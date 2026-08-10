¡En pleno en vivo! “Tiktoker” hondureño intentó conquistar a Emma Coronel y entró en pánico al saber su identidad

Davis Flow protagonizó un episodio viral tras iniciar una batalla en vivo con Emma Coronel sin reconocer su identidad. (Foto cortesía Instagram Davis Flow / Emma Coronel)

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Un encuentro casual se transformó en un episodio viral para el creador de contenido hondureño Davis Flow (también identificado en redes como David Flow), quien experimentó un momento de tensión y temor tras iniciar una “batalla” para interactuar con Emma Coronel, donde intentó coquetear con la mexicana reconocida internacionalmente por su matrimonio con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El incidente, fue registrado y compartido por el propio tiktokero en sus plataformas digitales, alcanzó popularidad a nivel internacional, pero también generó una ola de reacciones en distintas redes sociales.

Una batalla de TikTok que empezó como cualquier otra, pero que dio un giro inesperado. Él es futbolista y cantante, ella es modelo. Entre risas y coqueteo, él revela que tiene novio y su controversial opinión sobre las mujeres. ¡No te pierdas las reacciones!

La escena comenzó cuando Davis Flow eligió lanzar una “batalla” o transmisión en vivo con una mujer que le llamó la atención en un espacio público de California.

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El “tiktoker”, acostumbrado a este formato de interacción digital, saludó y conversó con la interlocutora sin percatarse de su identidad. Durante varios minutos, mantuvo un tono relajado y coqueteó abiertamente, alentado por la disposición de la mujer a participar en la dinámica.

Davis compartió varios detalles sobre su carrera como futbolista y cantante en un intento de ganar la simpatía de Emma Coronel.

La situación cambió de forma abrupta cuando los seguidores que seguían el en vivo empezaron a llenar el chat con mensajes en los que identificaban a la mujer como Emma Coronel.

En ese instante, la atmósfera se tensó, ya que Coronel es una figura de alto perfil internacional, vinculada al exlíder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más influyentes de México.

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(IG @emma.coronel.official)

Emma Coronel Aispuro ha ocupado titulares internacionales desde que se conoció su relación con Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como ‘El Chapo’.

Nacida en California y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, Coronel se volvió objeto de interés mediático tras el arresto y posterior condena de su esposo en Estados Unidos.

Su presencia en eventos sociales y su actividad pública mantienen la atención de la prensa y del público en redes sociales.

El creador de contenido, visiblemente desconcertado, afirmó de repente, “me gustan los hombres”, interpretada como una manera sutil de rechazar el acercamiento.

Al entender plenamente con quién estaba conversando, Davis Flow mostró un cambio notorio en su actitud. Su expresión corporal y tono de voz reflejaron preocupación, y decidió finalizar la interacción de forma inmediata.

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La reacción quedó registrada en el video, que fue rápidamente compartido, generando comentarios, memes y debates en distintas plataformas digitales.

El influencer hondureño Davis Flow coqueteó con Emma Coronel durante una transmisión en vivo en California. (Foto cortesía Instagram Davis Flow )

El episodio no solo expuso la vulnerabilidad de los creadores de contenido en espacios públicos, sino también el peso que tiene la identidad de una figura vinculada al narcotráfico en la percepción de la audiencia global.

La notoriedad de Emma Coronel se debe a su relación con El Chapo y a su propia actividad en redes sociales, donde ha compartido aspectos de su vida personal y ha interactuado con otros personajes públicos.

El video de Davis Flow alcanzó gran difusión internacional, impulsado por la reacción espontánea del tiktoker y el interés que sigue despertando la figura de Coronel.

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El material audiovisual acumuló miles de reproducciones y comentarios en las distintas plataformas, posicionándose entre los temas más comentados del momento en redes sociales y medios digitales.

Davis Flow dijo “me gustan los hombres” y luego reforzó en Instagram que “tengo novio”. (Foto cortesía Instagram Davis Flow)

Davis compartió varias imágenes en sus historias de Instagram recalcando que “tengo novio”.

La historia evidencia cómo la exposición pública de figuras asociadas a casos de alto impacto puede influir en el desarrollo de situaciones cotidianas, especialmente en una época en la que cualquier interacción puede convertirse en noticia global a través de las redes sociales.

El nombre de Emma Coronel continúa generando titulares y atrayendo la atención de la opinión pública, incluso en encuentros aparentemente fortuitos, como el protagonizado por el creador de contenido hondureño.

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