema de alertas de Android del dispositivo no tiene permisos especiales de ejecución en segundo plano, la notificación procesará tarde o quedará bloqueada por completo, impidiendo recibir la advertencia vital a tiempo.

Por otro lado, los ajustes de sonido, como el modo «No Molestar» o el volumen multimedia desactivado, suelen amortiguar las señales auditivas. Aunque muchas alertas de emergencia sobrepasan las configuraciones del usuario, ciertas opciones dependen de las vías de sonido convencionales.

Si no se configuran excepciones explícitas para emitir sonido en situaciones críticas, la alerta sísmica llegará únicamente como una notificación silenciosa en pantalla, lo que impedirá despertar o advertir al usuario durante un evento peligroso real.

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