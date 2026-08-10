La decisión que tomó Boca con Enner Valencia de cara al choque de octavos de final de la Copa Sudamericana

Enner Valencia no fue citado para los octavos de final de la Copa Sudamericana (@BocaJrsOficial)

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Boca Juniors confirmó los convocados para recibir este martes a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Una de las principales novedades es que Enner Valencia quedó afuera porque el cuerpo técnico resolvió postergar su debut hasta que complete una puesta a punto física tras un mes sin actividad. Además, Rodolfo Arruabarrena tomó la decisión de relegar de la nómina a dos futbolistas: Milton Giménez y Williams Alarcón.

El delantero ecuatoriano, que fue presentado de forma oficial el fin de semana, llegó libre desde el Pachuca de México y se entrenó por primera vez junto al resto del plantel en la jornada del domingo. Aunque trabajó a la par de sus compañeros, la idea del cuerpo técnico es que primero recupere ritmo físico antes de quedar disponible para competir.

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El plan contempla reacondicionarlo porque no compite desde el 30 de junio, cuando Ecuador perdió 2-0 ante México por los 16avos de final del Mundial, y tampoco realizó la pretemporada con el equipo. El cuerpo técnico considera que apurarlo elevaría el riesgo de lesión. Esa decisión deja a Miguel Merentiel como único delantero de área disponible para el cruce del martes, ya que Giménez no fue citado. Ángel Romero aparece como otra alternativa ofensiva, aunque con características distintas y con pocos minutos desde la llegada del Vasco.

La necesidad de un centrodelantero explica parte de la expectativa por Valencia. Firmó contrato hasta fines de 2027, es el máximo goleador histórico de Ecuador con 49 tantos, disputó dos Mundiales y cinco Copas América, y llega tras una temporada en Pachuca en la que marcó ocho goles en 22 partidos.

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La lista de convocados de Boca para recibir a Recoleta por la Copa Sudamericana (@BocaJrsOficial)

En la lista de convocados contra Recoleta, Arruabarrena recuperó dos variantes en el mediocampo y dejó afuera de la nómina a Milton Giménez y Williams Alarcón por decisión futbolística. Carlos Palacios vuelve después de una sinovitis en la rodilla derecha que lo marginó durante gran parte del semestre. El chileno había estado cerca de reaparecer ante O’Higgins, pero una sobrecarga en el pectíneo derecho demoró su regreso.

Tomás Belmonte, por su parte, superó un esguince moderado en el tobillo derecho sufrido en la previa del partido ante Sarmiento de Junín. Su retorno le devuelve a Arruabarrena una opción en una zona en la que Boca venía con poco recambio.

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La exclusión de Giménez llamó la atención porque es la única alternativa natural al puesto de centrodelantero que hoy ocupa Miguel Merentiel por la lesión de Adam Bareiro. El atacante incluso había sumado minutos en el empate ante Vélez al ingresar en el segundo tiempo. Alarcón también quedó afuera después de haber tenido escasa participación desde la llegada del entrenador: jugó seis minutos ante Sarmiento y el segundo tiempo frente a Riestra. En ambos casos, la salida de la nómina respondió a una decisión del cuerpo técnico.

El Vasco Arruabarrena tomó la decisión de relegar a Milton Giménez y Williams Alarcón (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Con este panorama, Arruabarrena apunta a repetir la formación que empató con Vélez. La duda en los últimos días aparece en la zaga: Ayrton Costa fue reemplazado en el entretiempo del último partido por Marco Pellegrino, que dejó una buena actuación y podría pelear por un lugar.

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La posible alineación sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. Sebastián Villa, que todavía no logró afirmarse, volvería a empezar en el banco y sería una de las primeras variantes.

La serie por los 16avos de final de la Copa Sudamericana iniciará el martes 10 de agosto a las 19:00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Al igual que contra Vélez, La Bombonera no será utilizada hasta que termine el mejoramiento del césped. La vuelta contra Recoleta se llevará a cabo la próxima semana, en el mismo horario, en Asunción.

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